Мы дорисовали 14 известных картин и теперь такие: «А это многое бы объяснило»

А вы знали, что эту картину, на самом деле написали 2 художника? Шишкин никогда не писал зверей, он писал исключительно пейзажи. И на уже готовую картину, друг Шишкина, Константин Савицкий, добавил медвежат. И на картине были подписи 2 художников. Но Третьяков, по заказу которого была и написана эта картина, сказал, что он не хочет, чтобы подпись Савицкого была на картине. И Шишкин самолично удалил её, чтобы получить полный расчёт. Правда, полученным гонораром, он таки поделился со своим другом.