15 историй о том, как питомцы делают каждый день особенным

Животные
1 час назад

Наши питомцы — это не просто животные, а настоящие члены семьи, которые дарят нам бесконечную любовь, смешные моменты и непередаваемые эмоции. Их проделки, привычки и даже шалости становятся неотъемлемой частью нашей жизни, превращаясь в забавные истории, которыми так и хочется поделиться с окружающими.

  • В нашей семье больше 15 лет жил кот, который всегда был шикарным охранником нашего дома. Защищал каждый уголочек от назойливых мышей и других грызунов. Даже когда он оглох и почти ослеп из-за старости, кот не переставал контролировать спокойствие в доме. Ему в один момент начал помогать наш пес! Сам бегал по участку и пытался выискивать мышей! В те редкие дни, когда у него это получалось, он приносил их домой и клал перед котом, чтобы похвастаться и дать понять, что дом находится в надежных лапах. © Палата № 6 / VK
  • Однажды у знакомых крыса родила. Немного не уследили и подросшие крысята разбежались. А дом старый, щелей много. Вроде бы поймали всех. И вот живут крысята, растут. А один не растет. Они ему и корм витаминный купили и капли специальные. А он не растет. Понесли к ветеринару. Он посмотрел и говорит: «Это у вас взрослая мышь домовая обыкновенная, только очень толстая». Вот так мышь попала в рай: тепло, кормят, поят, игры и развлечения. Даже завидую. © Becouse1977 / Pikabu
  • Пришла как-то моя собака к нам в комнату перед сном. Смотрит на меня. Я: «Привет, щеночек. Не хочешь забрать свою игрушку перед сном? Она в гостиной». Щенок бежит в гостиную, берет свою игрушку, возвращается и ложится в свою кровать. Я знала, он понимает многое из того, что я говорю, но у моей соседки по комнате от такого челюсть упала на пол. Она такая: «Он понимает по-английски?!» Я ответила: «Ну, наверное, да». © Loading_Username_001 / Reddit

«Соседская собака очень любит свой мяч»

Juliett
1 день назад

Мышь домовая обыкновенная никогда не думала выиграть в лотерею 🤣🤣🤣 ухохоталась 😆😆😆

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  • Мой кот заметил, что я постукиваю мужа по плечу, если хочу привлечь его внимание (он часто пользуется наушниками). Он начал подражать этому и теперь тянется к нам и стучит лапкой по руке, чтобы привлечь наше внимание. Это очень мило и эффективно! © acidic_tab / Reddit
  • Пару недель назад подруга жены подкинула нам на временное содержание померанского шпица. Корм для этого животного подобрать крайне сложно и очень дорого. Решил последовать совету заводчиков и сварить ему рис на мясном бульоне. Следует заметить, что готовлю я очень хорошо и вкусно, но именно с рисом у меня всегда были проблемы. Совершенно случайно наткнулся на рецепт приготовления риса без проблем! Для себя 20 лет нормально сварить не мог, а для пса с первого раза получилось. Жует с удовольствием. © user65436** / Pikabu
  • Полгода назад завели двух котят. За это время они знатно подросли и обнаглели. У нас в коридоре висят ангелочки, которые при касании дребезжат, и звучит мелодия. Так эти два пушистых сорванца взбираются на стул и дергают этих ангелочков, как колокольчик, пока им не дадут поесть. Уже бегу, мсье! © Подслушано / Ideer

«Вычесал и помыл кошку. Обиделась⁠⁠»

Pohjoinen nainen
1 день назад

Кот, попугай, кролики....
Думаю, с нашим котом попугай и кролики долго бы не прожили.

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  • Как-то раз знакомая решила, что ее коту и попугаю нужна подружка, и принесла домой крольчиху. Животные подружились, и все было хорошо, пока крольчиха не начала прятаться все время под ванной. Она выходила только поесть и попить. Хозяйка все-таки полезла выяснять, что же там ее питомица забыла. И тут из-под ванны на нее смотрели четыре пары глаз упитанных крольчат. Так стало понятно, что крольчиха была не просто упитанной, когда ее принесли в дом. Потом было забавно приходить к ним в гости и видеть, как по всем углам разбегаются пять пушистых попок. Ну, и кот с попугаем офигели больше всех, конечно. © muhamuhaha / Pikabu
  • Была со своей беременной собакой на прогулке. Идем домой, заходим в лифт вместе с соседкой. Едем, и тут лифт останавливается. Еле дозвонились до диспетчера, сказала, что лифтер скоро выедет. Ждали долго, и тут у собаки начинаются роды! Я в шоке, у меня с собой ничего нет, и как вообще принимать роды в лифте?! И тут моя соседка говорит: «Не волнуйтесь, все сделаем в лучшем виде, я ж еще и хирург». И достает у себя из сумки какой-то медицинский набор: перчатки, пеленки и прочее. К моменту, когда нас высвободили, мы успешно приняли всех четырех щенят! А одного она даже себе забрала, когда он подрос. © Палата № 6 / VK
  • У моего племянника есть кот и пес. Кот маленький и худой — его зовут Тимон. А большого и толстенького песика, естественно, зовут Пумба. Рад, что современные дети еще смотрят хорошие мультфильмы. И очень люблю приходить к племяннику в гости и вместе играть с его домашними любимцами. С ними я будто бы сам возвращаюсь в детство. © Палата № 6 / VK

