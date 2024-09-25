15 школьных историй, в которых легко узнать себя

У меня вдруг возникло желание избить Аллу Петровну. Именно избить. Оплеухами. Ибо нефиг!!!
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«Школа-школа, я скучаю», — поется в одной песне. У всех нас остались разные воспоминания об учебе, но рассказать всегда есть что. Люди, которые сами уже давно выросли, поделились, чем им запомнились школьные деньки.
А бонусе у нас история вне времени, которая могла случиться и в этом году, и 20 лет назад.
У меня вдруг возникло желание избить Аллу Петровну. Именно избить. Оплеухами. Ибо нефиг!!!