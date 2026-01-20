15 человек, чьи имена и фамилии как магнитом притягивают нелепые и улетные истории
Родители всегда с трепетом выбирают имя для ребенка и надеются на его счастливую судьбу. Порой жизнь вносит свои коррективы и добавляет к этому такие фамилии, что обычные будни превращаются в сценарий комедийного фильма. Нестандартные паспортные данные — это настоящий магнит для курьезных ситуаций.
- Работает у нас женщина. Мы зовем ее Карасиха, мужа — Карасем, а детей — Карасятами. Но фамилия никакого отношения к рыбам не имеет. Тут она забыла пропуск и на КПП охране пришлось ее записать. Она берет ручку и чуть от хохота не рухнула, ведь в журнале черным по белому написано «Карасева». Показывает охраннику бейджик, тот делает квадратные глаза и выдает: «Ты что, фамилию сменила?» © аЛиса / Dzen
- Друг ремонтировал магнитофоны. Как-то пришла к нему девушка. Он заполняет квитанцию, спрашивает фамилию и имя. Та говорит: «Корень Светлана». Он в хохот! Девушка возмущается, мол, что смешного? Он молча показывает свое удостоверение, а там в графе имя-фамилия: Приставка Владимир Андреевич. © Владимир Изотов / Dzen
- Наш друг поехал на отдых. При регистрации в отеле всех неожиданно повеселил. Назвал свою фамилию — Лисица. Раздался дикий хохот. Он привык, что его фамилия вызывает улыбку, но такую реакцию видел впервые! Отсмеявшись, девушки сказали, что только что зарегистрировали гостя по фамилии Заяц. © Чёрная курица / Dzen
- Работаю в отделе кадров. Принимаем на работу прораба и инженера. Босс кричит: «Кто у нас будет отвечать за то, что на стройке бардак и ничего не готово?» Я смотрю на фамилии кандидатов и понимаю, что сейчас будет истерика. Тихонько говорю: «За бардак будет отвечать прораб, а за то, что ничего не готово — инженер». Директор багровеет и вопрошает: «Фамилии!» Я кладу перед ним две папки. На одной: Грязь А.Л., на второй — Никогда И.С. Объект сдали в срок, ребята сработались отлично!
- У нас в классе была девочка по имени Даша, а фамилия у нее была Шлыкова. Я до конца первой четверти верила, что она Шашлыкова, потому что учительница обращалась к ней со словами: «Даша Шлыкова». Мне же вечно слышалось: «Да, Шашлыкова?» © tiotia_icq
- На работе был замдиректора Кройтор. Такой высокий солидный мужик. Его фамилию часто коверкали. Кем он только не был: и Круптор, и Кройтов, и Кройторг. Однажды к нам забежала секретарша и, согнувшись от смеха, говорит: «Нам факс пришел на имя господина Кроликова». © Татьяна / Dzen
- Попали с 2-летним сыном в больницу. Нас положили в палату к девочкам с именами Инна, Ирина, Кристина, Полина, Нина. Они присматривали за ним, когда я отлучалась. Так вот он просто орал в их адрес: «Ина!» Недоумению ребенка не было предела, когда в палату подселили Яну. Ведь он думал, что все девочки «Ина». © Юлечкакастрюлечка / ADME
- В юности отдыхали с подругой на море. Познакомились с двумя парнями. Вместе ездили на экскурсии, на дискотеки ходили. Пришло время расставаться, договорились переписываться. У нас-то с подругой простые фамилии, а парни удивили. У одного фамилия Катернога (паспорт показал даже), а у второго — Хруст! © Наталия Ниберг / ADME
- Работал в одном гипермаркете. У нас в смежном отделе был парень по фамилии Чижик. Ну, Чижик и Чижик, мало ли какие фамилии бывают! Но вся соль ситуации была в том, что в соседнем отделе работала девушка по фамилии Пыжик. Естественно, все шутили, что им нужно пожениться и сделать двойную фамилию Чижик-Пыжик. Но в реальности они не общались. © Андрей Смирнов / Dzen
- Пришел клиент по фамилии Король, вальяжно так сел на стул и надменно выдает: «Ну ты, конечно, знаешь, кто я». А я вижу его впервые и прямо прошу его представиться. Но он не сдается, догадайся мол: «Первая буква — К, последняя — мягкий знак». И тут я, не выдержав, с серьезным лицом отвечаю: «Конь?». Его лицо после этого запомнила на всю жизнь. © aykaklim
- Родился сын, назвали Святозар. Муж звонит матери, говорит: «Внук у тебя родился! Святозар назвали!» А свекровь удивленно: «Как-как?» Ну и супруг решил пошутить: «Динозавр, говорю!» На той стороне тишина, потом после долгой паузы: «Сынок, а разве такое имя бывает?» © Инкогнито 1707 / Dzen
- Гулял с девушкой. В этот момент мне звонят. Я отвечаю: «Светик, я ушел. Приду завтра. Не могу говорить, с девушкой гуляю». Девушка непонимающе посмотрела на меня и устроила допрос по поводу Светика. Каково же было ее удивление, когда я рассказал о том, что Светик — это мой одногруппник, а его полное имя Светозар. Позже мы все втроем увиделись в городе и друг показал ей свой студенческий билет. Больше девушка на меня не обижалась. © Михаил Баканев / Dzen
- Мама была в почтовом отделении. Перед ней стояла женщина. У нее состоялся следующий диалог с сотрудником почты:
— Ваша фамилия?
— Папина.
— Ну я понимаю, что папина. Так фамилия-то какая?
— Ну папина у меня фамилия, папина!
— Ясно же, что не мамина.
Эта тетка в окошке так ничего не поняла до тех пор, пока очередь, задыхаясь от смеха, не начала кричать, что Папина — это и есть фамилия. © Подслушано / Ideer
А у нас в летнем лагере была девочка по фамилии Мамина, тоже её воспитатели утешали, говорили, конечно мамина, и папина, но фамилия какая у тебя?))
- Работала в ресторане. У нас был грузчик, которого все звали Бублик. Я была уверена, что это кличка. Оказалось, фамилия. Но самый ржач был, когда к нам устроился парень в пару к Бублику, с фамилией Сухарев! © Евдокия Васильева / ADME
- Пришла на прием дама. В паспорте в графе имя написано: «Квитанция». Я удивилась, а она как давай заливаться. Поблагодарила своего отца, ведь когда он пошел оформлять метрики, на радостях перепутал. И в сельсовете вписали «Квитанция» вместо Констанция. А ее родители уж очень любили творчество Дюма и хотели назвать доченьку Констанцией. Так и жила эта дама с таким именем. Говорила, что будет менять. Но поменяла ли? Не знаю. © Светлана Минина / Dzen
Необычная фамилия — это не проблема, а яркая изюминка, которая делает человека запоминающимся.
Наверняка среди ваших знакомых, коллег или одноклассников тоже встречались люди с говорящими фамилиями. А может быть, вы и сами попадали в забавные переделки из-за того, что написано у вас в паспорте?
Комментарии
В моём отряде в пионерском лагере "Солнечный мыс-1" был мальчик Женя Лисица и девочка Инна Заяц.)