16 историй о моментах, когда вселенная словно подмигнула и сказала: «Все будет хорошо»
Иногда кажется, что весь мир настроен против вас: будильник не сработал, кофе сбежал, а ключи, как назло, спрятались в самом недоступном месте. В такие минуты хочется просто махнуть на все рукой. Но вдруг происходит крошечное, но удивительное событие, которое меняет все. Словно сама вселенная подмигивает и шепчет: «Держись, все наладится».
- Был день рождения. Но праздновать не собиралась — большой заказ, не успевала по срокам. Специально попросила поздравлять меня только через пару дней. Но в обед приходят родители и брат. Говорю, мол, очень приятно, но я занята. А те вдруг говорят: «Мы пришли тебе помочь». К вечеру мы со всем справились и сели отмечать. © Не все поймут / VK
- Возвращалась домой. Заметила, как какой-то парень машет мне рукой с 4-го этажа. Я помахала, улыбнулась и он пропал. Стою, жду. Через 2 минуты открывается подъездная дверь и тот самый парень говорит: «Вообще-то я просто мыл окно, но если хочешь познакомиться, то давай!» В общем, мы с ним сейчас встречаемся. © Палата *** / VK
- Подарил бабушке и деду по смартфону. Сначала они не хотели в них разбираться, но потом втянулись. Недавно приехал к ним и знатно офигел. Ведь на стенах помимо семейных фото, красовались мемы, которые я им скидывал. Они выбрали самые смешные и распечатали их. © Палата № 6 / VK
- Гуляла вечером, передо мной шла девушка в босоножках на каблуке. Заметила, что она остановилась, что-то поправила на ноге и после этого стала идти намного медленнее. Подошла, спросила не нужен ли ей пластырь. Надо было видеть ее глаза! Она ответила: «Иду и только думаю о том, как же плохо, что нет пластыря и где бы его сейчас взять!» А я как раз минут за 5 до этого остановилась и себе его на пятку тоже наклеила. Счастье в мелочах! © kuzmao
- Дочка начала просить о сестричке или братике. Рассказала ей без подробностей, откуда берутся дети. Мы вроде достигли понимания. Спустя пару дней муж вернулся из командировки. Дочка выбежала навстречу с криками: «Ура! Приехал тот, кто будет делать детей! Уговори, мама!» © Мамдаринка / VK
- Шли с мужем и 7-летним сыном кататься на тюбинге. Недалеко от дома увидели как микроавтобус буксует на месте. Лед под колесами, машина выехать с парковки не может. Мы с мужем подошли спереди и показываем, что сейчас подтолкнем. Я еще смеха ради руки расставила как качки перед зеркалом в тренажерке. Машину вытолкнули практически сразу. Махнули водителю и уже хотели уходить. Как вдруг он выбегает из машины и кричит: «Подождите!» Убежал к багажнику, пошуршал там пакетами и протянул нам сверток со словами: «Я с рыбалки еду. Это вам! Спасибо за помощь!» В благодарность мы получили 3 карпа и 3 радужные форельки. Было очень приятно и вкусно! © Мать Главного Штурмовика / ADME
- Перед работой зашли с мужем в ювелирный забрать заказ. На работе была жуткая жара, поэтому я ходила там в шелковом комбинезоне, а на улице было холодно и слякотно, так что поверх комбеза я надела кожаные штаны. В магазине обмолвилась, что опаздываю на работу. Продавщица спросила: «Вы такая нарядная на работу ходите?» Я от неожиданности ответила правду: «Да, только штаны сниму». У продавщицы аж челюсть отвисла. Муж решил добавить огня и добавил: «Да, она всегда на работе без штанов ходит». Как же мы ржали, когда из магазина вышли! Теперь рассказываем как анекдот. © Катерина Лисичкина / ADME
