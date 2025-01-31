19 историй об утренниках, от которых тянет и ностальгировать, и хохотать

Сделать костюм зайца или мухомора за вечер, закупить кучу сладостей, хотя опаздываешь на работу... Для родителей утренники стали чем-то будничным, но для детей это всегда настоящий праздник. И на таких мероприятиях порой случаются истории, которыми сложно не похвастаться в сети.