«Каждый вечер, когда я прихожу домой, я вижу это, и на душе становится тепло. Кошка Тишка, которая должна была быть котом Тихоном, но выяснился нюанс»

  • Мой кот всегда очень любил мою девушку. Я всегда считал, что кот сердцем принадлежит девушке, но только до прошлой недели. Пушистик внезапно начал пакостить: то духи любимой разобьет, то пижаму кружевную порвет. Уже не знали, что делать, думал вести к ветеринару, как вдруг любимая призналась, что изменила мне. С ней расстались, а котяра, видимо, все видел и так пытался выжить барышню. © Палата № 6 / VK
  • Люблю и обожаю свою кошку. Когда мне было двадцать лет, меня кинул мой парень, предварительно опустошив мою кредитку и стащив деньги на съем квартиры. А была я в чужом городе одна. На тот момент у меня и появилась кошка, прибилась ко мне на улице. Я только-только нашла работу, пока за не очень большие деньги, но с хорошей карьерной перспективой. Помню, как питалась лишь на работе офисным печеньем и чаем, потому что больше было нечем. Деньги, что были, тратила на съем, проезд и питание для кошки. Помню, как кошка моя заболела, и все деньги, что были, я спустила на ее лечение и особое питание. Как ела через день, чтобы сэкономить. Как я ревела ночи напролет. В таком темпе я провела шесть месяцев, потом меня повысили, зарплата стала больше. И все это время я держалась ради кошки, потому что боялась, что ту выгонят на улицу. А она всегда ждала меня, утешала, спала вместе со мной, даже когда болела. © Подслушано / Ideer
  • Мы с мужем неделю присматривали за собакой моих родителей в нашем доме. Как-то муж занимался готовкой и попросил меня передать собаке, что у него есть угощение (она обожает бананы). Я подошла к ней и такая: «У любимого есть кое-что для тебя. Он наверху. Иди посмотри». Она тут же встала и пошла наверх. Я ни разу не произнесла слово «банан». Хвостатая прекрасно знала, куда идти. Она не пришла ко мне, чтобы посмотреть, что у меня есть. Она пошла прямо наверх. © Merkuri22 / Reddit

«Моя бабушка сидит с моей собакой, пока я в отъезде. Последние новости: моя собака считает себя кошкой и ищет любое возвышенное место, чтобы вздремнуть»

  • Приобрела очаровательного котенка! Накупила ему кучу разных игрушек: и мышек, и мячиков, и на пружинках, и на веревочках, и с перышками, и с ароматом, даже тоннель с лабиринтом! И вот он уже второй час гоняет по полу скомканный чек от всех этих покупок, не обращая внимания на новые игрушки. Теперь вот думаю, может, дворовым котам отдать мои новые покупки, ведь у нас есть такой классный и интересный чек... © Не все поймут / VK
  • Мой кот запутался в клубке ниток. Причем капитально. Я его сразу не заметил, думал, где-то спит, как обычно. Слышу странное шуршание по полу, оборачиваюсь — а он ползет, как гусеница, лапы связаны. И ладно бы за помощью, так он ползет он прямо к своей миске. Кушать, видите ли, захотел! Он добрался, сунул морду в миску и принялся жевать, как ни в чем не бывало. А я стою, смотрю и думаю — вот это сила духа. Только после ужина он «разрешил» его развязать. © Не все поймут / VK
  • Никого не трогаю, звонок в дверь. Открываю — стоят две девчонки. Спрашивают, мол, ваш черный кот? Я в шоке, думаю, неужели мой Феня с пятого этажа сиганул? Сердце в пятки ушло. А они такие: «Ваш кот забрал наши деньги». Иду на балкон, а там Феня реально сидит как царь, держит лапой купюру, типа, «моя добыча». Забрал деньги, девчонкам вернул. Думаю, нужно эту схему как-то реально монетизировать, может, есть у кого идеи для предприимчивого кота? © Не все поймут / VK

Комментарии

Уведомления
Ирина Воронова
1 день назад

Как-то раз знакомая решила, что ее коту и попугаю нужна подружка, и принесла домой крольчиху.
Чудо

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