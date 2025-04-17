11 человек, которые хотели устроиться на работу, но внезапно наткнулись на подводные камни

Вообще то мелкий репортер небольшой станции или газетки как раз живет этим, что из случайно замеченной мелочи раздувает новость или сюжет. Так что да - в этой сфере вы работник плохой.
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Собеседование - это всегда стресс: вспотевшие ладони, заученные ответы и надежда, что все пройдет гладко. Но иногда даже самый продуманный план рушится за секунду, когда реальность преподносит неожиданный сюрприз. Прочитав эти истории, вы дважды подумаете, как ответить на вопрос: "Где вы себя видите через пять лет?"
Вообще то мелкий репортер небольшой станции или газетки как раз живет этим, что из случайно замеченной мелочи раздувает новость или сюжет. Так что да - в этой сфере вы работник плохой.
Ну так-то испытательный срок без оформления в трудовой - это уже нарушение.
Поиски работы - вечно больная тема. Вот еще больше статей о том, как это проходит: