Ну, очевидно дело в стоимости обогрева помещения?
Кстати, ходить дома в трусах и для меня дикость.
12 ситуаций, в которых иностранец скажет: «Это дико!», а нам так привычно и удобно
Автору этой статьи как культурологу всегда были интересны культурные различия между людьми. И в этой статье в виде комиксов мы решили собрать привычки, которые удивляют иностранцев — как довольно очевидные, так и совершенно неожиданные. Некоторые ситуации утрированы для создания комичного эффекта и не имеют целью кого-либо обидеть.
Ходить дома в легкой одежде, а то и в одних трусах
Ну, очевидно дело в стоимости обогрева помещения?
Многие люди за рубежом, приходя домой, не снимают куртку и спят в теплой одежде, а не в тоненьких пижамках или ночнушках. А для нас привычно ходить в тонких майках или футболках, а мужчины порой и вовсе щеголяют в одних трусах.
Иметь совсем мало друзей
Не понимаю, зачем экономить на отоплении? У них ведь доходы гораздо выше, чем у нас.
Американский блогер Джастин объяснил, что слово «friend» («друг»), он привык использовать спустя буквально минуту после знакомства. И поэтому его порядком поразило, когда его приятель во время 3 или 4-й встречи назвал его «знакомым» — слово, англоязычный аналог которого, по его словам, почти не использовался в его лексиконе. Теперь он находит, что отношение к дружбе у нас гораздо серьезнее, чем на западе, хотя и друзей, соответственно, меньше.
Привычка все есть с хлебом
Многим из нас трудно представить себе жизнь без хлеба. Немало людей родители или воспитатели в садике приучили есть с ним все блюда и использовать в качестве дополнительного столового прибора. А вот в других странах хлеб не только едят меньше, а то и не используют вовсе: в Японии, например, используют вместо него рис гохан или водоросли нори, а в Гане и Нигерии — фуфу, густую кашу из плодов маниоки, ямса и бататов.
Привычка дарить кучу букетов
В пятницу, перед шабатом даже на обочине дороги цветы продают. В праздники вообще на каждом углу...Дарим мы цветы, дарим...В моём городишке на 85 тыс. жителей около десятка цветочных магазинов !!!
Французская блогер Шера отмечает, что у нас очень много цветочных магазинов и мы неожиданно часто дарим букеты. И, действительно, с целыми охапками букетов уходят учителя на День учителя, 1 сентября, мы дарим кучу цветов на День рождения, 8 Марта и другие праздники. Сама девушка говорит, что предпочитает живым цветам фруктовые букеты.
Традиционные блюда и напитки
м-да, такое ощущение что статью составляли по ключевому списку матрешек, балалаек и медведей
Всенародно любимые блюда и напитки — такие как оливье, окрошка, селедка под шубой и квас — часто кажутся шокирующими или слишком странными для иностранцев. А уж тяга к «соку из дерева» как называет Шера березовый сок, и вовсе кажется дикой.
Способность есть мороженое на улице даже в лютый мороз
Я вот тоже не понимаю такого... Не могу просто есть зимой холодное, тем более на улице
Еще одна вещь удивила Шеру: это то, что мы едим мороженое зимой. А еще она как-то заметила незнакомого человека, который уплетал это лакомство прямо под дождем.
Повсеместная любовь к чаепитиям
Ну не всем же быть такими негостеприимными и пичкать гостей чипсами и масляной фри во фритюре. Представляете, есть еще нормальные люди - у нас)
Любовь к чаепитиям — одна из вещей, от которых мало кто может отказаться. Но что, пожалуй, еще больше удивляет иностранцев, так это то, что чаепития порой перерастают в настоящие застолья с кучей блюд, как на настоящем пиру.
Привычка говорить слишком громко и шумно
Грузины всегда на повышеных тонах и очень эмоционально, даже пугался по-началу...🤣🤣🤣 А наши израильтяне вообще с улицы нормально с четвёртым этажём разговаривают 🤣🤣🤣
Некоторые иностранцы— из Франции, Германии, Англии — отмечают, что мы не разговариваем, а просто кричим — по крайней мере, так им кажется со стороны. Некоторых это удивляет, а некоторых, из-за незнания языка, и вовсе пугает, так как им кажется, что люди с такими интонациями могут только ругаться.
Щедрость и готовность делиться
Я бы не стала делить одну шоколадку между всеми. Тем более с теми, с кем даже и не общаюсь.
Щедрость присуща многим народам, но некоторые ее проявления все-таки удивили иностранцев. Так, американец поразился, когда его друзья, у которых дома было лишь несколько пакетиков чая и шоколадка, разделили это между всеми. Он сказал, что, с его точки зрения, одна шоколадка — для одного человека, и ломать шоколадку он вовсе не привык. А мексиканский блогер Кике впечатлился тем, что, когда он давал гостям еду в контейнерах с собой, то получал назад не пустые контейнеры, а с конфетой или еще каким-то лакомством.
Обилие суеверий
Много раз проверял: и кошка перебегала и в цыганские ворота проходил. Ничего плохого не произошло.
Американец Джастин утверждает, что даже молодые люди лет 15-16 просили его не свистеть в помещении, потому что денег не будет. А вот поверье, что пропавшую вещь утащил Барабашка ему показалось довольно забавным.
Стремление к чистоте
Куча привычек, связанных с этим, оказывается, удивляет иностранцев. Американец Джастин упоминает привычку мыть руки, приходя домой, не сидеть на кровати в уличной одежде. А мексиканца Кике поражает, то что мы носим сменную обувь не только дома, но и на работе — причем, это делают не только работники промышленности или здравоохранения, но и обычные офисные работники.
Сложность и неоднозначность фраз
Многозначность языка многих иностранцев загоняет в тупик. Чего стоит одна абсолютно неопределенная фраза «Да нет, наверное», которая нам такой вовсе не кажется.
Комментарии
Особенно про свинью. Бабка кричала на гусей: "Пошли вон, собаки!" Иностранец смотрит - вроде гуси. Спрашивает у бабки: "Бабусь, это у тебя гуси?" Она: "А ты, милый, совсем придурок?" Он: "А почему ты их называешь "собаками"? Бабка: "Потому что они, свиньи, весь огород истоптали!"
Про чаепитие есть ёмкая фраза: "Уход по-английски - это когда ты уходишь не прощаясь. Уход по-русски - ты прощаешься 10 раз и ни фига не уходишь." "Чаепитие" у нас и правда означает чуть ли не пир:)