Не понимаю, как люди могут не выбрать или забыть имя для своего ребёнка. Я своей будущей дочери лет в 16 имя выбрала. За 20 лет не передумала.
15 человек, которые даже не ожидали, что выбор имени для ребенка отнимает столько сил
Рождение ребенка — всегда трогательный и волнующий момент, который невозможно сравнить ни с чем другим, особенно для мамы. А ведь как только дело доходит до выбора имени, начинаются настоящие страсти. Тут и семейные драмы, и многочисленные казусы — словно смотришь турецкий сериал, только в реальной жизни.
- Я родилась в папин день рождения. Пошел он в ЗАГС Кристиной меня записывать, как мама хотела. Но по пути передумал и решил назвать иначе. Тетушки в ЗАГСе долго возражали и говорили, что такого имени нет. Но папа смог их уговорить, когда вытащил припасенную шоколадку, которая поставила точку в этом бессмысленном споре. А шоколадка та называлась «Аленка». © Алена Градобойнова
- Семья моих знакомых больше месяца не могла придумать имя своему первенцу. И когда уже некуда было тянуть, жена говорит мужу: «Иди и оформи ребенка, я согласна на любое имя, кроме Вовочки (анекдотов много про него)». По дороге встретились мужу друзья, которые снова с размахом начали поздравлять молодого папашу... В ЗАГСе он кроме Вовочки других имен не вспомнил! Так и записали... © Татьяна Побережна
- Я ребенку имя не выбирала — кто вылезет, тот и будет. Родила. Утром проснулись, лежим. На радостях пишу мужу: «Наш сын похож на Мишку!» Тут же приходит ответ: «На какого еще, блин, Мишку?!» И только тут я поняла, что написала... А я ведь просто смотрела на ребенка и понимала, что он будет Мишей. © Анекдоты из жизни от анекдотов.net / VK
- С детства ненавижу свое имя. Я Галадриэль. Приблизительно с пяти лет мои родители начали называть меня Галой и говорить: «Дай Гале», «Позови Галу», — и так далее. Я втайне сменила имя в паспорте на Галину, а для родителей я до сих пор Галадриэль. Если узнают, скажут, что я их предала. Устала врать. © Подслушано / Ideer
- Мы назвали ребенка Василием. И оказалось, что такое простое имя оказалось самым редким. За 4,5 года только один раз встретили другого Васю. Зато в садике был мальчик Леон, я так и не поняла, каким уменьшительным именем его называть. © WhiskeredBobcat / Pikabu
- Есть у меня бабушка Наташа. Ее сестры ласково до сих пор называют Натали. Но, оказалось, у Натали есть один секрет. Как-то помогала бабушке с уборкой и, вытирая пыль на полках, наткнулась на ее паспорт. Открыла, чтобы посмотреть на фото в молодости, а там написано «Зинаида». Я в шоке. А бабушка расхохоталась и рассказала про своего отца, который на радостях забыл, как хотели дочку назвать. В паспортном столе он просто записал ее именем женщины, которая принимала документы. Поэтому во всех документах бабушка Зинаида, но все зовут ее Наташа. Почему она не поменяла имя официально, я не знаю. © Подслушано / Ideer
- Мою двоюродную сестренку (ей сейчас 33) хотели назвать Аней. Когда ее мама сказала об этом своей маме, та ответила: «А что, Нюрка — красивое имя!» Назвали Настей. © Luna / ADME
- Меня вообще назвали случайно! Мама и бабушка хотели Свету или Наташу... Но у мамы были очень трудные роды, 3 дня она промучилась. И тут соседка по палате сказала (это-то в те старые безбожные времена): «Завтра праздник, вот пообещай назвать в честь праздника Мария, и тогда родишь!». Так и вышло... Но никогда я это имя не ощущала своим, а в детстве дома и в садике всем говорила: «Я не Маша, а Ирочка!». Выросла, привыкла, но форму «Маша» до сих пор не люблю, меня и не звали так: родители, сестра и подруги называют меня Мариша. © Marie Redstone Lily
- Мама хотела назвать меня Мирослава. Отец сказал, мол, хорошо, отлично. Пошел сам меня оформлять. Возвращается домой, приносит свидетельство, а там указано Виктория. Мама папеньку «на радостях» выгнала из дома с вещами. Потом через 3 недели простила. Спасибо тебе, папа, за такой смелый поступок! © Vika Berezinets
- Моего друга по паспорту зовут Леонид. Но среди родственников и друзей-приятелей он — Лева. Не Лев, а именно — Лева. Говорит, что Леонидом его ошибочно записали. Отец очень хотел сына и имя ему заранее подобрал — Лева, но, когда оформляли свидетельство о рождении, отец на радостях, что сын родился, изрядно отметил это событие и в ЗАГСе вместо Лева сказал Леня. Так и записали. © KtoAlt / Pikabu
- Когда мою маму регистрировали, древняя тетка заявила, что имени «Алена» не существует! Представляю, как сейчас вскинули головы все Алены. И записали Еленой. В итоге все детство домашние звали ее Аленкой, а в школе — Еленой. Потом по жизни как-то Елена больше прижилась. Но это ж надо бред такой сказать, что Алены не существует! © Екатерина / ADME
- Моей бывшей сотруднице из Гаити нравилось имя Максим. А доктора, принимавшего у нее роды, звали Марк. В итоге она назвала сына МарКсим! © Feline / ADME
- Мама всю беременность была уверенна, что будет пацан. Даже коляску искала голубую, но в итоге урвала бордовую, заявив (цитата): «Потому что красивая, и плевать я хотела на стереотипы». В итоге родилась я... И началось веселье. Батя: «Давай назовем Аллой или Светой». Мама: «Аллой она не будет! А по поводу Светы — ты видел ее темные волосы? Какая же она Света?!» В итоге она дала ему список из 20 имен, где каждое было Анастасия. Угадайте, как меня назвали? © Nastya_Swiss / ADME
- Муж уговаривал назвать ребенка Ильей. Я несколько дней думала, а когда согласилась, он неожиданно выдал: «Фу, я тут понял, что у него дети „Ильичами“ будут! Это же никуда не годится!» Вот такая странная (по мне) причина для отмены Ильи. © Мама Дорогая / ADME
- Мама хотела назвать меня Олесей. Но перед родами мама позвонила отцу, который в это время был в другом городе и отмечал с друзьями появление дочери. Мама спросила: «Если девочка, как все-таки назовем?». Он сказал: «Да как хочешь, лишь бы не Наташа». Угадайте мое имя... И я, кстати, его очень не люблю, мне «в нем» некомфортно. © Lakshmi / Pikabu
Имя для ребенка — это не просто слово, а целая история, которую он будет нести через всю жизнь. Поэтому важно, чтобы оно звучало с любовью, а не как финальная сцена из драматичного сериала.
Комментарии
коллега была, которая с пеной у рта доказывала, что Наталия и Наталья прям 2 разных имени и по смыслу и по значению, когда я ей сказала, что Юрий, Игорь, Георгий и Егор - имеют один единственный корень (услышала ранее и поржала, мол, "много девушек разочаровались когда узнали, что модный Егор Кончаловский по паспорту Георгий Михалков), или Оксана это простонародное прочтение имени Ксения, так же как Елена-Алёна, то стала прям врагом номер один для неё, все бы ничего, но сына она назвала Никита, а за 2 месяца др этого её сестра назвала сына Никита, но по логике коллеги: "У нас свой Никита, у неё свой, это 2 разных имени ', я поняла, что потратила время нa глухой забор...
Жаль, что Александрой не назвали, это точно мое. Все девять месяцев мама животик гладила и Сашенкой называла