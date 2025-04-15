10+ доказательств того, что жизнь порой бывает тем еще комиком
Истории
1 час назад
Иногда жизнь преподносит такие курьезы, что уже не знаешь, смеяться или краснеть. Вроде бы обычные ситуации, но что-то в них всегда что-то идет не по плану. Главное - это такие неловкие моменты воспринять с юмором. Вот пара историй, когда жизнь решила сыграть с людьми в свои маленькие игры!
- Иду по улице. Вдруг слышу кто-то зовет: "Жанна, иди ко мне". Я обернулась. Сзади шел интересный молодой незнакомый парень. Я решила, что ослышалась. Иду, вдруг опять: "Жанна, ко мне". Оборачиваюсь опять, смотрю на мужчину, а он смотрит на мои ноги, думаю: "Вот нахал. Я же далеко не молодая". Опустила взгляд, а у моей ноги шла рядом со мной крошечная собачка по имени Жанна. Посмеялись. © Жанна Марамбей
- На вечеринке я потеряла своего парня. У меня плохое зрение, поэтому я обычно часто его теряю. Итак, на вечеринке и я была уверена, что нашла его, стала обнимать и собиралась поцеловать. А когда я поближе рассмотрела этого парня, поняла, что это был незнакомец. У незнакомца была такая же стрижка, как у мужа, и он был одет в одежду того же цвета. Хуже всего было то, что мой парень это увидел. К счастью, парень не разозлился, а понял, что это все вина моего плохого зрения. © aisling-m / Reddit
- Мы с подругой были на уроке физкультуры в 8-м классе. Она подумала, что увидела меня идущей по дорожке, поэтому подбежала сзади и прыгнула на "мою" спину. Оказалось, это была другая девочка из моего класса, которая была похожа на меня сзади. Когда она прыгнула на девочку, они обе упали на землю. Моя подруга сразу поняла свою ошибку и подняла ее. С точки зрения этой девочки, случайный человек просто подбежал и сбил ее без причины, а затем убежал, не извинившись. © ratchmond / Reddit
- Нужно было искупать сына. Чтобы занять его, говорю всякую ерунду: "Ах, какая грязная ванная! Кто же в ней купался такой грязный?" Сын отвечает: "Володя". Я переспрашиваю: "А к кому же он приходил?" А малыш мне в ответ: "К тебе, мама". Хорошо, что он мне это рассказал. © Юлия Масленникова
- Ехали с мужем в переполненном автобусе. Вдруг почувствовала его руку за своей спиной, стала ее пожимать и гладить. Потом вдруг вижу — муж мой у выхода! С ужасом понимаю, что глажу я чужого мужика. Стала извиняться. И вдруг слышу от того самого незнакомца: "Не извиняйтесь! Мне было очень приятно!" © Нина Димитрова
- Стоим в пробке. Вижу, в соседней машине сидит миленький пудель, но мне показалось, что он грустный, и я решила его развеселить. Строила ему всякие рожицы, показывала вещи, и вдруг мне попались под руку мои очки, решила показать собачке, как их надевать. И тут я поняла, что у меня ну очень фиговое зрение. Пуделек оказался пуховым капюшоном девочки. © Подслушано / Ideer
- Я был в Японии и не понимал языка. Когда мы с семьей друзей мамы были на пикнике, ко мне подошла девочка и говорит: «Можешь открыть эту пачку чипсов?» Я подумал, что она дарит мне эту пачку, сказал спасибо и съел ее. Потом она рассказала об этом своей маме и все начали смеяться, а я не понимал почему. © Dry_Woodpecker953 / Reddit
- Помню, мама прибежала с работы что-то перекусить, затем ей надо бежать обратно, а она в панике: «Я очки потеряла! Помогите мне их найти! У меня 10 минут осталось!» Все семейство бегает по комнатам, ищет ее потерянные очки вместе с ней, сталкиваются лбами и снова разбегаются в поисках потерянной вещи. Все понимают, что у мамы перерыв маленький и надо успеть найти эти очки как можно быстрей. Неожиданно я останавливаюсь, поднимаю голову и смотрю на маму. Очки были на ней. Поэтому в течение 10 минут поисков их так никто и не смог найти. Помню, мы все дружно смеялись такой своей невнимательности. © Master-Margarita / Bolshoyvopros
- На днях мне пишет женщина: «Анатолий, вы можете у меня посмотреть электрический щиток?» Я пишу ей: «Диагностика будет стоить € 60». На что получаю ответ, что нужна цена в рублях. Оказывается, она проживает в поселке Солоники в Сочи. А я в городе Солоники в Греции. © ShPetrovich / Pikabu
- Зaкaзaлa пиццу. Пиццу привезли, я расплатилась и забрала коробку. Уже дома, открыв пиццу, я обнаружила, чтo нa нeй нeт cыpa, дa нe тo чтoбы сыра — вообще ничего нет. Тупо обычный корж из теста. Я позвонила в службу доставки и высказала парню, который поднял трубку, все свои претензии. Он сказал, что такого быть не может и я скорее всего что-тo придумываю. Ибо такого y них ни разу не случалось. Если честно, я не знаю как, нo я открыла коробку не c той стороны. © Смешные жизненные истории / VK
- Солнце, лето, вышла на балкон. Смотрю, на соседнем балконе сидит кот. Я позвала его: «Кис-кис-кис». Потом вышла на балкон хозяйка, очень странно на меня посмотрела и забрала его. Оказалось, что это были черные сапоги. Надо идти очки покупать срочно.
© Анастасия Сладкова / VK
- Жена нашла какой-то диковинный рецепт перловки, полдня колдовала над ней, потом собрала всех за столом... И такая с нетерпением ждет оценки. Младшенький выдает: «Мам, ты так хорошо готовишь...» Жена аж расцвела вся, но тут сын добавляет: «Пиццу, оладушки, сырники, борщ у тебя вкусный, котлетки... Мам, пожалуйста, готовь их, не готовь перловку!» © Смешные жизненные истории / VK
Перловка очень полезная.
А если с мясом, то и вкусная.
Замачивать её надо с вечера
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Бонус: как поездка домой превратилась в работу
- Недавно получила права и решила прокачать свои навыки на городских улицах. Еду по огороду, остановилась у магазина и отдыхаю. Вдруг какая-то женщина садится ко мне в машину и говорит: "На Ленина, пожалуйста". Я немного растерялась и поехала, еду очень осторожно. Вдруг она начинает возмущаться: "Почему так неуверенно? Вы что, только научились водить?" А я ей говорю: "Да, я всего пару дней за рулем". Она, немного удивленная, спрашивает: "А как вы вообще на работу устроились?" Я с облегчением отвечаю: "А я и не работаю, я не таксистка!" Вопросы на этом закончились, но свои 500 рублей я заработала.
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