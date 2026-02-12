17 историй о том, что школьный аттестат — это еще не сценарий жизни

на встрече выпускников. "Вовочка, ты был хулиганом и на все вопросы отвечал - я не знаю..., а сейчас как у тебя?". да и сейчас так же отвечаю, только добавляю - "узнать и доложить!"
Удивительно, как иногда оборачиваются наши школьные ожидания — пятерки в дневнике далеко не всегда гарантируют успех по жизни. Гораздо важнее оказываются упрямство, азарт и умение ладить с людьми. И выходит, что главный экзамен начинается только после выпускного.
какие то все тусклые рассказки , а где киллеры , наркоторговцы , криптовалютчики .