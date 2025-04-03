20 собеседований, о которых сложно забыть, даже если постараться
Истории
24 минуты назад
Порой стрессовая ситуация, такая как собеседование, может повернуться совсем неожиданным образом. Герои этих историй проявили стойкость, оптимизм и прекрасное чувство юмора. Последнее правда, в основном уже после собеседования.
- Пришла на собеседование, настроилась на лучшее. И вдруг дверь открывается, и я замираю. За столом сидит мой бывший, расстались давно со скандалом. Тот такой, мол, ну здравствуй. Уже думала уйти, но бывший вдруг ухмыляется. «Ты-то тут какими судьбами?», — говорит он, откидываясь в кресле. Я уже думаю: может, просто развернуться и уйти? Но работа-то мне реально нужна. Собеседуюсь, говорю как можно спокойнее. Он смотрит в резюме, хмыкает, делает вид, что что-то анализирует. Читаю на его лице каждую мысль: «А помнишь, как ты меня послала? А теперь что, работу у меня просишь?» Потом вдруг поднимает глаза и спрашивает: «Ты уверена, что тебе будет комфортно работать здесь?», — с таким намеком, что жизни он мне не даст. Но я сжимаю руки и говорю: «Абсолютно. Работу от личного всегда отделяю». Он делает паузу. «Ладно, — говорит, — на испытательный срок тебя беру. Посмотрим, какой из тебя профессионал». Когда я уже выходила из кабинета, он в спину мне добавил: «Кстати, я свободен». Я сделала вид, будто не услышала. И вот что делать теперь? © Карамель / VK
- Собеседование с начальником. Задает вопросы а-ля: «кем хочешь быть по жизни, овцой или волком». Говорю, мол, хочу стать профессионалом. А он как заорет: «Ты врешь! Тебе нужны деньги!» Я в шоке. Говорю, что нужны, конечно. А тот вдруг так по-доброму отвечает: «Ну вот видишь, я тебя раскусил. У тебя нет целей на жизнь, ты все выдумал, ты такой же, как я в молодости, даже похож чем-то. Ничего у тебя не получится, если я тебя под свое крыло не возьму, но ты пока не достоин». Может, слегка приукрасил, но суть была такая. Вопрос от директора:
— Хобби есть?
— Да, люблю, например, всякие интеллектуальные игры, логические задачки.
Кричит: «Ты все врешь! Тебе лишь бы ничего не делать!»
И вот мы уже сидим и вместе на скорость разгадываем задачу про 30 голодных акул в заливе. Дядьку я этого запомнил, даже цели себе сформулировал и многое наобещал. Прошло полгода. Я уже работал в другой фирме, когда мне все-таки позвонили со словами: «Вы нашему директору очень понравились, он потом устроил тест всем сотрудникам по логическим задачам, пойдемте к нам работать...» © Pikabmaster777 / Pikabu
- Где-то в 2006-м пошел с друзьями за компанию устраиваться кладовщиком. В отделе кадров выдали анкеты, сказали заполнить и ждать вызова. Я тогда уже работал сборщиком мебели на лето, но решил тоже заполнить — чисто ради прикола. И понаписал такого, что сам сидел ржал. В графе «Родственники» указал годовалого брата и подписал: «Работает дома ребенком». В зарплатных ожиданиях написал: «150-300к в месяц». В ответе на «Где видите себя через год?» — «Директором. Компания станет великой». Друзей потом вызывали по очереди, что-то спрашивали, сказали, что перезвонят. Но им, конечно, никто так и не позвонил. А вот мне позвонили. Сказали выходить на работу со следующей недели. Я, конечно, не пошел. Ну его, этот полуразвалившийся склад с дикой текучкой. Хотя теперь понятно, почему у них все так нестабильно, если таких, как я, они одобряют в первую очередь. © RidDiKk67 / Pikabu
- Проходила собеседование в крупную компанию. Дошла до третьего этапа, но провалилась — не успела подготовить презентацию в отведенное время. Задание оказалось сложнее, чем ожидала, но ладно, не судьба. Спустя полгода звонит тот же человек, который проводил первый этап. Голос усталый: «Слушайте, может, кого-нибудь посоветуете? Никто не подходит, уже замучился искать». И тут у меня вопрос. А вообще закрывать вакансию они собираются? Или кого же они там ищут? © Наталья Т. / Dzen
- На собеседовании вдруг спрашивают: «У вас есть кредиты или ипотека?». Оказалось, они предпочитают сотрудников с долгами. Прямо так и сказали — мол, такие люди работают лучше. То есть вариант, что кто-то просто может ответственно относиться к работе, даже не рассматривается. © Елена Турецких / Dzen
- Когда искала работу, за неделю сходила на шесть собеседований. Повезло — меня приняли сразу в две компании. Выбрала лучшую, а рекрутеру из второй конторы вежливо объяснила, что уже сделала выбор. Она не просто расстроилась... Она разозлилась! И даже пообещала, что я еще об этом пожалею. К счастью, ничего страшного не случилось. Просто теперь она периодически пишет мне, хвастаясь новыми креслами, телевизором в зоне отдыха, а недавно и вовсе прислала видео, как пьет эспрессо из новенькой кофемашины. © Палата № 6 / VK
