16 человек поделились своими снимками из детства — это сплошной заряд позитива

7 часов назад

У всех нас есть фотографии из детства, которые погружают в теплые воспоминания, словно в некой магический портал. Но есть снимки, которые хочется показывать только близким. Однако наши герои не побоялись поделиться ими всем миром и подарили нам прекрасную возможность зарядиться позитивом.

«Первый день в училище в 1998 году. Заставили носить эту ужасную форму. А ланчбокс был моей сумочкой»

«Это я 10 лет назад. Смотрите, какая разница между лицом и шеей»

Lilit313
43 минуты назад

Да тут пудра-самый невинный промах)под этой жуткой маской явно красотка,чего только огромные глаза стоят!и цвет такой красивый. Ровный носик,высокий лоб,пухлая как минимум нижняя губа,русые волосы. Надеюсь,ту девочку отмыли)

«В детстве у меня была привычка корчить рожи, и моя мама явно не была в восторге»

«А мне вообще не стыдно»

«Мои родители поставили этот снимок, чтоб специально выставить меня на посмешище перед моими будущими девушками»

Lilit313
41 минута назад

Странная рефлексия у героя кадра. Фотка милая. Вот пони да,испытывает какую-то неловкость)челка отросла?)

«Нашла свои старые фотографии, не могу перестать смеяться»

«Сама себе подстригла челку накануне вечером»

Lena L
2 часа назад

Мне в играх подсовывают рекламу Планта Роза или Роса. Там такие же челки и у парней и у девушек. Все не успеваю сделать скрин. Они еще в таких задумчивых позах. Как будто думают - зачем это всё и ещё чёлка эта дурацкая...

«Я в старшей школе в 1998 году»

«Почти никогда не выходил из дома без геля на волосах»

«Я в старшей школе. Думала, что выгляжу очень круто»

«2006 год. Мама помогала выпрямлять волосы»

Tanya Gorbachev
6 часов назад

У меня малой сейчас так ходит. Прическа под "аниме". Считает себя крутым и модным. Я не против. Все что дает уверенности в себе приветствую. У меня это были только знания.

«Такая деловая»

«В 19 лет, делаю селфи в ванной у бабушки»

«Я в 10 лет. Очень гордилась своим луком»

Lilit313
33 минуты назад

Я так же выглядела лет в 17)белая кепка,джинсы клеш,синий шарф в пол и сумочка под сигареты)убрать корсет, добавить расстегнутую блузку на грани приличий. Или за гранью. В 17 было классно)

«Я отказывался верить, что мне не идут длинные волосы»

«Я где-то в 2007 году. Думала тогда, что этот лук был просто огонь»

НибаньтиКрипто
1 час назад

Давайте устроим опрос. Плюс комменту: не смущает слово лук в значении образ, минус — бесит этот лук

