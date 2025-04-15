10+ доказательств того, что жизнь порой бывает тем еще комиком

Иногда жизнь преподносит такие курьезы, что уже не знаешь, смеяться или краснеть. Вроде бы обычные ситуации, но что-то в них всегда что-то идет не по плану. Главное - это такие неловкие моменты воспринять с юмором. Вот пара историй, когда жизнь решила сыграть с людьми в свои маленькие игры!