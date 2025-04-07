12 историй о том, как по-разному в жизнь приходит финансовая грамотность

Давно известно что питаться дома дешевле чем в кафе. Конечно, если не покупать каждый день лобстеры, икру, мраморную говядину и т.д. Иногда можно поесть в кафешке или рестике. Но постоянно там питаться дороже. Хотя каждый выбирает то, что ему удобнее и лучше.