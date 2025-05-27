16 историй о сюрпризах, которые должны были порадовать, но вызвали вопросы

Выбор подарка — это всегда особенный процесс. Нужно вспомнить, что знаете о человеке, остановиться на чем-то классном, что принесет радость другому. Но все продумать бывает сложно. И иногда человек получает не только презент, но и крутую историю, которую можно потом долго на посиделках с друзьями со смехом рассказывать.