16 человек поделились своими снимками из детства — это сплошной заряд позитива
У всех нас есть фотографии из детства, которые погружают в теплые воспоминания, словно в некой магический портал. Но есть снимки, которые хочется показывать только близким. Однако наши герои не побоялись поделиться ими всем миром и подарили нам прекрасную возможность зарядиться позитивом.
«Первый день в училище в 1998 году. Заставили носить эту ужасную форму. А ланчбокс был моей сумочкой»
«Это я 10 лет назад. Смотрите, какая разница между лицом и шеей»
Да тут пудра-самый невинный промах)под этой жуткой маской явно красотка,чего только огромные глаза стоят!и цвет такой красивый. Ровный носик,высокий лоб,пухлая как минимум нижняя губа,русые волосы. Надеюсь,ту девочку отмыли)
- Вот это эпичный фейл с макияжем, я даже испугалась. © HappyGilmoresGrandma / Reddit
«В детстве у меня была привычка корчить рожи, и моя мама явно не была в восторге»
«А мне вообще не стыдно»
«Мои родители поставили этот снимок, чтоб специально выставить меня на посмешище перед моими будущими девушками»
Странная рефлексия у героя кадра. Фотка милая. Вот пони да,испытывает какую-то неловкость)челка отросла?)
«Нашла свои старые фотографии, не могу перестать смеяться»
«Сама себе подстригла челку накануне вечером»
Мне в играх подсовывают рекламу Планта Роза или Роса. Там такие же челки и у парней и у девушек. Все не успеваю сделать скрин. Они еще в таких задумчивых позах. Как будто думают - зачем это всё и ещё чёлка эта дурацкая...
- А люди сейчас специально так стригутся. © Independent_Bus**06 / Reddit
«Я в старшей школе в 1998 году»
«Почти никогда не выходил из дома без геля на волосах»
«Я в старшей школе. Думала, что выгляжу очень круто»
«2006 год. Мама помогала выпрямлять волосы»
У меня малой сейчас так ходит. Прическа под "аниме". Считает себя крутым и модным. Я не против. Все что дает уверенности в себе приветствую. У меня это были только знания.
«Такая деловая»
«В 19 лет, делаю селфи в ванной у бабушки»
«Я в 10 лет. Очень гордилась своим луком»
Я так же выглядела лет в 17)белая кепка,джинсы клеш,синий шарф в пол и сумочка под сигареты)убрать корсет, добавить расстегнутую блузку на грани приличий. Или за гранью. В 17 было классно)
«Я отказывался верить, что мне не идут длинные волосы»
«Я где-то в 2007 году. Думала тогда, что этот лук был просто огонь»
