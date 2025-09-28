12 ситуаций, в которых иностранец скажет: «Это дико!», а нам так привычно и удобно

Щедрость присуща многим народам, но некоторые ее проявления все-таки удивили иностранцев. Так, американец поразился, когда его друзья, у которых дома было лишь несколько пакетиков чая и шоколадка, разделили это между всеми. Он сказал, что, с его точки зрения, одна шоколадка — для одного человека, и ломать шоколадку он вовсе не привык. А мексиканский блогер Кике впечатлился тем, что, когда он давал гостям еду в контейнерах с собой, то получал назад не пустые контейнеры, а с конфетой или еще каким-то лакомством.