17 историй о том, что школьный аттестат — это еще не сценарий жизни

Удивительно, как иногда оборачиваются наши школьные ожидания — пятерки в дневнике далеко не всегда гарантируют успех по жизни. Гораздо важнее оказываются упрямство, азарт и умение ладить с людьми. И выходит, что главный экзамен начинается только после выпускного.

  • Встретились как-то с бывшей одноклассницей. В школе она была звездой — круглая отличница. Разговорились о жизни. Вздыхает: «Работала бухгалтером, уволили. Но хоть замуж удачно вышла». Улыбается и показывает фотку мужа. Я чуть не упала — там наш Миронов! Тот самый, который был главным хулиганом и двоечником. Она смеется: «Да-да, никто поверить не может, но вот так вышло. Теперь я, отличница, — безработная, а он, двоечник, — успешный бизнесмен».
  • В юности все время думала — ну что со мной не так? Мальчики бегают за девочками, а со мной только дружат. Может, потому что я отличница? А тут собрались с одноклассниками, начали вспоминать былое. И вдруг один говорит: «А помните, как мы все были в N влюблены, и дали слово, что никто из нас не будет за ней ходить?» А остальные такие соглашаются. И смотрю я на этих четверых, которых тогда считала своими близкими друзьями, и думаю: «Вот где я видела эту вашу мужскую солидарность! Я, может, из-за этого всю жизнь страдаю. А вы!» Короче, так и сказала. Ребята, если вам кто нравится — не надо ждать вечера встречи одноклассников. © ParoliParoli / Pikabu
  • С детства мне ставили в пример девочку Машу. Умница, отличница — типичная дочка маминой подруги. Никаких дискотек и мальчиков в голове. И вот мне 16, я познаю азы самостоятельной жизни. А Маша ездит лишь по маршруту «учеба-дом». Закончилось все неожиданно: на втором курсе медицинского университета Маша влюбилась в водителя маршрутки, который ежедневно возил ее домой. Мужчину 52 лет, у которого были внуки и ветхий дом в деревне. Переехала к нему в деревню, родила дочку и бросила университет. Сейчас, кажется, работает фармацевтом и до сих пор не общается с родителями. © ViolettaTT / Pikabu
  • В школе в меня был влюблен отличник Саша: умный, в очках и дурацких гольфах. А я была красавицей класса, активисткой. И нравился мне не Саша, а хулиганы-второгодники. И вот через 15 лет встреча выпускников. И тут я вижу Сашу — мамочки, одет с иголочки: дорогие очки в тонкой оправе, красивые ботинки. Уверенностью так и веет. Я стала искать его имя в сети. Оказалось, что Саша до 30 лет уже сделал крутую карьеру. А потом вообще стал самым молодым директором какой-то инвестиционной английской компании и переехал в Лондон. Сидел за столом напротив меня, мило улыбался и рассказывал, что у него двое детей. А жену зовут Наташа, как и меня. После ужина поехал в аэропорт и улетел в свой Лондон. А я поехала домой, где меня ждал очень красивый, но совершенно бестолковый молодой человек. Даже за нашу съемную квартиру плачу я. © rogachevskayanv
  • Был у меня одноклассник — самый главный отличник в классе. За все годы у него была только одна тройка и пару четверок. Его вечно ставили мне в пример, что вот он-то точно устроится на хорошую работу и будет получать хорошую зарплату. Что в итоге? Он умеет только учиться. Поэтому окончил бакалавриат, магистратуру, аспирантуру и работает преподом в универе. © hemul_11
  • Никогда не пойду на встречу одноклассников. Представляю, что скажут! Ведь я, примерная отличница, превратилась в роковую девушку с тату и с неоконченным высшим. Хотя, между прочим, за прошедшие годы многие мальчики из моего класса подкатывали ко мне в соцсетях. © feral_berry077
  • Почему-то судьбы моих одноклассников сложились как-то непредсказуемо. Самая красивая и милая девочка в классе работает в полиции. Самая умная и начитанная ведет блог о косметике и работает в сфере недвижимости. Скромная, сутулая девочка занялась танцами, выпрямилась и стала танцовщицей. Троечники с последних парт открыли бизнесы и завели хорошие семьи. А у самой популярной среди мальчишек девочки не сложилась личная жизнь — два развода. © saulebekova
  • Вел у нас препод в универе предмет «Финансы и кредит». И как-то говорит: «Я в институте на „отлично“ учился, на все пары ходил, пока два моих одногруппника жизнь прожигали». Спрашиваем, где они сейчас. А он: «Преуспевают, по третьему бизнесу открывают, пока я тут с вами нянчусь за копейки». © SummerMike / Pikabu
