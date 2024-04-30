17 историй со свадеб, от которых даже Джулия Робертс в "Сбежавшей невесте" сидела бы с открытым ртом

С котлетами не все так однозначно. Я научилась готовить вкуснейшие котлеты:и рубленные,и с капустой,и в духовке,и в мультиварке,и классические. Но это лишь бледное подражание котлетам моей мамы. Вот она готовит истинный шедевр!те же ингредиенты,та же последовательность. Но,черртвозьми,они у нее все равно вкуснее. Рука Мастера. Мама своими котлетами могла бы завоевать весь мир,я думаю..