15+ доказательств того, что детские утренники — кладезь курьезных историй

По понятным причинам текст приводить не стану, но если вбить в поисковик "Муха-ccыкотуха и падаван Комарик", вылезет жж Максима Малявина с феерической байкой об утреннике, после которой жизнь уже никогда не будет прежней)



А теперь личный позор.

Преамбула: сын успел застать мои куроводческие инициативы во вполне сознательном возрасте, и хотя ругательства в адрес не в меру ретивого Пети я при ребенке сдерживала, в почти полной тишине гоняя борзого кочета метлой, оказалось, что казалось.

Фабула: пару лет назад нâ работе у мужа был очередной новогодний утренник для детей сотрудников. Когда деть с мужем прибыли в помещение, спецательно отведенное для безудержного веселья, первым, кого они увидели, был аниматор в костюме петуха - в этот раз деда Мороза и Снегурки отчего-то не завезли...

- Здарова, Пeтyшapа! - радостно нâ падонкафском заорал мой сын.

Занавес.