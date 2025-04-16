12 человек, чье спонтанное решение стало началом новой жизни

Истории
2 часа назад

Жизнь — непростая штука. И порой сложно осознать, как мелочи способны изменить ход нашей личной истории. Сегодня мы собрали для вас примеры того, как пустяки могут превращаться в начало чего-то большего.

  • После окончания школы гуляли с другом по центру города. К другу подошла девушка–промоутер с листовкой, мол, один вуз проводит тест для абитуриентов, победитель которого зачисляется в университет без экзаменов. Я особо не заинтересовался, а другу захотелось попробовать. В итоге поехали на тест, я просто за компанию. Написали и благополучно забыли. В свой институт мечты я не смог поступить. Был очень большой конкурс: на 1 место 30 человек. Перспектива не ахти. Но тут мне звонит друг и говорит, что узнал результаты того теста, и у меня 2-е место. Я позвонил в приемную университета и мне назначили встречу с деканом, который принес мой тест и выяснилось, что все ответы правильные, но в одном небольшая неточность. В итоге меня приняли без экзаменов. Университет дал мне отличное образование, я получил хорошую работу, а впоследствии открыл свое дело. © Zhuchillo / Pikabu
  • Когда-то я поступала в университет, и на другие факультеты набирали народ по аттестатам – то ли недобор был студентов, то ли какая-то другая причина, не суть. А в деревне у нас девушка жила, моя одногодка, окончила техникум и работала продавцом. Я приехала домой и пошла к ней с предложением съездить в город и попытать счастья. А вдруг! Ведь бесплатно поступить без экзаменов и получить высшее образование – настоящая удача! И ведь поступила, и окончила с красным дипломом, и хорошо устроилась в жизни. Давно не общались, но надеюсь, до сих пор все хорошо у нее. © LudmilkaTomsk / Pikabu
  • 3 года назад у меня сломалась клавиатура на ноутбуке. Я не хотела обращаться к незнакомым мастерам, и тут мне посоветовали парня, который может помочь. Он не мастер, а просто сам в этом соображает. В итоге помощь я получила и, немного пообщавшись, он написал мне какой-то типичный подкат, на который я даже не ответила. Сообщения он удалил и забыл. Но примерно через неделю мне захотелось ему написать. И вот скоро мы уже 3 года вместе и почти полгода женаты. Он лучший человек, которого я встречала. © Jjex22 / Reddit
  • Ушла в декрет, но долго без дела сидеть не смогла. Завела кулинарный блог. Снимала рецептики по настроению. Уже планировала возвращаться на старую работу, и тут внезапно получаю сообщение от одного заведения – говорят, что давно следят за моими постами и хотят предложить работу контент-менеджера. Это вообще не то, чем я занималась до декрета! Даже не думала, что когда-то пойду в эту сферу. Но предложение меня так вдохновило, что я согласилась. Сейчас уже больше года работаю там и кайфую! До сих пор не верится, что обычное хобби может так круто изменить жизнь. © Неловкие истории / Вконтакте
  • Работала официантом и увольнялась со скандалом. Встретились с подругой в кафе, где я заявила, что могу работу хоть сейчас найти. Оставила на баре номер для связи и стала ждать. Через пару дней мне написал управляющий, я сходила на стажировку. Место не понравилось, и я в итоге в другое устроилась, но с управляющим продолжали списываться. В итоге восемь лет вместе, два года женаты, ипотеку планируем брать! © KapRIZ123 / Pikabu
  • Я сидел в баре у друга, пока он печатал объявления о поиске работников. Я не работал в сфере услуг более 20 лет, из которых 4 года был вовсе без работы, так как ухаживал за родителями. Я сказал ему, что хотел бы поработать на него. Он ответил: «Можно, просто приходи завтра и заполняй документы». Позже тем вечером я написал ему: «Ты серьезно?» И он ответил: «Приходи завтра!» Работаю там уже более 8 лет, и это лучшая работа, которая у меня когда-либо была. Даже мой терапевт говорит, что это лучшее, что я сделал для своего психического здоровья. © chavjinx / Reddit
  • Я думаю, что в моем случае — это решение изменить свое отношение к жизни в целом. Я решил не концентрироваться на негативе, придать жизни позитивный оттенок и попытаться стать счастливее. Это может звучать глупо, но жизнь — это наш подход к ней. И человек выбирает, хочет ли он быть несчастным или счастливым. © No_Entertainment2322 / Reddit
  • Однажды в 12 лет я сидела за столиком напротив 13-летнего мальчика. Я помахала ему плюшевым мишкой, чтобы поздороваться, потому что он выглядел скучающим. 41 год спустя я печатаю это, пока он тихо спит рядом со мной. Жизнь была сложной, но это остается одним из самых важных выборов, которые я когда-либо делала. © ImFineHow_AreYou / Reddit
НибаньтиКрипто
35 минут назад

Мне нравится принцип парня, что счастье — это отношение к жизни. Да, бывают беды и неудачи, но человек сам выбирает как он относится к жизни. Звучит, как инфоцыганство, но это работает

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  • Мое главное решение в жизни – стать мамой для детей моего любимого. Когда я начала встречаться с их отцом, их биологическая мама, к сожалению, скончалась. В ту секунду, когда я впервые взяла их на руки (им было четыре месяца), что-то пробудилось в моем сердце. Им уже шестнадцать, и я все еще с их отцом. Они не называют меня своей мачехой, они просто называют меня мамой, хоть и знают правду. © Goddessviking86 / Reddit
  • Звучит забавно, но я согласился помочь в матче по крикету, потому что сходил с ума, застряв дома. Мои навыки были чудовищны, но я вернулся и на следующей неделе. Благодаря этому решению у меня есть новые друзья, с которыми весело, они готовы меня поддержать и даже бросить вызов. Это делает меня лучше и спасает от одиночества. Простое «да» на одно дело вывело меня из колеи и вернуло на прекрасный путь! © dinkypaws / Reddit
  • Я не люблю бары, но однажды решился сходить. Там я встретил девушку, которой был одержим в старшей школе, но знал её плохо. Именно там мы влюбились, и вместе уже почти 10 лет. Она лучший человек, которого я знаю, и я честно нахожу её привлекательней любой знаменитости! © Computer-B / Reddit
  • 24 года назад я решила выпить кофе перед собеседованием и попала в аварию. Собеседование пропустила, поэтому подала резюме в ближайший ресторан. Менеджер нанял меня прямо на месте, и в первый же вечер я встретила коллегу, который решительно заявил, что, увидев меня, решил жениться. Год спустя родился мой старший сын. Я часто думаю об этом: каждый день мы просыпаемся, и вся наша жизнь может измениться. Иногда это благословение, иногда проклятие, но признание этого и ежедневное любопытство создают ощущение приключения. Кто знает, может быть, пропущенное собеседование — это самое лучшее, что когда-либо с вами случится. © Unknown author / Reddit
Фото на превью Montse PB / Flickr, CC BY 2.0

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