19 историй об утренниках, от которых тянет и ностальгировать, и хохотать

20+ историй о людях, которые не готовы лишний раз раскрывать свой кошелек
Истории
3 месяца назад
Сделать костюм зайца или мухомора за вечер, закупить кучу сладостей, хотя опаздываешь на работу... Для родителей утренники стали чем-то будничным, но для детей это всегда настоящий праздник. И на таких мероприятиях порой случаются истории, которыми сложно не похвастаться в сети.
«Появление этого чуда на утреннике затмило всех персонажей. У детей 3-4 лет был реальный ступор. Оказалось, это повариха!»
А вот еще подборка максимально курьезных историй про утренники: