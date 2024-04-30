17 историй со свадеб, от которых даже Джулия Робертс в "Сбежавшей невесте" сидела бы с открытым ртом
Редкий человек может назвать свадьбу скучным событием. Но порой на этих праздниках любви случаются такие истории, что жениху и невесте нужно хорошо постараться, чтобы затмить произошедшее. И наши сегодняшние герои не смогли удержаться и выложили такие моменты в сеть.
- Парня, c которым я встречалась, пригласил на свадьбу коллега. Я пришла вместе с ним и люди начали пялиться на нас. Я думала, это потому, что мы хорошо выглядели или что-то в этом роде. Однако в середине церемонии мы поняли, что никого тут не знаем, даже жениха и невесту. Парень в панике написал одному из своих коллег по офису, и мы узнали, что нужная нам церемония — в другом месте. © m_sieversii / Reddit
- Свадьба, молодым по 20 лет. Гости — почти все уже за 40, родственники/коллеги/друзья/нужные люди родителей жениха и невесты. Молодежи практически нет. Все уже изрядно навеселе, мягко говоря. Тамада дает слово очередному гостю — главному врачу местного роддома. Он встает, с некоторым трудом фокусируется на молодых, какое-то время их рассматривает. Наконец, произносит единственное слово: «Жду!» Свадьба полегла от хохота. © Thestuntman / Pikabu
- У нас с мужем была маленькая свадьба, гостей было немного. Кольца держала мама, и когда подошла моя очередь говорить самые важные слова, я попросила ее незаметно передать мне кольца, но забыла, что служащий ждет, пока я ей отвечу. Мама толкнула меня локтем под ребра, и я закричала: «Да!» © Unknown author / Reddit
- Однажды нас пригласили на свадьбу к папиному племяннику, женился он второй раз. И так совпало, что в этот же день был день рождения маминого племянника (лет 7-8, как и мне на тот момент). Так что на свадьбу мы опоздали на часок. Жених и невеста нас встретили, проводят к столу. Жених смеется: «В следующий раз опоздаете — не пущу!» На что я тут же у него спрашиваю: «А когда у тебя следующая свадьба?» P.S. Скоро 20 лет как они вместе. © RInKAm / Pikabu
- Я был вместе со своей девушкой на свадьбе, и увидел, как какой-то ребенок просто лежал лицом вниз в луже грязи. Самое забавное то, что никто этого не замечал, пока я не сказал: «Так а мы что, никак не собираемся комментировать это?» © ShockingPyro / Reddit
- Свадьба, лимузин. Остановились для очередной фотосессии, водитель заметил спущенное заднее колесо и набрал кого-то в телефоне: «Маааа, у меня колесо спустило. Приезжай». Приехала мама. Достала компрессор и накачала сыну колесо. Мужики видя всю эту дичь спросили его, а не мог ли он сам накачать?! А водитель в ответ выдает: «У меня компрессор до заднего колеса не достает, лимузин же...» © 65222845 / Pikabu
- Отмечаем свадьбу в тихом семейном кругу. Речь передают бабушке, которая всю жизнь неподражаемо вкусно готовит котлеты: «Внученька моя! Ты уже взрослая. И если когда-нибудь ты захочешь сделать такие же вкусные, сочные котлеты, как у бабушки, то смотри в интернете, там все написано!» © Kubuka / Pikabu
- Мой брат был дружком на свадьбе своего друга. Его цитата в конце поздравительной речи была такой: «Я хотел бы дать вам совет по отношениям, но что я знаю? Я одинокий, и у меня есть только кот». © Twinkle**** / Reddit
С котлетами не все так однозначно. Я научилась готовить вкуснейшие котлеты:и рубленные,и с капустой,и в духовке,и в мультиварке,и классические. Но это лишь бледное подражание котлетам моей мамы. Вот она готовит истинный шедевр!те же ингредиенты,та же последовательность. Но,черртвозьми,они у нее все равно вкуснее. Рука Мастера. Мама своими котлетами могла бы завоевать весь мир,я думаю..
