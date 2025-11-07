Я не поняла - они спасаются с корабля или пытаются спастись на нём?
Мы дорисовали 14 известных картин и теперь такие: «А это многое бы объяснило»
Бывает, что смотришь на какую-нибудь картину и понимаешь, что чего-то на ней не хватает. Например, котика на руках у Джоконды или «Титаника» в «Девятом вале». Мы пофантазировали, как бы выглядели знаменитые полотна, если бы на них добавили какую-либо деталь.
Иван Айвазовский, «Девятый вал»
Винсент Ван Гог, «Звездная ночь»
Иван Шишкин, Константин Савицкий, «Утро в сосновом лесу»
А вы знали, что эту картину, на самом деле написали 2 художника? Шишкин никогда не писал зверей, он писал исключительно пейзажи. И на уже готовую картину, друг Шишкина, Константин Савицкий, добавил медвежат. И на картине были подписи 2 художников. Но Третьяков, по заказу которого была и написана эта картина, сказал, что он не хочет, чтобы подпись Савицкого была на картине. И Шишкин самолично удалил её, чтобы получить полный расчёт. Правда, полученным гонораром, он таки поделился со своим другом.
Хокусай, «Большая волна в Канагаве»
Чел походу безссмертный,там лодки тонут одна за одной,а ему хоть бы хны.
Леонардо Да Винчи, «Мона Лиза»
Виктор Васнецов, «Аленушка»
Эдвард Мунк, «Крик»
Винсент Ван Гог, «Подсолнухи»
Марк Шагал, «Над городом»
Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»
Борис Кустодиев, «Купчиха за чаем»
Хоспадя!! И тут без котиков не обошлось. 16 штук дополнительно нарисовал!
Зинаида Серебрякова, «За туалетом»
Леонардо Да Винчи, «Дама с горностаем»
Иван Крамской, «Неизвестная»
Пришлись ли вам по вкусу наши творения, созданные при помощи ИИ? Расскажите нам об этом в комментариях. А если хотите увидеть, на что еще способен машинный разум, то загляните сюда.
Комментарии
Не надо ничего никуда добавлять, особенно, на картины. Знаю, что по мотивам картины Хокусай "Большая волна в Канагаве" создано роскошное колье.
Ну, вот зачем это всё? Налепили черт знает что на известные картины. Лучшее нельзя улучшить! Только испортили. У аффтора поста ни ума, ни фантазии.