  • Моя одноклассница окончила школу с золотой медалью. Выучилась на программиста, работала на разных международных проектах и сейчас где-то в Швейцарии работает в известной игровой студии. Девчонка всегда была мировая и позитивная. Сейчас нам уже за 30. Недавно на ее страницу набрела — она выложила там свое интервью с какого-то иностранного шоу. Аж чувство гордости взыграло, что я знакома с ней, восхищаюсь. © kroganka / Pikabu
  • Учился у нас в классе один. Вроде раздолбай раздолбаем, но после родительского собрания у него резко начинали появляться четверки и даже пятерки. Встретил я как-то одноклассника лет через 10 после окончания. Разговорились: кто, где. Все предсказуемо, кроме того пацана. Я был уверен, что он по кривой дорожке пошел. А он, оказывается, пилот — капитан Боинга. Сказать, что я офигел — это ничего не сказать. © a.****** / Pikabu
  • У меня есть любимая подруга. Познакомились мы в ночном клубе, когда нам было по 22-23 года. Она отличница, перфекционист, трудоголик. Начала свой бизнес еще в институте. Она из обычной семьи, заняла у мамы немного денег на открытие фирмы и сняла комнату под офис. Тяжело трудилась. Сейчас нам по 33 года, и она зарабатывает ну очень хорошо. И это далеко не предел. Слушаю о ее успехе и бесконечно горжусь и восхищаюсь ею! Она — мой пример! © Подслушано / Ideer
  • Хорошие оценки в школе — не всегда залог успеха. Моя любимая школьная подружка была в начальных классах троечницей, а на вступительных из вуза была выгнана за шпаргалки. Что не помешало ей уехать в 20 лет в Австралию, выучить английский язык (в школе учила немецкий), получить там образование. Перевезла на материк и младшую сестру, и родителей. Многого добилась и живет припеваючи. Горжусь ей. И я, в школе отличница, до сих пор не знаю, чего хочу — живу на одном месте и боюсь перемен. © Подслушано / Ideer
  • В 11 классе должна была танцевать с мальчиком вальс на выпускном. Танцевал он так себе, тихий неформальный троечник. В итоге я стала его динамить, а потом слилась. Поставили меня в пару с другим, его с другой. Прошло время. Общаемся хорошо, была на его свадьбе, бабушку мою на ноги поставил — он хирург. Меня с мужем порой консультирует. Но все это время меня не покидает чувство стыда за тот поступок. Надо было подойти и сказать нормально или не выпендриваться. В общем, надеюсь, что скоро извинюсь. © Подслушано / Ideer
  • В школьные годы мне часто говорили, что я умный, но ленивый. Все еще пользуюсь этим своим качеством. Сейчас я являюсь партнером в небольшой бухгалтерской фирме. Предложил идею автоматизации значительной части нашей работы, и теперь мы можем готовить налоговые декларации гораздо быстрее. Буквально, раньше на это уходили дни, а теперь — считанные часы. © reusethisname / Reddit
  • Моя бывшая девушка не только стала лучшей выпускницей в школе, но и установила рекорд по самому высокому среднему баллу за всю историю округа. 20 лет прошло, а его все еще никто не побил.
    В итоге она стала художницей, живет в глуши и зарабатывает копейки. И совершенно довольна своей жизнью. На встрече выпускников сказала, что ни на что бы ее не променяла. У нее нет долгов, нет обязательств, и она делает, что хочет. © TopSecretSpy / Reddit
  • Самый лучший ученик из моего класса работает в компании Tesla. А тот, что был на втором месте, окончил Массачусетский технологический институт по специальности «инженер» и поехал работать в Тибет над каким-то проектом. А потом так и остался там — заниматься самопознанием. © Unknown author / Reddit
  • Мой одноклассник жил в трейлерном парке с бабушкой и дедушкой, но всегда был самым умным парнем в моем классе. Он стал директором Nokia в период ее становления в отрасли. Участвовал в различных стартапах, считается мировым лидером в своей области. Получил степень MBA, докторскую степень, различные стипендии. Опубликовал книги, несколько сотен научных работ. Его цитировали в тысячах статей, он был университетским профессором и разработал несколько первых в мире платформ искусственного интеллекта. И при этом в школьные годы он всегда был очень хорошим человеком. Надеюсь, он добьется всего, чего желает. © Ikeamademedoit / Reddit

