Мы дорисовали 14 известных картин и теперь такие: «А это многое бы объяснило»

2 часа назад
Бывает, что смотришь на какую-нибудь картину и понимаешь, что чего-то на ней не хватает. Например, котика на руках у Джоконды или «Титаника» в «Девятом вале». Мы пофантазировали, как бы выглядели знаменитые полотна, если бы на них добавили какую-либо деталь.

Иван Айвазовский, «Девятый вал»

Винсент Ван Гог, «Звездная ночь»

Иван Шишкин, Константин Савицкий, «Утро в сосновом лесу»

Natallia
1 час назад

А вы знали, что эту картину, на самом деле написали 2 художника? Шишкин никогда не писал зверей, он писал исключительно пейзажи. И на уже готовую картину, друг Шишкина, Константин Савицкий, добавил медвежат. И на картине были подписи 2 художников. Но Третьяков, по заказу которого была и написана эта картина, сказал, что он не хочет, чтобы подпись Савицкого была на картине. И Шишкин самолично удалил её, чтобы получить полный расчёт. Правда, полученным гонораром, он таки поделился со своим другом.

Хокусай, «Большая волна в Канагаве»

Леонардо Да Винчи, «Мона Лиза»

Виктор Васнецов, «Аленушка»

Эдвард Мунк, «Крик»

Винсент Ван Гог, «Подсолнухи»

Марк Шагал, «Над городом»

Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»

Борис Кустодиев, «Купчиха за чаем»

Зинаида Серебрякова, «За туалетом»

Леонардо Да Винчи, «Дама с горностаем»

Иван Крамской, «Неизвестная»

Пришлись ли вам по вкусу наши творения, созданные при помощи ИИ? Расскажите нам об этом в комментариях. А если хотите увидеть, на что еще способен машинный разум, то загляните сюда.

Ольга Курпякова
1 день назад

Не надо ничего никуда добавлять, особенно, на картины. Знаю, что по мотивам картины Хокусай "Большая волна в Канагаве" создано роскошное колье.

Светлана БМВ
2 часа назад

Ну, вот зачем это всё? Налепили черт знает что на известные картины. Лучшее нельзя улучшить! Только испортили. У аффтора поста ни ума, ни фантазии.

