15+ доказательств того, что детские утренники — кладезь курьезных историй
Пожалуй, у каждого из нас сохранились теплые воспоминания об утренниках в детском саду или в начальной школе. Да и наши мамы с папами всегда готовы выдать пару-тройку историй о том, как их чадо блистало среди прочей малышни в костюмах сказочных персонажей. Правда, порой эти зайчики и снежинки умудрялись своей непосредственностью вогнать в краску и родителей, и педагогов.
- В детском саду на утренниках все были девочки в нарядных платьях принцесс, белые колготки. А мы жили небогато, одевали меня всегда опрятно, но по-простому. Далее со слов моей мамы: «Утренник в разгаре. Ты как всегда готова быть первой во всем. Стоите с девочками, они вовсю хвастаются у кого платье красивей, а тебе вроде и нечем хвалиться. Недолго думая, задираешь платье и показываешься огромный синяк на ноге. Уделала всех». © Подслушано / Ideer
- Мама к утреннику в детсад купила мне беленькие туфельки. И за день до него я умудрилась ободрать им носы. Мама проявила смекалку и закрасила их зубной пастой. Туфли выглядели как новые. Но я до сих пор помню глаза воспитательницы, которая увидела, что все дети облизывают мою обувь. А дело было так: мы перед выходом стояли за сценой, и тут я царапнула туфлю. Лизнула палец, начала очищать носик туфли и поняла, что она сладкая. Ну я и рассказала об этом друзьям. © Подслушано / Ideer
- Утренник в честь 8 марта в первом классе. Ведущая объявляет конкурс: спеть песню про маму. Дети наперебой начинают тянуть руки. По очереди выходят и поют всякие нежные песни про мамочку-маму. Поток желающих иссяк, как вдруг я вспомнил, что недавно по телевизору слышал песню о маме. Тяну руку, радостно выбегаю и начинаю петь: «Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера...» Весь зал захохотал, мама покраснела. Ведущая выпроваживает меня со сцены. Я пытаюсь допеть про опасную трясину и кондуктора. И только спустя несколько лет до меня дошло, что песня не совсем про маму. © V2M8Ch / Pikabu
- У сына утренник в саду, и мы его первый раз одели в черный костюм с бабочкой. Он спрашивает:
— Я хотел быть фиксиком... А вы кем меня нарядили?
— Ну даже не знаю... Мы нарядили тебя очень важной персоной в костюме. Посмотри в зеркало.
Сын побежал смотреться и кричит оттуда:
— Ура! Я официант! © Margadon / Pikabu
- В компании, в которой я работаю сейчас, ежегодно проводят утренники для детей сотрудников. Однажды несколько детей пошли искать Деда Мороза и Снегурочку. Зайдя к нам, один из пареньков увидел мою коллегу (которая уже третий год Снегурочка) и решил задержаться у нас в кабинете, когда остальные ушли. Оставшись с нами, он подошел к коллеге поближе и сказал: «Я никому не скажу, что ты притворяешься, что работаешь тут!» После радостно улыбнулся и убежал. © KnowOneMan / Pikabu
- На работе разговор зашел про детские утренники.
— Кого вы в школе играли? Снежинок? Зайчиков?
— Я играла февраль.
— В каком смысле?
— Ну там, колесница Деда Мороза. Декабрь, январь и февраль.
— Неожиданно. А почему именно февраль?
— Из всех зимних месяцев я была самая маленькая. © MadTillDead / Pikabu
Про маму.
Есть в интернете видео, где русские детишки хором исполняют песню со сцены. Песню про мать. "Муттер". "Рамштайн".
- Во дворе обычного двора перед садиком можно многое услышать. 8 утра. Оттуда доносятся голоса: «Ивановна! Ивановна, елки-палки! Куда смотришь? У тебя грибы убежали!» Выглядываю, а там дети младшей группы в костюмах грибов убегают с начавшегося утренника. © Unknown author / Bashorg.org
- У ребенка был первый утренник. Я тоже там присутствовал. Вокруг кучковались другие папы и мамы 30-40 лет. И все слушались воспитательницу. Этот страшный человек одинаково легко управлялся и с детьми, и с толпой родителей. Воспитатели могли бы захватить мир, если бы захотели. Никто ж не посмеет ослушаться — кому охота в углу стоять. © Unknown author / Bashorg.org
- Помню утренник к восьмому марта. Воспитательница сказала, что все девочки должны быть в костюмах цветочков, а я вот вообще не хотела. Дома жаловалась маме, что не хочу быть розой или тюльпаном, не хочу быть такой, как все. Мама долго уговаривала меня быть цветочком, затем вмешался папа и сказал: «Маша, ну если она не хочет быть цветком этим, так пусть будет тем, кем хочет!» В итоге я была в костюме тигра и читала стишок про гвоздику: «Погляди-ка, погляди-ка, что за красный огонек? Это дикая гвоздика». Все были немного в шоке, а я радовалась, потому что была не такой, как все! © Палата № 6 / VK
- В прошлом году в группе дочки на новогодний утренник искали папу, который сыграл бы Деда Мороза. Все папы слились. Муж был третьим, запасным папой, в итоге остался единственным. Все выучил, отрепетировали в тайне ото всех детей. Конспирация на высшем уровне была. Утренник. Все идет отлично. И тут дочка его узнала. Воспитатели тут же просекли, отвели в сторонку и рассказали, какой ее папа герой. Спас Новый год для всех-всех-всех! И попросили сохранить это в тайне. После этого рейтинг папы в семье для дочки взлетел до небес. Он самый лучший и неоспоримо великолепен. © Darinamal / Pikabu
- Вспомнил утренник своего детства. У меня была роль лешего. Наступает момент, когда мне нужно читать свой стих из двух строк, который я учил до изнеможения. Я выхожу в центр зала, вижу, как взрослые улыбаются, и напрочь забываю текст. Сознание будто очистилось, а вокруг только голоса: «Ну давай, мы ждем!» Не знаю сколько времени прошло, но не дождавшись, когда я выйду из ступора, меня просто отвели обратно на стульчик. Мне казалось, что все зайчики, мишки и лисички смотрят на меня и смеются. Но надо сказать, тот стих я до сих пор помню. © YouRaseek / Pikabu
- Мне 21 годик. Моя мама работает воспитателем и сама пишет сценарии к утренникам на различные праздники. И сегодня утром намекнула, что рада была бы увидеть меня на одном из них. Я согласилась, пришла в детский сад, уселась в актовом. Уже началось представление. С опозданием заходит в зал девушка, на вид моя ровесница. Спрашивает у меня, не началась ли сценка, и со сверкающей улыбкой, указывая на мальчика в углу, который ест свои сопли, восторженно произносит:
— Мой сын!
