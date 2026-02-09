Грузчик - герой. плитка 60×60, 4 шт в упаковке - 24-26 кило, ну возьмем 25. Больше 1 упаковки в руки не возьмешь по габаритам. 36 раз туда-назад сходить пешком... Я б офигела после 10-й ходки...
17 человек, которые затеяли ремонт, и тут пошло-поехало веселье
Когда дело доходит до ремонта, жизнь будто нажимает кнопку «сложность на максимум». Финансовые траты растут как на дрожжах, нервы натягиваются до предела, а шум и пыль становятся фоном. Кажется, что в этом хаосе нет места ничему, кроме усталости и раздражения. Но именно здесь порой рождаются такие истории, что потом их с улыбкой рассказывают внукам: кто-то прячет «капсулу времени» для потомков, кто-то неожиданно даже укрепляет отношения, а кто-то находит мудрость, которой хватает на всю жизнь.
- Обожаю старый фонд, а муж новостройки. Искали жилье и спорили до хрипоты, но уговорила купить в бывшей коммуналке. Ремонт нужен «мама не горюй». Муж начал сбивать плитку в ванной. Вдруг орет: «Глянь-ка!» И тут я поняла, что все не зря — под плиткой был настоящий дымоход. А ощущать, что живешь в месте со своей историей — многого стоит! Муж только вздохнул, ведь, говорят, в таких дымоходах можно найти клад, но наш оказался пустой.
- Хотели мы ремонт до 31 декабря закончить, но не получилось. И знаете что? Пофиг! Просто продолжили уже в новом году, ничего от этого не изменилось. Надо относиться к повседневным моментам проще, и пусть жизнь будет от этого спокойнее и оптимистичнее. Ведь не обязательно из последних сил пытаться сделать то, что можно сделать с комфортом и в спокойном режиме, без лишних сложностей: закончить к концу года, до дня рождения, до отпуска, начать с понедельника, и прочие формальности. Если не получилось вовремя, не надо нервничать из-за этого. © Psyhololog / Pikabu
- Дома ремонт. Жду заказ плитки (900 кг). А у меня 6 этаж и неработающий лифт. Приходит грузчик. Один! В итоге перетаскал всю плитку сам! Спрашиваю у него: «Вам, наверное, тяжело?» Так он в ответ как выдал: «У вас еще ничего. Я недавно в новостройку таскал. Там побольше и потяжелее вашего. Вот там я под конец немножко устал...» И ушел огурчиком © Подслушано / Ideer
- Одна воспитываю двух детей (7 и 11 лет). Ремонт не делался в квартире уже почти 20 лет. Понимаю, что будет тяжело, ведь за детьми надо присматривать еще. Но я рукастая, поэтому решила начать эту эпопею. И каково было мое удивление, что дети быстро подключились в процесс и всячески старались мне помочь. Причем не просто мимолетное увлечение, а реальная помощь: переносили вещи, помогали красить, убирали. А старший даже иногда готовил перекус, пока я возилась вся в пыли. Кстати, в ходе уборки нашлись мои украшения, которые я считала утерянными уже как пару лет. В итоге ремонт оказался не так страшен, когда рядом мои замечательные помощники.
- Купили квартиру в очень старом доме. Готовились к ремонту, выносили старые вещи. И тут берем древний абажур, а он не сдвигается. Смотрим, а его нога прикручена прямо к паркету! Начали аккуратно снимать и чуть не обомлели: там вся полая ножка была набита монетами. Что с ними делать, я тогда не знала, поэтому не придумала ничего лучше, чем замуровать все эти сокровища в ступеньку у входной двери. Думала, если буду ходить «по деньгам», то разбогатею. Ага... лучше бы эти монетки продала. © Подслушано / Ideer
- Затеял ремонт в старой трешке. За две недели сделал туалет, ванну, кухню, коридор, одну комнату полностью и начал еще две комнаты, а потом меня это настолько достало, что внутри «щелкнуло». Все бросил! И вот уже 20 лет в одной комнате потолок побелен не полностью, а в другой — обои только на двух стенах. Но нечего, сдаю эту квартиру, народ живет. Даже вопросов не было почему такая «задумка». Ну а для себя решил, что больше никаких ремонтов своими руками. В новой квартире ремонт делали нанятые люди, да и жена сказала, что ей хватило того ремонта. © **eShelle / Pikabu
- Мне при сборке кухни сказали, что выбранная мной мойка не влезет. Позвонила мужу в панике. Муж сорвался с работы домой, приехал, сам все измерил и спрашивает этих сборщиков, в каком месте она не влезет. На что они заявили, что нужно столешницу снимать, чтобы выпилить отверстие. У меня просто слов не было от такой наглости. Несмотря на то что врезка мойки входила в стоимость, делать не хотели. Помог только звонок их главному, который сам приехал и все решил. После чего они за 10 минут вырезали отверстие под мойку и за 10 минут все собрали обратно. © chikchirikchik / Pikabu