- Невеста с женихом взяли слово под конец вечера. Невеста со слезами на глазах говорит о своей маме, потом передает жениху бумагу с речью. Жених (читая следующую строчку): «Я бы хотел быть хотя бы наполовину такой женой и матерью, как ты». © JVM_ / Reddit
- На выходных были на свадьбе. Собирают невесту: прическа, макияж и тому подобное. Рядом крутится девочка 9 лет и говорит визажисту: «Вот вы уже столько красили ее, и тем мазали, и вон той штукой мазали, а она совсем не изменилась!» Глаза невесты надо было видеть. © guglymugly / Pikabu
- Невеста сильно похудела перед свадьбой, поэтому ее нижнее белье все время сползало. Ее лучшей подруге пришлось отвести ее в уединенное место и помочь натянуть его обратно, потому что платье не позволяло девушке сделать это самой. Это была я. Я была той невестой. © ajilly / Reddit
- Лет пять назад пригласила меня подруга на свою свадьбу. Жених и невеста, мягко говоря, не бедные, сняли в центре города какой-то особняк 19 века и море гостей пригласили. В основном дарили деньги и только мама жениха принесла достаточно большую коробку с огромным бантом. Подарки открывали уже дома, под утро, я была у них в гостях. Дошло дело до этой коробки. Открывают, а там ведро. Красивое, хромированное, мусорное ведро. © kazakow07 / Pikabu
Может это было мусорное ведро Цептер, которое стоит как тесла 😂
- Свадьба моего двоюродного брата. Жених потерял сознание во время церемонии. Пришлось принести ему стул и только потом получилось продолжить. Положительный момент: они все еще женаты почти 30 лет спустя. © chambdc / Reddit
- Работала в ресторане на свадьбе. Ведущая, видимо, была не от мира сего. Объявляет конкурс загадок. Вопрос: «Знаете ли вы, что такое залетка?» все гости молчат. Но лишь один мужик встал, поправляет галстук и во всеуслышание выдает: «Залетка — это причина этой свадьбы». Все в шоке. А ответ на загадку, как сказала тамада, такой: «Залетка — это поклонник/поклонница невесты или жениха из соседней деревни». © Kozayka / Pikabu
- На свадьбе свекровь стала говорить речь и завершила ее фразой: «Миша, готовься, теперь всегда и во всем я буду на стороне Юли!» После этих слов встала моя мама и говорит: «Миша, не волнуйся, если Юля будет тебя обижать, то мы приедем и поможем... eй!» © Подслушано / Ideer
- Была на свадьбе. Ведущий активно зазывал на очередной конкурс, каждая участница должна была удивить всех своим талантом. Одна пела, вторая стихи читала, третья танцевала под цыганочку. Когда подошла моя очередь, я засунула в рот свой кулак. На всю жизнь я запомнила эти секунды гробового молчания, все взгляды на меня и одиночное громкое «О-БАЛ-ДЕТЬ» из зала. Спасибо, папа, я всегда знала, что ты поддержишь меня в неловких ситуациях. © Подслушано / Ideer
- На свадьбе сына, тамада говорит моей снохе: «Смотри, какая у тебя свекровь: и веселая, и красивая, и торты какие вам напекла». А я и отвечаю: «Самое мое лучшее качество ты оценишь потом». Сноха в недоумении переспрашивает, а я ей: «Самое мое лучшее качество, как свекрови, — я далеко живу». Юмор заценила, очень мирно живем. © Подслушано / Ideer
Часто следующим этапом после свадьбы, у молодых становится рождение ребенка. И наша подборка историй подтверждает, что выбор имени для него — тот еще квест.
Комментарии
Гостье, которая засунула в рот кулак - надо было с собой лампочку принести)