12 человек, чье спонтанное решение стало началом новой жизни

Мне нравится принцип парня, что счастье — это отношение к жизни. Да, бывают беды и неудачи, но человек сам выбирает как он относится к жизни. Звучит, как инфоцыганство, но это работает
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Жизнь — непростая штука. И порой сложно осознать, как мелочи способны изменить ход нашей личной истории. Сегодня мы собрали для вас примеры того, как пустяки могут превращаться в начало чего-то большего.
Мне нравится принцип парня, что счастье — это отношение к жизни. Да, бывают беды и неудачи, но человек сам выбирает как он относится к жизни. Звучит, как инфоцыганство, но это работает
Истории людей – бесконечный источник эмоций и опыта. Если вы любите погружаться в жизнь других, то мы подготовили для вас несколько похожих материалов: