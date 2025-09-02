15 человек, чей день не задался, но зато теперь есть что вспомнить с улыбкой

У меня есть ободряющая история для дам, которые боятся выйти из дома без макияжа. Я сама такая же - либо выхожу в полном порядке, либо доставка.но однажды система дала сбой. Пошла в кафе такая, как проснулась, стараясь держаться подальше от людей, чтобы день никому не испортить) тут подкатывает чел с вопросом: девушка, где тут можно кофе с вами попить?) так что, дамы, не переживайте, что сегодня вы без макияжа ) мы намного прекрасней, чем считают наши комплексы)