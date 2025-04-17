11 человек, которые хотели устроиться на работу, но внезапно наткнулись на подводные камни

Истории
2 часа назад

Собеседование - это всегда стресс: вспотевшие ладони, заученные ответы и надежда, что все пройдет гладко. Но иногда даже самый продуманный план рушится за секунду, когда реальность преподносит неожиданный сюрприз. Прочитав эти истории, вы дважды подумаете, как ответить на вопрос: "Где вы себя видите через пять лет?"

  • На вопрос: "Можем ли мы позвонить вашему предыдущему работодателю?" я спросила, будет ли у меня возможность связаться с предыдущим работником. Несостоявшегося босса перекосило, со мной быстро попрощались. Странно. © madamParmesan43 / YouTube
  • На собеседовании рассказывала о прошлом месте и упомянула, что приходилось заставлять другой отдел работать. Девушка так удивилась: "А вам что, сложно поработать за других?" Я офигела, но выдала: "Помочь могу, несложно, но почему я должна работать за человека, который получает за это деньги?" Как я поняла в дальнейшем, у них нормально замещать сотрудника бесплатно. © Марина-***** / YouTube
  • Еще лет 20 назад я вела довольно напористую беседу с кадровиком компании, желающей переманить меня с достаточно хорошей должности и условий. А после моего естественного отказа сказали, что в жизни не думали, что такие хамские претенденты существуют. Долго смеялась, когда на мой вопрос, почему у них не оплачивают больничный, кадровик ничего не смогла ответить. © Opit-zhizni / YouTube
  • Заполняла анкету на работу, и там был вопрос: "Согласны ли вы в случае чего пройти тест на детекторе лжи?" Я человек простой, шутканула в ответе. А вот на собеседовании случилось самое интересное: они прямо поплыли в ответах, когда я стала спрашивать про зарплату, бонусы, премию. Сказала, что они мне не подходят как работодатели и стала собираться. Так столько гадостей про себя услышала, что спустя вот уже как лет 5 очень рада, что не устроилась к ним. Так что цените свое время, навыки и ресурсы. После этого я немного помыкалась в поисках, а в итоге нашла работу мечты - дизайнером на удаленке за хорошую зарплату! © КристинаМишарева / YouTube
  • Я проходил собеседование на кратковременную работу сроком на 6 месяцев, и с самого начала мне снова и снова повторяли, что нет абсолютно никакой возможности продления договора. А потом, внимание, был вопрос: "Где вы видите себя через пять лет?" © TuesyT / Reddit
  • Проходил собеседование на должность репортера на небольшой радиостанции, и интервьюер по какой-то причине решил, что случайный вопрос покажет мои способности замечать детали. Нет, женщина, я не обращаю внимания на цвет обуви каждого в течение пяти минут после знакомства. Нет, это не делает меня плохим работником. Как будто они ожидали, что к ним придет кандидат с фотографической памятью. Все интервью было заполнено очень странными вопросами такого рода. © DannyBoy001 / Reddit
Цин_Ско
2 часа назад

Вообще то мелкий репортер небольшой станции или газетки как раз живет этим, что из случайно замеченной мелочи раздувает новость или сюжет. Так что да - в этой сфере вы работник плохой.

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  • Собеседовала меня начальница отдела. Сходу мне сказала, что нужен и чтец, и жнец. Зарплата мизерная. На мой ошалелый взгляд ответила: "Ну а что вы хотели?" В душе я с нее ржала, но с интервью не уходила. И не зря. Была в шоке, когда выяснилось, что я должна быть бухгалтером, юристом, контентмейкером, фотографом, секретарем, отвечать за какие-то мелкие поручения типа уборки, химчистки и прочего. С понедельника по пятницу до 7 вечера, возможны задержки на работе, а еще нужна готовность к срочным вызовам на выходных. После собеседования та девушка, на чье место я приходила, по секрету сказала, что начальница позволяет себе повышать на подчиненных голос, но это из-за того, что она человек хороший и ответственный, хочет, как лучше. В общем, насмеялась я в тот день знатно. Думала, что таких историй уже давно не бывает. Спустя неделю мне торжественно пишут, что я им подхожу. Пришлось их разочаровать. © TildaMotiMoti / YouTube
  • На одной работе, когда меня принимали, сказали, что испытательный срок 2 месяца. Однако уже через неделю попросили принести трудовую. Я спросила, мол, зачем? Они: "Мы уже приняли решение, вы нам подходите". Я ответила: "Зато я не приняла решение, подходите ли вы мне. И я не хочу зря марать трудовую. Испытательный срок - 2 месяца. Вот через 2 месяца поговорим о трудовой". Через 2 месяца я ушла, так как условия были совершенно не те, что обещали вначале. © Жизньодноклеточных / YouTube
  • "Если бы вы могли быть любым видом хлопьев, каким бы вы были и почему?" Этот вопрос задали на групповом интервью, поэтому мне пришлось страдать от бессмысленных ответов всех остальных. © whatwedointheupdog / Reddit
Nika88
9 минут назад

Ну так-то испытательный срок без оформления в трудовой - это уже нарушение.

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  • Интервьюер: "Итак, у вас был запланирован отпуск, а мы сказали вам за две недели, что вы не можете его взять. Потому что нам пришлось перенести релиз не по вашей вине. Какова ваша реакция?" Я: "Если у меня забронированы отель и билеты на самолет, я ожидаю, что компания оплатит мои убытки". В комнате стало тихо. Вопрос был задан снова позже немного по-другому. Я дал точно такой же ответ. Именно в тот момент я понял, что не приму и не получу эту работу. Поскольку это был не тот ответ, который они хотели услышать. Они хотели, чтобы я с радостью выбросил на ветер свои деньги за их провал. © mouringcat / Reddit
  • Была я на собеседовании в конторе одной, аренда на старом заводе, один кабинет с ремонтом среди старых бетонных стен с облупленной краской. И этот кабинет и отапливается обогревателем. Я была юна и ошалела от вопросов. Шарага на 6 сотрудников, а они у меня спрашивают: "Если на собрании компании закончатся ручки и водичка с логотипом компании, что будете делать?" Я ответила, что схожу в канцелярский магазин и по накладной возьму хорошие ручки и блокноты и хорошую воду. Они мне отказали. Смешные такие. © Мартуся-л2б / YouTube

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