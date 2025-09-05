13 учеников решили принарядиться в первый день в школе и вот что из этого вышло

Все мы помним, как нам хотелось в школе одеваться по-своему, чтобы всем показать свой стиль. Что-то, что будет выделять нас из толпы, будь то яркие футболки, необычные аксессуары разноцветные волосы. Наши герои не побоялись проявить себя и всех удивили своим смелым выбором одежды.

«Первый день в средней школе»

Шуршилла
О! Кто знает, подскажите пожалуйста, как называются сумки такого типа - с длинной ручкой через корпус и крышкой по размеру самой сумки.

«Мой первый день в старшей школе»

«1993 год, первый день в школе»

«Это был мой первый день в средней школе»

«1997. Не думаю, что я был готов к средней школе»

«Первый день школы 2008 года, где я с гордостью представляла линию одежды Avril Lavigne»

«Мне тут 15»

«Слишком крутая для школы?»

«Первый день в старшей школе»

«Первый день в школе»

«Наряд, вдохновленный „Матрицей“, который я носил в школе в 2008 году»

User67452
1 час назад

это не матрица точно :) это какй-то сутенер получился

«В этом наряде я впервые почувствовала себя „модной“»

«В школе в начале 80-х. Прическа — от мамы. Тогда казалось, что натягивать штаны повыше — это круто»

Фото на превью EdwardDorito / Reddit

Руконожка Ай-Ай
23 часа назад

Весь этот наивный и смешной выпендреж с нарядами приятнее видеть, чем унылые темно-синие сарафаны с белыми блузками.
A капроновые банты, которое маниакально навязывает дочкам уже третье поколение мам, вызывают только недоумение: они реально считают, что белая капуста несуразного размерa на голове - это красиво?

