Н4 картинке - для пеленания. И это логичнее, ведь для кормления ещё не скоро понадобится
16 историй о сюрпризах, которые должны были порадовать, но вызвали вопросы
Народное творчество
4 часа назад
Выбор подарка — это всегда особенный процесс. Нужно вспомнить, что знаете о человеке, остановиться на чем-то классном, что принесет радость другому. Но все продумать бывает сложно. И иногда человек получает не только презент, но и крутую историю, которую можно потом долго на посиделках с друзьями со смехом рассказывать.
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- Вчера была годовщина свадьбы, я получила от неизвестного номера странные фото со мной и мужем в момент предложения. Но я помню, что в тот день мы гуляли в парке одни. Мне уже жутковато стало. И тут следом приходит сообщение: фотка моей сестры, сидящей в кустах с фотоаппаратом. И текст: «Больше года ждала, чтобы тебе их отдать! Но чем дольше ждешь, тем приятнее сюрприз, правда? Вы такие милые, будьте счастливы! И да, это твой Костя меня предупредил и пофоткать попросил. Ой, это Настя, я сменила номер». Спасибо, сестренка! Это бесценная память для нас. © Мамдаринка / VK
- У моей подруги недавно родился сын. Я решила сделать подарок на рождение ребеночка и заказала столик для кормления. Это был специальный заказ по моим замерам и дизайну. Он должен был прийти ровно в срок родов, и подарить я его планировала как раз на выписку. Но все пошло не по плану. У подруги были преждевременные роды, и родила она на несколько дней раньше. На выписке все друзья были с подарками, а я в руках держала букет цветов и фотографию подарка. © Карамель / VK
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- Хотела сделать подарок другу, искала гитару на сайте с объявлениями. Вроде нашла что нужно, связалась с продавцом и попыталась поторговаться. Особым красноречием я не обладаю, а потому договорилась до того, что в конце диалога он даже поднял цену. Короче, выслал он мне реквизиты, а я вместо своего адреса случайно выслала ему фотку своего кота. Чувак немного помолчал, а потом написал, что я его растрогала и сделал все-таки скидку. С тех пор я всегда высылаю его фотку всем продавцам на всех сайтах, срабатывает в одном случае из десяти, но это уже хоть что-то. © Палата № 6 / VK
- Сегодня я весь день была на работе, и мой мужчина пытался удивить меня цветами. Но вместо этого он скинул мне фотку букета, лежащего на мусорном баке, и сообщение следующего содержания: «Они были для тебя». Оказалось, выходя из машины, он увидел паука и его детенышей, выползающих из букета. Он запаниковал и швырнул цветы, они угодили в грязь. Стряхнув пауков, парень понял, что сам букет уже был грязным, лепестки опали, да и там могли остаться паучки. © TheBronzePrincess03 / Reddit
- У мужа есть дочка от прошлого брака, ей 14 лет. Пытаюсь наладить с ней отношения, так как муж обожает этого ребенка. Вчера взяла кредит и купила ей дорогой планшет. Думаете, ребенок обрадовался? Маленькая негодница мило улыбнулась и сказала, что маме отдаст на 8 марта, как от папы подарок. © Подслушано / VK
- Я выбрал другу на день рождения телефон. Но решил приколоться и упаковать в старую коробку из-под чайника. Пришел на праздник, вручил. А спустя пару дней он звонит и неловко мнется, мол, тут такое дело приключилось... Оказалось, он, даже не распаковав подарок, передарил его маме. Подумал, что ей чайник нужнее. А та получила недешевый гаджет и обрадовалась. Забирать у нее обратно некрасиво, оставил телефон маме. © Палата № 6 / VK
- Мне стукнуло 30. Лучшая подруга подарила мне ожерелье известного бренда. Я не очень разбираюсь в украшениях, обычно ношу только обручальное кольцо, очень редко золотую цепочку. Зашла на сайт этого бренда и с ужасом узнала, что ожерелье стоит $250! Понимаю, что она хотела сделать мне приятное. Я даже не рискну сказать, что мне не нравится подарок, иначе она расстроится. Но меня не покидает чувство, что подруга просто выбросила эти деньги на ветер. © Hot_Inspector6992 / Reddit
Распоследнее дело завоевывать симпатии детей дорогими подарками.
