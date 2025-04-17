11 человек, которые хотели устроиться на работу, но внезапно наткнулись на подводные камни

Собеседование - это всегда стресс: вспотевшие ладони, заученные ответы и надежда, что все пройдет гладко. Но иногда даже самый продуманный план рушится за секунду, когда реальность преподносит неожиданный сюрприз. Прочитав эти истории, вы дважды подумаете, как ответить на вопрос: "Где вы себя видите через пять лет?"