- Искала работу бухгалтером, дала объявление в газету — тогда интернет еще не был в ходу. Позвонила женщина, задала пару вопросов, а потом вдруг обвиняет меня в обмане: «По голосу вам лет двадцать, а в объявлении высшее образование и больше десяти лет стажа!». А мне, между прочим, под сорок. Просто голос звонкий. © ирина ф. / Dzen
- Подруга пошла проходить шоферскую комиссию. Психиатр задает вопрос: «В какой стороне сегодня встало солнце?». Она спокойно отвечает: «Там же, где всегда — на востоке». «Нет, неправильно, — качает головой врач. — Сегодня оно вообще не встало, пасмурно же». © Евгения Миронова / Dzen
- Искал работу юристом, будучи еще молодым специалистом. Пришло приглашение на собеседование в одну юридическую контору. На собеседовании директор фирмы озвучил свои «привлекательные» условия: две недели практики бесплатно, потом месяц по договору гражданско-правового характера за копейки, потом официально за совсем небольшую прибавку. И никаких подработок. По его мнению, за такую зарплату я должен заниматься только своей основной работой. На следующий день директор зачем-то написал мне, что рассматривает других кандидатов, и, если никто не подойдет, наймет меня. И пропал. Я устроился в хорошую компанию на деньги в два раза больше, и через полтора месяца появился прошлый наниматель. Позвал на тех же условиях, а я посмеялся и вежливо отказал.
Спустя год мне снова пришлось искать работу. Решил откликнуться еще раз на вакансию в его фирме. Получил ответ, прислал резюме. Жду. В общем, все повторилось ровно так же, как было в прошлый раз. Я — на новом месте, он появляется через два месяца . Тут я уже не выдерживаю и просто вешаю трубку. © Kidboy23 / Pikabu
- Собеседовался в компании-конкуренте своего работодателя. Интервьюер спросил, почему хочу уйти. Решил быть честным и, в мягкой форме, объяснил, что мой начальник — еще тот тип. На что интервьюер спокойно отвечает: «Понял. А можно я ему это все передам, когда встречусь с ним в пятницу в баре? Мы вообще-то хорошие приятели». Работу, естественно, не получил. Но хотя бы начальник так и не узнал о моих планах. Уже неплохо. © BobBobBobBobBobDave / Reddit
- Однажды интервьюер достал книгу с пятнами Роршаха и спросил: «Что ты видишь на этой картинке?». Так он показал мне изображений десять. Я ломал голову, думая, какое это имеет отношение к работе. Годы спустя спросил его, в чем был смысл. Он рассмеялся: «О, да это просто прикол был!». © Cherryboy52 / Reddit
- Со мной когда-то случилась невероятно неловкая ситуация. Спешил утром на собеседование. Опаздывал и был весь на нервах. Забежал себе за кофе, смотрю на часы, а времени не прибавилось. Перебегаю дорогу на зеленый, и внезапно из-за поворота выезжает иномарка и чуть ли не сбивает меня. Я аж кофе на себя пролил. Обругал этого мужика, а он — меня... Знал бы я в тот момент, что именно он — это тот человек, который будет проводить собеседование... Мир настолько тесный и маленький, что ты не знаешь, вдруг прохожий, которого ты утром оскорбил, окажется твоим будущим начальником... © Палата № 6 / VK
- Решила устроиться администратором в салон красоты. Главный критерий — чтобы недалеко от дома. Захожу, на рецепции меня встречает угрюмая женщина, которая сразу дает понять, какой я стану через пару месяцев работы. Потом появляется директор — пафосный мужчина, долго сверлит меня взглядом, а потом приказным тоном велит выдать анкету и ждать его в кабинете. Открываю анкету — 60 вопросов, и каждый лучше другого: что вы сделаете, если мастер опаздывает на 15 минут? А если на 30? А если на 60? И мой любимый: «Что вы предпримете, если разобьете любимую кружку старшего мастера?» Тут меня уже начало разбирать веселье. Но финальный штрих — хмурый директор сообщает, что работа очень сложная, поэтому первый месяц — стажировка, и, конечно же, без оплаты. Чтобы они были точно во мне уверены. На этом я и распрощалась. Ах, какое место потеряла! © PenguiHugger / Pikabu
- Лет 15 назад мой приятель решил стать водителем трамвая. У него высшее образование — что-то связанное с физикой, но душа к науке не лежала. А вот к трамваям — очень даже. Пришел в депо записываться на курсы, а ему сразу: «Нет, вы нам не подходите. У вас высшее образование, быстро сбежите». Как ни пытался их переубедить — не вышло. Что забавно, дефицит водителей там был всегда.
