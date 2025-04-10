5 хорошо оплачиваемых профессий, которым можно быстро обучиться в любом возрасте

Уровень зарплаты: 141 500.

Рекрутер занимается подбором персонала. Обычно такие специалисты работают в кадровых агентствах, но и многие крупные компании тоже их нанимают.

Рекрутер должен собирать информацию о вакансии и нужном соискателе, составлять портреты потенциальных сотрудников, размещать вакансии на разных платформах (агрегатор вакансий, сайт и соцсети компании), изучать поступающие резюме, проводить собеседования и давать тестовые задания, делать официальное предложение подошедшему кандидату.

Главное, что нужно знать рекрутеру — особенности платформ по поиску работы. Немаловажными также будут знания менеджмента, психологии и социологии, но необязательными. Поэтому изучить профессию можно и самостоятельно, не прибегая к курсам.