15+ пушистых дизайнеров, чьи идеи явно не были согласованы с владельцами

Животные
5 часов назад

Кажется, если бы эти собаки и кошки были людьми, они явно бы посвятили свою жизнь профессии дизайнера. Но и сейчас они трудятся без устали, преображая жилье и находящиеся в нем вещи по своему усмотрению. Жаль только, что хозяева не всегда ценят их усилия и то ругаются, то хватают телефон, фотографируют работу пушистого мастера и начинают писать в интернете: «Наш-то опять учудил».

«Посмотрите-ка на эту хулиганку!»

  • А я бы вообще-то на вас в суд подала. Если бы у вас была прочная стена, не было бы этой вмятины. Держу пари, что собачке было неприятно врезаться в такую некачественную стену. © CrazyForHistory / Reddit

«Кот в круговороте шторы»

«Упаковываете подарки? А давайте я вам помогу!»

«Вообще непонятно, что случилось и кто виноват»

«Шестимесячный Хьюго обнаружил туалетную бумагу»

«Изжеванная ручка и чернила на лбу этого маленького преступника»

«Еще и совести хватило приворяться, что ничего не произошло!»

«Отправили кота на лоджию, пока клеили обои. Котинька опрокинул контейнер с семечками для синичек и смотрит: «Что? Отправила меня в ссылку? Получи заслуженное!»

«Я же хочу помочь»

«Преступление и виновник»

«Прихожу домой, а там испорченный диван за $5000. Но я не могу злиться на этого хулигана больше 2 минут. Только посмотрите на его мордаху»

«Кот сегодня сожрал блин и разбил вазу»

«Дизайн и дизайнер»

Когда кот идеально вписывается в интерьер кухни

«Возвращаюсь домой, а собака почему-то не встречает. Слышу какие-то звуки, захожу в комнату и вижу это»

  • Оказалось, она стащила свитер и застряла в нем. Как освободили, бегала без остановки. © Makstum / Pikabu

«Вставай, тут цветок кто-то уронил⁠⁠»

Что бы еще почитать? Вот как раз 17 историй о любителях скидок и честное мнение продавцов об этих ребятах.

Фото на превью Makstum / Pikabu

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