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- Мой муж считает, что его невозможно удивить подарком. Когда он берет в руки упаковку, то по весу или по звуку определяет, что внутри. В этот раз я решила его переиграть. Купила приставку, которую он хотел. Специально отключила навигатор, пока ездила за подарком, чтобы он не увидел, где я была. Поменяла пароль в банковском приложении, чтобы он не увидел историю покупок. Завернула приставку в очень большую коробку и еще накидала туда кучу всего, чтобы по весу он не определил, что внутри. Все было идеально. Вы не поверите, что испортило сюрприз. Вечер, мы ложимся спать и тут вдруг муж получает сообщение от игрового аккаунта: «Спасибо за покупку». Я просила продавца не подключать аккаунт мужа, но у того, видимо, в одно ухо влетело, в другое вылетело! Я чуть ли не разревелась от обиды, но муж меня поддержал. © breezfan22 / Reddit
- Начала встречаться с парнем. Как-то раз созванивались по видеосвязи, он увидел подарки под елкой, удивился, как их много, сказал, что ему ничего не дарили последние 5 лет. Решила его порадовать. Купила именной стакан как из его любимого фильма, красиво упаковала, повязала бантик. А за два дня до Нового года он меня бросил. Накануне мы разговаривали, и все было хорошо. Теперь вот стоит этот стакан под елкой, а я каждый раз реву, когда на него смотрю. © softgirl_xo / Reddit
- Рождество, свекровь позвала к себе на ужин, накрыла стол. Приехали с мужем и малышом. Они нам подарили набор посуды, хотя я просила не тратиться на подарки. У нас в семье денег нет, купили им со свекром по набору с шампунем и бальзамом. По ее лицу было все сразу понятно. Краем уха услышала, как она свекру сказала: «Да уж, подарок на отвали!». Они прекрасно знают, что я в декрете, муж один работает. Я расплакалась, ушла в ванну, чтобы никто не видел, мужу не стала рассказывать. Так обидно, не могу успокоиться. А сегодня свекровь звонит, спрашивает как дела у нас. Мне кажется или это лицемерие? © Мамдаринка / VK
- Сыну было пять лет. Мы собирались на день рождения моей сестры, его тети. Купили подарок, цветы, тортик. Говорю сыну, мол, все это мы дарим вместе, он может не волноваться за личный подарок. Но тот все равно решил порадовать любимую тетю, поэтому взял игрушку из дома, которую не жалко. Когда уже уходили с праздника, я спрашиваю: «Давид, тете понравился твой подарок?». Он сказал, что положил его под подушку, чтобы был сюрприз. Как же хорошо, что я успела позвонить сестре и предупредить. Огромный игрушечный черный паук под подушкой — такой себе сюрприз. © Мамдаринка / VK
- Парень решил сделать подарок — купил путевки в Доминикану. Но не учел, что я аэрофоб до мозга костей. Три недели настраивалась морально и физически, готовилась к перелету. И вот мы приехали в аэропорт, а там я молча вышла из машины, достала вещи из чемодана и поехала домой. Бросила. Не смогла себя заставить. Собираю вещи и переезжаю. © Подслушано / VK
- Заказала мужу идеальный подарок на день рождения, он давно его хотел. Для меня это было дорого, поэтому мы скинулись с моей мамой, чтобы подарок был от нас обеих. Но сюрприза не получилось. Он увидел в банковском приложении, что я хорошо потратилась, и по истории покупок выяснил, на что. Я очень расстроилась, столько усилий было к этому приложено. © CoffeeCatsDogs / Reddit
- Решила сделать подарок подруге, купила все необходимое, начала составлять коробочку. Пока оформляла, пила чай с печеньками. И на автомате положила полупустую пачку печенья в коробку с подарком. Подруга открывает, достает эту пачку и как начнет ржать. Говорит: «Я, конечно, понимаю, что мы всегда сладости пополам делим, но хоть в подарке могла печеньки целыми оставить». И стыдно, и смешно. © Не все поймут / VK
- Мы с сестрой поссорились несколько месяцев назад, с тех пор не разговариваем. Она живет на другом конце страны. На Рождество я отправила подарок своей племяннице, так как считаю, что детей не должны затрагивать разногласия между взрослыми. Угадайте что? Сестра отправила этот подарок мне обратно. © Altruistic_Spirit542 / Reddit
- Была у меня подруга в детстве из обеспеченной семьи. Однажды она меня позвала к себе на день рождения. Тогда был очень популярен мультик «Красавица и Чудовище». И я нашла в одном из библиотечных журналов мастер-класс, как сделать подставку для карандашей в виде чайника из того мультика. Очень старалась, все перерисовывала, раскрашивала, клеила и была искренне уверена, что этот подарок порадует любого. Однако позже я увидела его в мусорке, а меня она больше не звала на праздники. © Rigiksapfir / Pikabu
Подарки — это всегда непредсказуемо. А тут у нас еще больше крутых историй, которые только доказывают, как сложно порой угодить другому человеку:
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