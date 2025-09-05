13 учеников решили принарядиться в первый день в школе и вот что из этого вышло

Все мы помним, как нам хотелось в школе одеваться по-своему, чтобы всем показать свой стиль. Что-то, что будет выделять нас из толпы, будь то яркие футболки, необычные аксессуары разноцветные волосы. Наши герои не побоялись проявить себя и всех удивили своим смелым выбором одежды.