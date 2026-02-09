17 человек, которые затеяли ремонт, и тут пошло-поехало веселье

Дети в этом возрасте осень хорошо впрчгаются в работу, для них это в новинку, у них еще глаза горят сделать что-то новое, маме помочь в настоящем взрослом деле. Это в 16 лет хрен заманишь, они ж уже все в жизни повидали, пороху нанюхались, знают, что им по жизни надо или не надо, и ремонт - не барское дело...

Это я не про своих, а про детей знакомых. Порой не то что глаз дергается - волосы покидают голову от ужаса...