- Проходили с парнем мимо цветочного. Тут я узнала, что он ни разу не дарил своей маме цветы. Парень не понял моего возмущения, но пошел в магазин. Смотрю, этот чудила вышел оттуда с кактусом. Сказал, что он когда-нибудь расцветет. Мама долго смеялась, но подарок оценила. © Подслушано у девушек / VK
- Пошла за тортом на свой день рождения. Торт, который я хотела, выпекали только в одном гипермаркете, в кондитерском цеху. Приехала туда, а там нет этих тортов. Расстроилась по многим причинам. Во-первых, потому что покупка не состоялась, во-вторых, потому что ехала издалека. На всякий случай уточнила у продавца, есть ли такие торты. Она сказала, что нет, все разобрали. Буркнула себе под нос: «Вот же невезение. На собственный день рождения такой облом!» Продавец это услышала, спросила не погуляю ли я минут 40-50? Пошла, вернулась, а там уже испекли такой торт лично для меня. © Птичка-в-клетке / ADME
- Друг решил перед каждым свиданием съедать салат с чесноком. 3 девчонки после встречи ему не написали, 2 посоветовали лучше чистить зубы, 1 его заблокировала. Но свою судьбу он все же встретил. Ведь перед первым свиданием та девушка съела тарелку салата с луком. © Палата *** / VK
- Подарили сыну копилку. Вскоре она пополнилась монетками. Спросила, на что он планирует потратить деньги. Ожидала услышать все, но только не это. Маленький предприниматель заявил: «Пойдем купим копилку побольше. Увидев ее размер, мне начнут гораздо больше денег дарить». © Мамдаринка / VK
- Ехала в автобусе на пары. Рядом со мной сидела женщина с клетчатой сумкой в ногах. Содержимое периодически шевелилось и шуршало. Пассажирка иногда открывала сумку, проверяла что-то рукой и снова закрывала. В какой-то момент она ойкнула и вскочила. Все обернулись. Женщина со словами «простите, извините» начала нагибаться под всеми сидениями. Как оказалось, в клетчатой сумке было двое маленьких котят. Видимо в какой-то момент они выбрались из сумки и разбежались по салону. Транспорт был забит, поэтому отыскать их было нелегко. Мы всем автобусом принялись искать котят. Одного нашли под сиденьем, а второй добрался до водителя и уселся возле него. Такой вот квест! © Карамель / VK
- Узнала, что у нас будут близнецы. Вечером показываю снимок мужу. Он рассматривал, ничего не мог понять. Я ему намекаю: «Если ты берешь 1 йогурт, а в магазине акция, то получаешь еще 1». Он завис, а потом как выдал: «У меня еще один ребенок будет? По акции? Вау!» © Мамдаринка / VK
- К нам в питомник пришла семья с 7-летней девочкой. Долго ходили между вольерами. Вдруг девочка начала верещать, тыкать пальчиком и аж подпрыгивать от нетерпения. Оказалось, у заинтересовавшего ее щенка были разного цвета глазки, как у девочки! Его и забрали домой. © Карамель / VK
- Слышу под окнами ругаются две бабуськи. Одна: «Он мой! Не трогай его!» А другая: «Он мою еду ел!» В этот момент тот мужик, о котором они спорили, стоит с другом и выдает: «Эх, Петрович, как же мне определиться? Первая картошку хорошо жарит, вторая — котлеты!» © Не все поймут / VK
- Я заболела, лежала в больнице. Все это время за моей кошкой приглядывала соседка. Я ей доверяла и потому на душе было спокойно. Вернулась домой и ошалела: выходит моя кошка, а в зубах у нее мои тапочки. Она мурчала и грела мои колени. Будто все чувствовала. © Не все поймут / VK
Вот такие моменты и напоминают, что жизнь — удивительная штука, полная приятных сюрпризов. Иногда помощь приходит оттуда, откуда не ждешь, незнакомец оказывается родственной душой, а обычный день превращается в теплое воспоминание на годы вперед. Быть может, у вас есть своя история о счастливой случайности или неожиданной доброте, которая заставила вас поверить в лучшее?