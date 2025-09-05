О! Кто знает, подскажите пожалуйста, как называются сумки такого типа - с длинной ручкой через корпус и крышкой по размеру самой сумки.
13 учеников решили принарядиться в первый день в школе и вот что из этого вышло
Фотоподборки
2 часа назад
Все мы помним, как нам хотелось в школе одеваться по-своему, чтобы всем показать свой стиль. Что-то, что будет выделять нас из толпы, будь то яркие футболки, необычные аксессуары разноцветные волосы. Наши герои не побоялись проявить себя и всех удивили своим смелым выбором одежды.
«Первый день в средней школе»
«Мой первый день в старшей школе»
«1993 год, первый день в школе»
«Это был мой первый день в средней школе»
«1997. Не думаю, что я был готов к средней школе»
- Блин, так оделся, как будто у тебя уже 20 лет опыта работы. © TherealMannbun / Reddit
«Первый день школы 2008 года, где я с гордостью представляла линию одежды Avril Lavigne»
«Мне тут 15»
«Слишком крутая для школы?»
«Первый день в старшей школе»
«Первый день в школе»
«Наряд, вдохновленный „Матрицей“, который я носил в школе в 2008 году»
- Этот шарф как вишенка на торте. © Bama_Peach / Reddit
«В этом наряде я впервые почувствовала себя „модной“»
«В школе в начале 80-х. Прическа — от мамы. Тогда казалось, что натягивать штаны повыше — это круто»
А здесь больше школьных историй, которые окунут вас в теплые воспоминания о прошлом:
Фото на превью EdwardDorito / Reddit
Весь этот наивный и смешной выпендреж с нарядами приятнее видеть, чем унылые темно-синие сарафаны с белыми блузками.
A капроновые банты, которое маниакально навязывает дочкам уже третье поколение мам, вызывают только недоумение: они реально считают, что белая капуста несуразного размерa на голове - это красиво?
