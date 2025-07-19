20+ историй, всю соль которых поймет только тот, у кого дома слышен топот пушистых лапок
Ночные тыгыдыки и подъемы в пять утра, пожеванный аспарагус и тюль в затяжках. А может погрызенные ботинки и прогулки в любую, даже самую неприятную погоду — все это знакомо тем, у кого есть домашние животные. Лично у меня двое, кот Руслан и кошка Мишка, и, поверьте, будь в моей квартире больше места — собака тоже была бы. В этой статье собраны истории о питомцах и о том, как сильно мы их любим, не смотря на эти мелкие пакости.
- Всю ночь мне снилось, как я убегаю от чудовищ. Они преследовали меня, пытаясь схватить и разорвать на части своими острыми когтями и зубами. В конце концов, я выбилась из сил и упала на землю, ожидая неизбежного конца. Огромный монстр с рычанием приблизился ко мне и начал грызть мои ноги. Я проснулась в холодном поту. Оказалось, что кот, который гонял комаров по комнате, использовал меня как трамплин для своих опасных прыжков. Маленький, пушистый, когтистый негодяй! © Палата № 6 / VK
- Являюсь счастливой хозяйкой золотистого ретривера. На втором году жизни мой пес освоил прием для ускорения утреннего подъема хозяйки: приносит тапочки в постель. Сначала ненавязчиво кладет их на подушку, потом подталкивает ближе к лицу, но если уж совсем не помогает, то берет тапок в зубы и начинает бить по голове. Такой вот 3D-будильник! © Подслушано / VK
- Пару недель назад подруга жены подкинула нам на временное содержание померанского шпица. Корм для этого животного подобрать крайне сложно и очень дорого. Решил последовать совету заводчиков и сварить ему рис на мясном бульоне. Следует заметить, что готовлю я очень хорошо и вкусно, но именно с рисом у меня всегда были проблемы. Совершенно случайно наткнулся на рецепт приготовления риса без проблем! Для себя 20 лет нормально сварить не мог, а для пса с первого раза получилось. Жует с удовольствием. © user65436** / Pikabu
- У моего друга есть мопс по кличке Матильда, а недавно появились еще и котята. Он переживал, подружатся ли, а вчера увидел, что они спят вместе. Прислал вот такое трогательное во всех смыслах фото. © Vinny Mizan / VK
- За последние четыре дня я спала всего часа два. Была никакая. И вот наконец — выходной. Единственный шанс выспаться по-человечески. Но, конечно же, коту все равно. Кормить его кто-то должен. Сначала он орал на всю квартиру, потом начал тыкать меня лапой — судя по царапинам на лице, старался от души. А потом понял, как меня точно поднять. Забрался на полку и скинул оттуда все книги. Я от этого грохота дернулась, вскочила и с кровати свалилась. В результате — синяки, царапины, злые соседи снизу и кот, который теперь лежит сытый и абсолютно довольный собой © Палата № 6 / VK
- Моя кошка обнаружила, что кровать моего пса, которую он редко использует, больше, чем ее лежанка. А пес обнаружил, что она использует его заброшенную кровать. И решил, что должен немедленно воспользоваться ею, как только увидит кошку на ней. Он лает на нее и тычет ее носом, а она лишь устраивается поудобнее и смотрит на него, как бы говоря: «Да, малыш, ты знаешь, кто здесь хозяин!» © sleepysphynx / Reddit
- Мой кот заметил, что я постукиваю мужа по плечу, если хочу привлечь его внимание (он часто пользуется наушниками). Он начал подражать этому и теперь тянется к нам и стучит лапкой по руке, чтобы привлечь наше внимание. Это очень мило и эффективно! © ac***_tab / Reddit
- Мой молодой человек снимал однушку и взял туда кошечку. Она родила 4 котят и спустя неделю ушла насовсем. Мы работали по ночам часов по 13-16. Как-то раз из-за работы нас не было дома больше суток, и я уже начала нервничать, что там котятки голодные (а им уже месяца по 2 было). Придя домой, увидела, что сухой корм в миске не тронут, а все коты с круглыми животами, довольные ходят. Оказалось, что они сожрали пачку пельменей, которую парень забыл положить в холодильник. Потом пару дней весь лоток был в тесте. © Подслушано / Ideer
- Мой кот обожает эту крошечную раковину в нашей ванной и сидит там, как мужик в баре. © blueberryfieldss / Reddit
- Так сильно люблю свою кошку, что практически половину зарплаты трачу на ее домики, когтеточки, игрушки и вкусняшки. А кошка больше всего на свете обожает спать со мной на кровати, играть сосновой шишкой и есть обычную кильку. Кошку, еще котенком, подкинули моей бабушке в селе. И, видимо, деревенские корни дают о себе знать! © Карамель / VK
