16 человек поделились своими снимками из детства — это сплошной заряд позитива

У всех нас есть фотографии из детства, которые погружают в теплые воспоминания, словно в некой магический портал. Но есть снимки, которые хочется показывать только близким. Однако наши герои не побоялись поделиться ими всем миром и подарили нам прекрасную возможность зарядиться позитивом.

«Первый день в училище в 1998 году. Заставили носить эту ужасную форму. А ланчбокс был моей сумочкой»

«Это я 10 лет назад. Смотрите, какая разница между лицом и шеей»

Вот это эпичный фейл с макияжем, я даже испугалась. © HappyGilmoresGrandma / Reddit

«В детстве у меня была привычка корчить рожи, и моя мама явно не была в восторге»

«А мне вообще не стыдно»

«Мои родители поставили этот снимок, чтоб специально выставить меня на посмешище перед моими будущими девушками»

«Нашла свои старые фотографии, не могу перестать смеяться»

«Сама себе подстригла челку накануне вечером»

© januaryemberr / Reddit Lena L 2 часа назад Мне в играх подсовывают рекламу Планта Роза или Роса. Там такие же челки и у парней и у девушек. Все не успеваю сделать скрин. Они еще в таких задумчивых позах. Как будто думают - зачем это всё и ещё чёлка эта дурацкая... - - Ответить

А люди сейчас специально так стригутся. © Independent_Bus**06 / Reddit

«Я в старшей школе в 1998 году»

«Почти никогда не выходил из дома без геля на волосах»

«Я в старшей школе. Думала, что выгляжу очень круто»

«2006 год. Мама помогала выпрямлять волосы»

© WillisWilsonite / Reddit Tanya Gorbachev 6 часов назад У меня малой сейчас так ходит. Прическа под "аниме". Считает себя крутым и модным. Я не против. Все что дает уверенности в себе приветствую. У меня это были только знания. - - Ответить

«В 19 лет, делаю селфи в ванной у бабушки»

«Я в 10 лет. Очень гордилась своим луком»

© maekae_ / Reddit Lilit313 33 минуты назад Я так же выглядела лет в 17)белая кепка,джинсы клеш,синий шарф в пол и сумочка под сигареты)убрать корсет, добавить расстегнутую блузку на грани приличий. Или за гранью. В 17 было классно) - - Ответить

«Я отказывался верить, что мне не идут длинные волосы»