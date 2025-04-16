15 человек, которые даже не ожидали, что выбор имени для ребенка отнимает столько сил

коллега была, которая с пеной у рта доказывала, что Наталия и Наталья прям 2 разных имени и по смыслу и по значению, когда я ей сказала, что Юрий, Игорь, Георгий и Егор - имеют один единственный корень (услышала ранее и поржала, мол, "много девушек разочаровались когда узнали, что модный Егор Кончаловский по паспорту Георгий Михалков), или Оксана это простонародное прочтение имени Ксения, так же как Елена-Алёна, то стала прям врагом номер один для неё, все бы ничего, но сына она назвала Никита, а за 2 месяца др этого её сестра назвала сына Никита, но по логике коллеги: "У нас свой Никита, у неё свой, это 2 разных имени ', я поняла, что потратила время нa глухой забор...