- Мой кот всегда очень любил мою девушку. Я всегда считал, что кот сердцем принадлежит девушке, но только до прошлой недели. Пушистик внезапно начал пакостить: то духи любимой разобьет, то пижаму кружевную порвет. Уже не знали, что делать, думал вести к ветеринару, как вдруг любимая призналась, что изменила мне. С ней расстались, а котяра, видимо, все видел и так пытался выжить барышню. © Палата № 6 / VK
- Моя кошка с причудами. Одна из них — если я иду в ванную перед сном, но не сообщаю ей об этом, начинается концерт на весь дом. Она носится по коридору, жалобно мяукает, будто меня украли. Причём просто открыть дверь и позвать её недостаточно. Нужно обязательно выйти, встретиться с ней взглядом и официально объявить «Я в ванную, не паникуй». После этого она успокаивается и гордо уходит на свой диван, как будто ничего не случилось. Зачем ей этот ритуал — загадка. © Палата № 6 / VK
- Совершенно нормальный сон моего кота. © Lars9 / Reddit
- У меня появилась собака. И я впервые за 4 года начала знакомиться с соседями! Со всеми собачниками с ближайших улиц. А они все милые и интересные. А я-то вообще в шоке, сколько хороших людей рядом живет, и свежий воздух 3 часа в день, и столько радости. Собака — спасение! © Подслушано / Ideer
- Полгода назад завели двух котят. За это время они знатно подросли и обнаглели. У нас в коридоре висят ангелочки, которые при касании дребезжат, и звучит мелодия. Так эти два пушистых засранца взбираются на стул и дергают этих ангелочков, как колокольчик, пока им не дадут поесть. Уже бегу, мсье! © Подслушано / Ideer
- У моего племянника есть кот и пес. Кот маленький и худой — его зовут Тимон. А большого и толстенького песика, естественно, зовут Пумба. Рад, что современные дети еще смотрят хорошие мультфильмы. И очень люблю приходить к племяннику в гости, и вместе играть с его домашними любимцами. С ними я будто бы сам возвращаюсь в детство. © Палата № 6 / VK
- У кого-то сегодня день рождения. Она изо всех сил старается держать себя в руках. © Siffegy / Reddit
- В нашей семье больше 15 лет жил кот, который всегда являлся шикарным охранником нашего дома. Защищал каждый уголочек от назойливых мышей и других грызунов. Даже когда он оглох и почти ослеп из-за старости, кот не переставал контролировать спокойствие в доме. Ему в один момент начал помогать наш пес! Сам бегал по участку и пытался выискивать мышей! В те редкие дни, когда у него это получалось, он приносил их домой и клал перед котом, чтобы похвастаться и дать понять, что дом находится в надежных лапах. © Палата № 6 / VK
- Ходил к 9 на работу, поэтому просыпаться мне нужно было не позже 8 утра. Но будильник мне особо и не нужен, ведь моя кошка очень настойчиво начинает просить пожрать уже в 7.30–7.45. За последние полтора года даже сложно вспомнить те дни, когда будила меня не она — каждое утро в одно и то же время. Не так давно поменял работу и, какое счастье, график сместился на час позже. Первые пару дней кошка будила меня как обычно, и нам пришлось серьезно поговорить. Не то, чтобы я на что-то рассчитывал, просто по приколу сказал ей: «Люська, мне на 10 на работу теперь. Давай договоримся — ты будишь меня теперь не раньше 9». То ли она за время жизни со мной выучила человеческий язык, то ли я настолько доходчиво объяснил, но теперь Люся будит меня не раньше, чем в 8.40. Кажется, у меня идеальный сожитель. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз знакомая решила, что ее коту и попугаю нужна подружка, и принесла домой крольчиху. Животные подружились, и все было хорошо, пока крольчиха не начала прятаться все время под ванной. Она выходила только поесть и попить. Хозяйка все-таки полезла выяснять, что же там ее питомица забыла. И тут из-под ванны на нее смотрели четыре пары глаз упитанных крольчат. Так стало понятно, что крольчиха была не просто упитанной, когда ее принесли в дом. Потом было забавно приходить к ним в гости и видеть, как по всем углам разбегаются пять пушистых попок. Ну, и кот с попугаем офигели больше всех, конечно. © muhamuhaha / Pikabu
«Мой кот, его Эго и Суперэго»
- Из этого фото получится отличный мем! © midwest-prinecss / Reddit
Сколько б ни было разбитых горшков и разорванных тапок, топот пушистых и когтистых лапок способен растопить даже самое холодное сердце. Ведь домашние хвостики дают нам гораздо больше, чем материальные ценности. Это безусловная любовь и тепло, принятие нас такими, какие мы есть, и, конечно, разнообразные истории со своим участием.
Мы любим животных и у нас много добрых статей, от которых захочется улыбнуться: