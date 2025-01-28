10+ вещей, о которых стоит задуматься прекрасным леди после 40 лет

Пересмотреть свои привычки и отношение к телу никогда не поздно. Голливудские звезды — отличный пример: в любом возрасте они выглядят просто шикарно. Возраст — это не преграда, а возможность. Вот несколько советов, которые помогут леди более осознанно провести свои лучшие годы.

Занимается спортом в удовольствие, не изнуряя себя

Здоровое и подтянутое тело — это круто в любом возрасте. Но интенсивные тренировки подходят не всем, да и сильная нагрузка может нанести вред суставам и мышцам. Стоит отнестись к спорту как к еще одному способу заботы о себе и давать телу посильные нагрузки. Вариантов может быть много: йога, плавание, да даже простая ходьба. Скажем, скандинавские женщины, о чьих бьюти-секретах мы часто писали, обожают проводить время на природе и ходить пешком. Попробуйте последовать их примеру и найти активное занятие, которое будет приводить вас в такое же умиротворенное состояние. При этом важно не пытаться соответствовать чьим либо стандартам. Спорт - это не способ похудеть или привести себя в форму, но в первую очередь инструмент, который делает вас здоровее как физически, так и ментально. Иногда не стоит торопиться, чтобы изменить привычки и привести себя в форму - всему свое время. Я побывала в Польше, вернулась домой и похудела на 20 кг в свои 60 лет. И все потому, что увидела, как живут и чем занимаются пожилые полячки. У них вкусная еда на каждом шагу, а они просто едят еt и не парятся. Ухоженные, причесанные, с маникюром и педикюром. А главное — все стройные, как на подбор. Сидят эти пани моего возраста, пьют кофе, едят пирожные, вафли, пиццу... И при этом умудряются выглядеть, как с обложки. Пришлось и мне браться за себя. © Подслушано / Ideer

Ухаживает за волосами

В первую очередь, конечно, под уходом за волосами подразумевается поддержание их природного сияния, густоты и мягкости, ведь с возрастом волосы тускнеют, и это совершенно нормально. Стоит понимать, что изменения, происходящие с волосами, начинаются изнутри. организма. Меняется наш гормональный фон, но кроме него, на состояние волос влияют и другие факторы: стресс, образ жизни, питание. Поэтому врачи советуют внести полезные продукты в рацион и постараться снизить уровень стресса. Стоит позаботиться и о внешнем виде шевелюры: увлажняющие маски, подходящие вашему типу волос, сушка волос прохладным воздухом, использование безаммиачной краски для волос, если вы их красите. И, конечно, подходящая стрижка, — и мы не имеем в виду "чем короче, тем лучше". Правильно подстриженные волосы могут сделать лицо более открытым. Да и длинные ухоженные волосы прекрасны в любом возрасте, главное — подобрать форму стрижки так, чтобы она подчеркивала достоинства и отвлекала взгляд от тех областей, к которым мы не хотели бы привлекать внимание. Забота о себе должна приносить удовольствие. Некоторые люди считают, что седые волосы — это неопрятно. Однако если вы заметили седые волосы, только вы решаете, закрашивать их или нет. Важно одно — волосы должны быть ухоженными.

Помнит про защиту от солнца

В борьбе с возрастными изменениями наш главный помощник — это SPF. Ультрафиолет способен сильно навредить коже: ускорить процесс ее старения, спровоцировать появление пигментных пятен, а при длительном воздействии — ослабить волокна эластина, отвечающие за способность нашей кожи растягиваться и возвращаться в исходное состояние. В юности эти изменения могут быть неочевидными, но со временем они все равно проявятся. Поэтому важно защитить кожу лица и шеи (а так же рук, как мы уже писали выше) от агрессивного воздействия солнца. Кстати, не забудьте и про солнечные очки. Во-первых, глазам тоже нужна защита, а во-вторых, без очков мы постоянно щуримся на солнце, ускоряя проявление мимических морщинок.

Носит удобную обувь

Обувь — это не только красивое дополнение к образу, но и залог красивой осанки, легкой походки, здоровья ног и спины. Ведь о какой летящей походке может идти речь, если и ходить-то некомфортно? Удобная обувь не равно некрасивая, и менять любимые каблуки на растоптанные тапки не придется. Но есть несколько нюансов, которые нужно учитывать. К примеру, доктора рекомендуют, выбирая нарядную обувь, обратить внимание на ремешок, — лучше, если он будет обхватывать щиколотку для большей устойчивости, — и на каблук: он должен быть устойчивым и толстым, чтобы лучше распределить вес и не допустить вывиха лодыжки. Что касается кроссовок, то у них должна быть хорошая поддержка стопы и пятки, достаточно места для пальцев и оптимальная, но не чрезмерная, амортизация. Ткань, конечно, должна быть дышащей.