Улыбаясь в ответ, показываю на тетеньку у елки:
— Моя мама. © sciencefetishist / Pikabu
- В детском саду воспитатели, видимо, очень не любили меня. В то время как на новогодних утренниках мальчики были зайчиками, а девочки — снежинками, я была мешком с подарками. Причем мне не надо было бегать, прыгать, я просто лежала под елкой в красной тряпке. Почему в мешок нельзя было запихать подушку или реальные подарки — не понимаю до сих пор. © Подслушано / Ideer
- Утренник в детском саду. Я в желтом платье, белых колготах, на ножках лаковые туфельки. Похожа на маленькую канарейку. Он — моя первая влюбленность, в костюме медвежонка танцует с «девочкой-редиской». Не придумала ничего лучше, чем запрыгнуть к нему на спину. Да, с флиртом у меня до сих пор проблемы. © Подслушано / Ideer
- Когда была маленькой, был у нас утренник. И, конечно же, одели меня в самое лучшее платье. Пришла я такая довольная и тут вижу: у девочки из моей группы точно такое же платье! И я не растерялась. Взяла со стола вишневый сок и со словами «Мне мое платье больше идет!» выплеснула эту яркую жижу прямо на нее. © Палата № 6 / VK
- В детском саду мне до одури нравился мальчик, но я все не находила повода к нему «подкатить». Гениальная идея пришла ко мне на утреннике, где все мальчики были в костюмах и при бабочках. Я отпросилась в туалет и стащила бабочку возлюбленного, спрятав ее в вазе с цветами. Вечером он, конечно, отхватил от мамы за свою невнимательность, и тут я, как герой, которого достоин этот детский сад, возвращаю «потерянную вещь». В его глазах я спасительница, в глазах будущей свекрови (а я была уверена, что в будущем мы обязательно распишемся) я ответственная и внимательная девочка. © Подслушано / Ideer
- Прощальный утренник в детском саду. Мою дочь вызывают за грамотой и спрашивают, кем она хочет стать. Дочь гордо отвечает: «Я буду пластиковым хирургом, чтобы все девочки и бабушки были такие же красивые, как моя мама». И тут на меня разворачиваются все в зале. До конца праздника глаз не сводили. А нам со многими из этих детей еще в школу ходить. © Подслушано / Ideer
- Мама работает в детском саду. Когда я училась в школе, она часто просила меня поучаствовать в новогодних утренниках для малышей. Я была Снегурочкой, Красной Шапочкой, Золушкой. А самой сложной ролью была роль избушки на курьих ножках. Я должна была час тихо сидеть внутри картонной избы, чтобы никто не догадался, что там кто-то есть. А в конце представления приходила Баба-Яга, и когда она шлепала по избушке метлой, я вскакивала вместе с домиком (на ногах у меня были большущие лапы) и бежала через зал, кудахча и теряя поролоновые куриные яйца. © Подслушано / Ideer
- У дочки на новогоднем утреннике в первом классе Дед Мороз был молодой и худенький. А вот Снегурочка — возрастная крупная учительница с хриплым басом. Когда они вышли, дети замерли. И в тишине раздался громкий шепот: «Это ведьма, да?!» © Подслушано / Ideer
А вот вам еще несколько подборок с не менее увлекательными историями.
Комментарии
Избушка - это, конечно, круто)
А я однажды лет в 12 (прошу заметить, экспромтом!) играла яйцо. Золотое. И меня курочка снесла, дед с бабкой били😆 Но самое страшное было упасть и разбиться!
А я всегда от автора читала ,начиная с детского сада.
Маме говорили , что у меня дикция хорошая и память - длинные тексты запоминать.
А так хотелось подурачиться со всеми 😁
По понятным причинам текст приводить не стану, но если вбить в поисковик "Муха-ccыкотуха и падаван Комарик", вылезет жж Максима Малявина с феерической байкой об утреннике, после которой жизнь уже никогда не будет прежней)
А теперь личный позор.
Преамбула: сын успел застать мои куроводческие инициативы во вполне сознательном возрасте, и хотя ругательства в адрес не в меру ретивого Пети я при ребенке сдерживала, в почти полной тишине гоняя борзого кочета метлой, оказалось, что казалось.
Фабула: пару лет назад нâ работе у мужа был очередной новогодний утренник для детей сотрудников. Когда деть с мужем прибыли в помещение, спецательно отведенное для безудержного веселья, первым, кого они увидели, был аниматор в костюме петуха - в этот раз деда Мороза и Снегурки отчего-то не завезли...
- Здарова, Пeтyшapа! - радостно нâ падонкафском заорал мой сын.
Занавес.