- Собеседование шло отлично до последнего этапа — интервью с главным. От него полный игнор. Дальше больше — на меня ноль внимания, вопросы задает заму, а она — мне. И тут у нее звонит телефон, она пропускает «подачу». Повисла тишина. Вдруг у нее вновь завибрировал телефон и директор, не выдержав такой наглости, бросив короткий, злобный взгляд на своего зама, встал из-за стола и направился к выходу.
«Ладно, ждите звонка», — сказал директор мне лично. Снизошел! Боже, кажется я услышал ангельское пение. И, заложив руки за спину, он замер у входной двери. Вообще-то я подумал, что он ее внимательно рассматривает. Пока он еле слышно не кашлянул. Тут зам, оторвавшись от телефона, встала со стула и открыла ему дверь, чтобы ему ручку не трогать, наверно, ее же простолюдины трогали. Он вышел. Вышел и я. И больше не пришел, потому что позвонила зам и сказала, что мне отказано. © po15 / Pikabu
- Пришел устраиваться IT-шником, где-то в 2008–2009 году. Зарплата небольшая, но обещали свободный график. Офис так себе, с порога обрадовали: «Оборудование старое, но работать можно». Ну ладно. Потом выяснилось, что все приходят без десяти восемь, потому что начальник не любит, когда опаздывают. Спрашиваю: «А график действительно свободный? Если работы нет, можно уйти?». Ответ убил: «Хороший хозяин занятие всегда найдет». На этом я вежливо попрощался. Через пару недель нашел работу с зарплатой в два раза выше и нагрузкой 20-25 часов в неделю. Так что «хороший хозяин» пусть сам развлекается. © jefian / Pikabu
- Хотела работать в одной классной компании, но там было несколько этапов собеседований и тестов. Думаю, ладно, попробую, посмотрим, может, что-то и получится. Где-то чуть больше недели все это у меня заняло, и вот я на последнем собеседовании с генеральным директором фирмы. Он у меня одно, второе спрашивает, а я не выспалась, отвечаю что-то там и мечтаю, как буду дома отдыхать, уже никакой новой работы нигде не хотелось. И тут он задает мой «любимый» вопрос: «Почему мы должны выбрать именно вас?». Я как-то даже разозлилась за такой глупый вопрос и сама не поняла, как в ответ сказала: «Потому что всем своим сотрудникам вы даете возможность каждую неделю иметь сеанс с психологом, а мне этот специалист лишним как раз не будет». Вышла оттуда и уже даже не думала, возьмут меня или нет. Представьте мое удивление, когда вечером мне набрали и сообщили, что я принята. © Палата № 6 / VK
- На собеседовании эйчар заинтересовалась тем, что я занимаюсь музыкой. Потом сказала, что любит металл, и спросила, умею ли я так петь. Вместо простого «да» я зачем-то решил продемонстрировать. Выдал что-то в духе Slipknot или Opeth, прорычав: «Да, я бы хотел работать у вас», а слово «вас» закончил глубоким гроулингом. Мне почти 40, а ей — за 20. Работу не предложат, наверное. © thehateprocession / Reddit
- Пришла на собеседование в одну фирму, а там мой бывший преподаватель сидит. Я меньше года назад получила диплом, поэтому отлично помним что я его, что он меня. Сначала я сильно напряглась, а потом вспомнила, что мы же взрослые люди и я не на устном экзамене, так что все будет хорошо. Просидела я там, рассказала все, что от меня хотели, и тут бывший преподаватель говорит: «Вот взял бы я вас на работу, но терпеть не могу, когда срывают дедлайны. Я вас по той причине и запомнил, что получал от вас даже самые легкие задания не вовремя». Как же стало стыдно перед всеми, потому что у меня до сих пор такая проблема есть. Я решила, что на этом можно попрощаться, но меня взяли на двухнедельный испытательный срок. Кажется, все-таки пришло время научится тайм-менеджменту... © Палата № 6 / VK
- Разговор с эйчаром не клеился с самого начала. К тому же в кабинете что-то жутко воняло. Вышел — запах остался. Посмотрел вниз... А на ботинках «подарок». Перед собеседованием, опаздывая, бежал через поле. Видимо, там и вляпался в собачью какашку. А через 2 недели увидел объявление о повторном наборе. В конце жирным шрифтом: «Предыдущим кандидатам не обращаться». © CuriousHedgehog636 / Reddit
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