Учитывает особенности своего возраста, нанося макияж

Сохранить кожу безупречной в зрелом возрасте, кажется, удается только голливудским звездам. Со временем, если в нашем распоряжении нет целой команды стилистов и косметологов, контрастность внешности снижается — у кого-то она и от природы не такая высокая, — и кожа становится не такой яркой и упругой. Стоит учитывать эти естественные изменения и наносить макияж так, чтобы освежить лицо, скрыть усталость и вернуть блеск глазам. Что касается помады, стоит следить за тем, чтобы губы были увлажнены — сухость сведет все усилия на нет. Попробуйте, например, оттеночные бальзамы: они добавят цвета и точно не высушат губы. Стоит быть аккуратнее со слишком яркими оттенками помады: если область подбородка и шеи кажется вам неидеальной, помните, что броский цвет привлечет внимание к этой части лица. Ну а карандаш для губ, если вы им пользуетесь, не должен быть темнее тона помады: либо светлее, либо тон в тон. Консультант спросила, кому я выбираю помаду — себе или на подарок. Отвечаю, мол, себе. А она выдала: «Женщина, вам лучше взять посветлее оттенок, потому что у вас возраст не тот». Я, понятное дело, обиделась, потому что такие замечания делать некрасиво. Однако задумалась над тем, как подбирать цвета для помады.

Держит руки в порядке

Известно, что руки, если не уделять им должного внимания, могут выдать наш возраст. Если нам этого не хочется, стоит изучить арсенал хитростей, в том числе и новые фишки в маникюре. Скажем, слишком темные цвета лака, такие как черный, фиолетовый, темно-бордовый или синий, привлекут внимание к тусклости кожи или пигментным пятнам, если они есть. Значит ли это, что теперь нужно выбирать только нюдовые оттенки? Конечно, нет. Ну, только если вам так хочется. Но яркие и сочные тона вовсе не под запретом. Взгляните на список самых культовых оттенков лака для ногтей: среди них полно жизнерадостных оттенков. Но маникюр — это еще не все. За лицом и шеей мы ухаживаем, но уделять внимание коже рук столь же важно. Не забывайте об увлажнении (можно использовать и антивозрастные кремы с ретинолом): наносите толстый слой питательного крема на ночь, а днем не пренебрегайте кремом или флюидом с защитой от солнца.

Пьет достаточно воды

У каждой из нас своя норма — не стоит ориентироваться на утверждения вроде «не меньше трех литров в день». Лучше всего если вашу норму поможет рассчитать специалист, исходя из состояния здоровья, веса и других факторов. Но выяснить — это полдела: теперь важно не забывать пить. Установите приложение-напоминалку в телефон и всегда держите под рукой бутылочку чистой воды. Вы и сами знаете, как полезна вода: она обеспечивает нормальную работу суставов, помогает разносить кислород по организму, улучшает состояние кожи, помогает в снижении веса и многое, многое другое.

Грамотно подбирает одежду

Главный совет, который можно услышать от стилистов — «одевайтесь в соответствии со своей нынешней фигурой». Не существует каких-то универсальных советов для всех женщин, ведь каждая из нас уникальна, и то, что подходит одной, необязательно будет хорошо сидеть на другой. Важно учитывать собственные пропорции и знать, какую часть тела хочется подчеркнуть, а к какой не привлекать внимания. Цвета тоже важны. Зрелая красота отличается от юной, и слишком много темных цветов в гардеробе могут «украсть» краски нашей внешности. А вот более светлые и яркие тона красок как раз добавят. К слову, естественная седина служит прекрасным нейтральным фоном для одежды ярких цветов, так что не бойтесь экспериментировать.

Есть ли какие-то модели обуви, о которых в зрелости стоит забыть? Есть, но вовсе не потому, что они уже «не по возрасту». Врачи не советуют носить обувь на плоской либо очень жесткой подошве, чтобы не оказывать сильную нагрузку на суставы и кости.

Ухаживает за стопами

Стопам мы нередко уделяем меньше внимания, чем лицу или коже рук. Однако ухоженные стопы — это не только красиво, но и важно для здоровья. Нет необходимости постоянно ходить в салон, но важно держать кожу на пятках в порядке. Неопрятный педикюр хуже, чем полное его отсутствие. А зимой специалисты и вовсе советуют отказаться от гель-лака.

Принимает себя такой, какая есть, но не забывает об уходе