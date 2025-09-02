Чтобы заливать соседей, не обязательно находиться с ними в одном "стояке". У меня был случай, когда меня (3-й этаж панельной девятиэтажки) залили с 9-го этажа смежной квартиры. Вода каким-то образом нашла путь по стенам. У квартир выше были едва заметные под плотными обоями водяные пятна на стенах.
Так что некая логика в утверждениях той соседки есть.
15 человек, чей день не задался, но зато теперь есть что вспомнить с улыбкой
Иногда день идет наперекосяк с самого утра — то прольешь кофе, то опоздаешь, то попадешь в неловкую ситуацию. Но именно такие моменты потом становятся лучшими историями, которые мы пересказываем с улыбкой. Собрали такие истории в нашей статье.
- Пошла как-то в солярий. Выхожу из кабинки, одеваюсь. Трусов нет. Все обыскала, все карманы проверила, ну нет и все тут. Делать нечего, напялила штаны. Иду в недоумении, красивые были трусы, ажурные. Зашла в магазин, и тут меня взорвало. Поняла, что я этими самыми трусами завязала волосы, так как в солярии их нечем было собрать. Так и ходила с ними по улице и магазину. © Подслушано / Ideer
- Мой 23-й день рождения. Муж повез куда-то за город, приехали — а там дом с десятками щенков и несколькими взрослыми особями моей любимой породы. Муж вручил мне круглую сумму и сказал выбирать. Выбрала щеночка, он посидел у меня на руках, облизнул меня, я была счастлива! Поскольку мы вообще к собаке не готовились, решили, что купим все необходимое, подготовим и вернемся за ним через пару дней. На следующий день место «лизания» пошло волдырями, глаза чесались и слезились. Так я узнала об аллергии. © Подслушано / Ideer
- Решила устроить себе релакс: ванна с пеной, маска. Лежу, кайфую — вдруг дикий звонок и стук в дверь. Соседка орет, что я ее заливаю. Мы заходим в мою ванную — пол сухой, только коврик влажный. Я предлагаю проверить у нее, но она ведет меня вообще в другую сторону. Я в шоке: ее квартира даже рядом с моей не стоит. На что она заявляет: «Так у вас же одной вода льется!» В итоге протечка нашлась двумя этажами выше, а ее визит я потом долго пересказывала как анекдот. © Подслушано / Ideer
- Утром разлила кофе на блузку, забыла дома документы, опоздала на автобус. На работе поссорилась с коллегой и никак не могла сосредоточиться. По дороге домой еще и упала, разбила коленку. Сижу на диване, плачу, обрабатываю рану. Тут приходит мой парень: поцеловал, сделал горячее какао с зефирками, включил любимый фильм. Иногда так важно, чтобы рядом был человек, который станет твоим личным супергероем и появится именно тогда, когда нужно. © Карамель / VK
- На работе стараюсь сосредоточенным на своем деле, контролирую коллег, их задания, пытаюсь казаться солидным и строгим начальником. Дома я вообще не такой, там я «сладкая булочка», как часто говорит моя мама. В один день отчитывал своих сотрудников, собрал всех в конференц-зале, на эмоциях объясняю им, что не так, что исправить нужно, выпустил пар, а они смотрят мне за спину и молчат. А там моя мама пришла, обед мне принесла, улыбается и говорит: «Ой, сладкая булочка слишком злая, я тогда пойду, а судочек с котлетками оставлю у тебя, дорогуша». Что ж, придется быть чутка добрее, а то как-то стыдно быть «сладкой булочкой» среди своих коллег, особенно, если ты начальник. © Палата № 6 / VK
- В старшей школе у нас была церемония награждения. Стою я в зале, сидят все ученики, объявляют призы. И вдруг называют мое имя. Радостно встаю, шагаю к сцене — и тут накатывает паника: «Да ладно, наверно, я ослышался». Разворачиваюсь и сажусь обратно.
Друзья в шоке: «Ты чего? Иди забирай приз!» Встаю снова, иду к сцене, и снова сомнения: «Нет, они точно шутят надо мной». Разворачиваюсь, сажусь.
В зале тишина, все на меня смотрят — учителя, одноклассники — как будто я с другой планеты только что прилетел. © cat_bast*** / Reddit
- Возвращаюсь я после универа домой, а отец как раз из магазина пришел. Он пакет с продуктами у порога оставил, а мама — пакет с мусором. Пока я компьютер включал, мама мне и говорит: «Вынеси мусор, пожалуйста». Я говорю: «Хорошо, быстрее сделаю — быстрее вернусь». Выхожу и выбрасываю пакет с едой, а не пакет мусором. Оставить так не вариант — отец разозлится. Решил я мусор из контейнера достать и поискать в нем нашу еду. Как раз в это время мимо проходила моя одногруппница, в которую я влюблен. Вот так денек не задался тогда. © Палата № 6 / VK
Сладкая булочка😖 Мама недалекая что ли? Носит судочки взрослому сыну, еще и называет домашним прозвищем при подчиненных
- Я работаю удаленно, и у нас была важная встреча в Zoom с начальником и клиентами. Я оделся только сверху — рубашка, прическа, все как надо, а снизу яркие пижамные шорты с Губкой Бобом.
