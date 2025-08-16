16 историй о моментах, когда вселенная словно подмигнула и сказала: «Все будет хорошо»

Иногда кажется, что весь мир настроен против вас: будильник не сработал, кофе сбежал, а ключи, как назло, спрятались в самом недоступном месте. В такие минуты хочется просто махнуть на все рукой. Но вдруг происходит крошечное, но удивительное событие, которое меняет все. Словно сама вселенная подмигивает и шепчет: «Держись, все наладится».