- Cпальню моей сестры переделали в рамках телешоу про ремонт. Дизайнер хотел создать романтическую атмосферу, но получилось странно: все шкафы были спрятаны за метрами задрапированной ткани, а потолочный вентилятор заменили на гигантскую ветку дерева с лампочками. Участие в шоу было забавным опытом, но лампочки вскоре перегорели, а без вентилятора в комнате стало слишком жарко. Пришлось полностью убрать весь новый дизайн. © RealLivePersonInNC / Reddit
- Очень давно мы так продуктивно не проводили время с семьей. Ремонт — офигенная штука! Ремонт — это наш враг, а я, любимый и дочь должны его одолеть. Мне очень нравится, что все настолько вовлечены в процесс. Дочь хочет, чтобы у нее была полностью розовая комната, даже с розовой мебелью, и старательно выбирает все для нее. Муж мечтает о собственном кабинете и активно занят этим. А мне нравится то, что все заняты общим делом. © Мамдаринка / VK
- Пару раз столкнулась с попыткой обмануть меня, ведь я ничего не соображаю в ремонте. Плюнула и сделала ремонт сама. Квартиру купила в черновом варианте, даже стяжки на полу не было, стены — голый бетон. Чужими руками были сделаны только электрика, разводка воды, натяжные потолки и установка дверей. Все остальное я сделала сама. И плитку укладывала на пол и на стены, и ламинат, и шпаклевку делала. И сборку мебели — и кухню, и всю мебель в доме. Установила сантехнику. О таких вещах, как поклейка обоев, вспоминаю, как о самой простой части ремонта. © towardsthesun / Pikabu
- Решили мои родители переделать веранду. За 3 месяца договорились с рабочими — на 1 июня. Отлично! Беру отпуск с первого числа, на 32 дня. Приезжаю. Ждем. Первое, десятое, двадцатое — никого. Трубку не берут. Попытка найти других рабочих успехом не увенчалась, сезон строительства шел вовсю. 30 числа, когда я уже собирал вещи, чтобы ехать домой, рабочие приехали. Стали осматривать фронт работы. А на мой вопрос, будет ли сегодня работа, ответили: «Да, а чего тянуть-то?» © Nikon51r / Pikabu
- Когда мы переделывали кухню, мы спрятали там «капсулу времени» для следующих владельцев дома. Там была первая страница газеты, фотографии нашей семьи и нашего дома до переделки. © frita / Reddit
- Укладывая деревянный пол, мой отец написал под ним: «Вы что творите?! Это же отличный пол!» Об этом знаем только он и я. © DishwasherTwig / Reddit
- Лучший момент моей жизни — это ремонт в собственной квартире. Мы с мужем сблизились как никогда. Вместе выбирали мебель, цвет стен и пола. У нас было общее занятие, от которого нас никто не мог оторвать. Но все же одна ссора у нас была. Мы с мужем выбрали диван, муж должен был договориться о размерах и заказать его. Когда диван привезли, то оказалось, что он не проходит в дверной проем. Работники вместе с мужем долго пытались его пропихнуть, и, в конце концов, все получилось. Я была в ярости, потому что последствием их стараний стали потертые стены и пол. Работники сразу начали исправлять это, однако с мужем мы тогда все равно поссорились. © Мамдаринка / VK
- Я делала ремонт одна, натерпелась. Из самого запомнившегося — доставщики холодильника запросили огромную сумму за то, что донесут холодильник из коридора на кухню. При этом в договоре было написано, что доставка до нужного места в квартире. Возмущению моему не было предела. Выгнала их и дотолкала за пару минут сама. © Unknown author / Pikabu
- Недавно у нас с мужем был очень важный этап отношений — капитальный ремонт. Я знала, что большинство пар плохо переживает это время, потому что трудно угодить друг другу. Мы с мужем сразу обсудили свои предпочтения и, на удивление, мы смотрели в одну сторону. Иногда возникали какие-то мини-споры, но мы быстро находили компромисс. Когда закончили ремонт, не ненавидели друг друга. Когда я рассказываю об этом подружкам, то они мне просто не верят, потому что у некоторых этот процесс приводил почти к разводу, а у нас все прошло с легкостью. © Мамдаринка / VK
В итоге ремонт заканчивается, и остается не только новая плитка и свежие стены, но и истории, которые зачастую становятся семейными легендами. И, возможно, именно из-за них спустя годы становится понятно: вся эта пыль, шум и нервы были не зря. Наверняка и у вас есть занятная история про ремонт. С удовольствием обсудим ее в комментариях.