В середине встречи начальник попросил взять папку с полки. Я спокойно встаю, уверенный, что все пройдет незаметно... и тут тишина. Оказывается, камера была чуть наклонена вниз и все увидели мои ярко-желтые шорты. Клиенты начинают смеяться, начальник хватает голову руками. Я краснею, паникую, пытаюсь сесть обратно, но задеваю кружку с кофе — оно прямо на клавиатуру. Компьютер зависает на самом нелепом кадре: я в шортах, с открытым ртом. Теперь в офисе меня зовут «Губка Боб в пиджаке». © sweetlipssz / Reddit
- У моего двоюродного брата был день рождения. Я решила сделать сюрприз — испечь торт. Пеку я редко, это был всего лишь второй торт в моей жизни, но рискнула. Встала пораньше, открыла рецепт, через час торт был готов. Решила поставить на балкон остывать.
Но пока несла, под ноги метнулся кот, я споткнулась и растянулась на весь коридор — лицом прямо в торт. Минуты две сидела в шоке, потом вздохнула, стерла крем с лица и сказала себе: «Это просто неудачный день, а не неудачная жизнь». © Палата № 6 / VK
- Давно тайно влюблена в соседа напротив. Он всего на год старше, а я все время стеснялась сказать ему больше, чем «привет». Сегодня выхожу за хлебом: голова не мытая, волосы в хвостик, футболка в пятнах, батина куртка, рваные спортивки старшего брата. Закрываю квартиру на ключ — и как назло выходит сосед. Поздоровались, разошлись. Иду за хлебом и вижу, что последние две буханки забирает он. Пришлось топать в супермаркет дальше в таком виде. Там же встречаю бывшего — наверняка убедился, что ничего не потерял. Вот уж везучая я! © Карамель / VK
- Записался с другом в новый спортзал. После первой тренировки пошел в душ и заметил классный спа-бассейн в мужской раздевалке. Там, откуда я родом, ходить в раздевалке без трусов — обычное дело. Минуты три я наслаждался бассейном, и тут в раздевалку влетел сотрудник зала, кинул мне полотенце и заорал, чтобы я прикрылся. Оказалось, для безопасности у них на ресепшене висит экран, где транслируется спа и все, кто там сидит. © Unknown author / Reddit
У меня есть ободряющая история для дам, которые боятся выйти из дома без макияжа. Я сама такая же - либо выхожу в полном порядке, либо доставка.но однажды система дала сбой. Пошла в кафе такая, как проснулась, стараясь держаться подальше от людей, чтобы день никому не испортить) тут подкатывает чел с вопросом: девушка, где тут можно кофе с вами попить?) так что, дамы, не переживайте, что сегодня вы без макияжа ) мы намного прекрасней, чем считают наши комплексы)
- Я тогда работал в магазине. Наклонился поднять коробку, и тут мои штаны треснули по шву с громким хрустом. Коллеги ничего не заметили, а я быстро ушел в подсобку и позвонил другу с просьбой принести степлер. Он долго смеялся, но принес. Я скрепил штаны прямо там и так доработал смену, пока скобы отлетали одна за другой. Последняя вылетела как раз у машины, так что до конца дня я все же дотерпел. © Unknown author / Reddit
- На прошлой неделе мне исполнилось 24. Решила — никаких гостей, просто тихий день для себя. В прошлые годы мои дни рождения стабильно шли наперекосяк, так что хотелось хоть раз спокойно.
Осталась дома: плед, сериалы, чай. Вечером устроила спа-день — свечи, маски, ванна. Расслабилась так, что убрала телефон на беззвучный. И зря. В ванной потек кран, и пока я залипала в сериал, соседи снизу получили «подарок». Пришла женщина, вся мокрая — от воды, и от злости. Мы уладили, я извинилась, но ночью поняла — у меня дни рождения без приключений не бывают. © Не все поймут / VK
- Весь день и ночь готовилась к зачету, не спала, ничего в голову не лезло. Решила сварить банку сгущенки, пока учу. Проснулась от громкого хлопка. Прибегаю на кухню — трындец! Все в сгущенке: кот недоуменно мяукает, потолок, пол, стены, холодильник. Зато теперь фраза «у меня бомбануло» приобрела новый смысл. © Подслушано / VK
- Вышла с собакой гулять, подошел парень познакомиться, а я была не в настроении. Игнорировала, но он шел за мной. Собака радостно бегала вокруг, а потом вдруг прыгнула на него и «пометила». Я в ужасе, он тоже. Позвала его к себе, закинула кофту в стирку, миллион раз извинилась, и незаметно мы просидели на кухне часа четыре. Настроение появилось, он даже начал нравиться, но мы не обменялись контактами, и я подумала — не судьба. На следующий день встретила его на лестничной площадке и узнала, что это мой новый сосед сверху. © Карамель / VK
А у вас были такие забавные случаи? Если да — делитесь в комментариях!
собака кофту пометила? она это в прыжке делала? либо парень, по мнению автора, у ее ног валялся? капец какой-то