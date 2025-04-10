Айти: джунов - море. Зп мизерная. Требованиям работодателей при этом как к сеньору. Но если нна несколько лет сжать зубы при интересе все возможно
5 хорошо оплачиваемых профессий, которым можно быстро обучиться в любом возрасте
В жизни бывают разные ситуации, когда срочно нужна работа с хорошим заработком. Но кажется, что нет такой профессии, для которой хватит навыков. Развеиваем этот миф и рассказываем про специальности, на которые можно максимально быстро выучиться.
Рекрутер
Уровень зарплаты: 141 500.
Рекрутер занимается подбором персонала. Обычно такие специалисты работают в кадровых агентствах, но и многие крупные компании тоже их нанимают.
Рекрутер должен собирать информацию о вакансии и нужном соискателе, составлять портреты потенциальных сотрудников, размещать вакансии на разных платформах (агрегатор вакансий, сайт и соцсети компании), изучать поступающие резюме, проводить собеседования и давать тестовые задания, делать официальное предложение подошедшему кандидату.
Главное, что нужно знать рекрутеру — особенности платформ по поиску работы. Немаловажными также будут знания менеджмента, психологии и социологии, но необязательными. Поэтому изучить профессию можно и самостоятельно, не прибегая к курсам.
Менеджер по продажам
Уровень зарплаты: 71 800.
Тут все просто — нужно продавать клиентам товары или услуги. Менеджеру дают клиентскую базу, и он работает с ней: сопровождает сделки, привлекает потенциальных клиентов через рассылки и звонки. Как правило, всему этому учат во время испытательного срока. Поэтому устраиваться можно без опыта и даже не нужно проходить специальные курсы. Работа особенно подойдет тем, кто хорошо владеет навыками коммуникации.
Дизайнер интерьера
Уровень зарплаты: 80 — 100 тысяч.
Специалисты продумывают дизайн разных помещений. Можно с нуля выучиться на дизайнера как жилых, так и коммерческих интерьеров: офисов, кафе, магазинов и так далее. Здесь важно уметь не только разработать эффектный проект, но и правильно его рассчитать. Если речь идет о коммерческих помещениях, то тут также важно организовать пространство так, чтобы повысить прибыль заказчика.
Для работы нужны будут программы проектирования чертежей, обращаться с которыми научится любой желающий.
IT-специалист
Уровень зарплаты: 60 — 100 тысяч.
Загадочное слово «айтишник» на самом деле включает в себя море разных специальностей, многим из которых реально обучиться максимум за год, а в процессе пополнить портфолио.
Например, Android-разработчик за год обучения может создать до пяти приложений для самой популярной операционной системы в мире. А веб-разработчика научат делать сайты с нуля. Причем первые заказы можно брать прямо из дома и уже спустя несколько месяцев после начала учебы.
- Мечтала стать учителем. Мечта сбылась. А потом вышла замуж, и понеслось: ипотека, кредит на машину, детки, дача. К 40 годам зарплаты уже стало не хватать. Ну я и решила переучиться на что-то более денежное. Покопалась в интернете и нашла профессию Java-программиста. Подумала: это мое. Оплачивается достойно. Языку программирования научили на курсах. Освоила быстро, благо мозги технические, сама математику преподавала. Также рассказали, как разрабатывать сервисы для компаний. Сейчас довольна выбором. Кредиты потихоньку выплачиваем, без ущерба для бюджета. Еще и работа интересная.
Копирайтер
Уровень зарплаты: 87 тысяч.
Копирайтеры пишут тексты для сайтов, соцсетей, рекламы. Для старта в профессии не нужно иметь особенные знания и навыки. Достаточно быть грамотными, любить читать и писать тексты. Еще один плюс: в качестве обучения подойдут бесплатные материалы о том, как создавать коммерческие материалы.
Первые заказы можно брать на биржах копирайтинга. Минус: низкая зарплата на старте (от 30 тысяч). Однако чем больше нарабатываете скиллы, тем быстрее зарплата растет.
- Затопили соседи. Сели с мужем считать убытки — ремонт влетит в копеечку. Мужниной зарплаты не хватит. А я 20 лет как домохозяйка, по профессии не работала. Стала срочно искать, куда возьмут и где платят нормально. И с радостью обнаружила, что можно стать копирайтером. Почитала о профессии в интернете, купила пару книг, потренировалась написать тексты на бирже. А потом устроилась в небольшое агентство официально. Поначалу платили немного — 50 тысяч. Но нам и это очень помогло потихоньку ремонт сделать. А уже через 1,5 года зарплата стала 80 тысяч.
На любой работе нужно сначала пройти собеседование. Но не у всех оно обходится без эксцессов. Почитайте жизненные истории о собеседованиях.
Комментарии
Копирайтера: а мы тут уже годами бьёмся в истерике нна тему качества текстов нна сайте...
Продажи: тут можно реально зарабатывать. НО если у тебя есть эта коммерческая жилка. И умение переживать отказы, нередко в грубой форме. Плюс, ушлых много, да со своими базами клиентов. Если с нулям - готовься к унижениям для достижения хоть чего-то. Ну и серые зп лично для меня сразу красный флаг
Рекрутер. Вот тут было бы интересно послушать. Тоже море общения, море неадекватна что со стороны соискателей, что работодателей. Пока себе работу ищешь можно людей возненавидеть, а тут это - твоя работа.
Немного не в тему: еду в метро, рядом очень деловая девушка в компе ковыряется. Фриланс? :)))