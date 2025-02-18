15+ пушистых дизайнеров, чьи идеи явно не были согласованы с владельцами
Животные
5 часов назад
Кажется, если бы эти собаки и кошки были людьми, они явно бы посвятили свою жизнь профессии дизайнера. Но и сейчас они трудятся без устали, преображая жилье и находящиеся в нем вещи по своему усмотрению. Жаль только, что хозяева не всегда ценят их усилия и то ругаются, то хватают телефон, фотографируют работу пушистого мастера и начинают писать в интернете: «Наш-то опять учудил».
«Посмотрите-ка на эту хулиганку!»
- А я бы вообще-то на вас в суд подала. Если бы у вас была прочная стена, не было бы этой вмятины. Держу пари, что собачке было неприятно врезаться в такую некачественную стену. © CrazyForHistory / Reddit
«Кот в круговороте шторы»
«Упаковываете подарки? А давайте я вам помогу!»
«Вообще непонятно, что случилось и кто виноват»
«Шестимесячный Хьюго обнаружил туалетную бумагу»
«Изжеванная ручка и чернила на лбу этого маленького преступника»
«Еще и совести хватило приворяться, что ничего не произошло!»
«Отправили кота на лоджию, пока клеили обои. Котинька опрокинул контейнер с семечками для синичек и смотрит: «Что? Отправила меня в ссылку? Получи заслуженное!»
«Я же хочу помочь»
«Преступление и виновник»
«Прихожу домой, а там испорченный диван за $5000. Но я не могу злиться на этого хулигана больше 2 минут. Только посмотрите на его мордаху»
«Кот сегодня сожрал блин и разбил вазу»
«Дизайн и дизайнер»
Когда кот идеально вписывается в интерьер кухни
«Возвращаюсь домой, а собака почему-то не встречает. Слышу какие-то звуки, захожу в комнату и вижу это»
- Оказалось, она стащила свитер и застряла в нем. Как освободили, бегала без остановки. © Makstum / Pikabu
«Вставай, тут цветок кто-то уронил»
Что бы еще почитать? Вот как раз 17 историй о любителях скидок и честное мнение продавцов об этих ребятах.
Фото на превью Makstum / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 историй о странных людях, в чьей голове творится полная свистопляска
15+ воспоминаний из детства, которые с годами становятся только ярче
Ностальгия
2 года назад
15 историй о том, что может произойти, если усыновить чужого ребенка
Народное творчество
2 года назад
17 человек, которые просто хотели сменить прическу, а теперь из дома выходить боятся
16 историй о людях, которые просто хотели сделать доброе дело, но что-то пошло не по плану
Народное творчество
5 месяцев назад
18 эпичных доказательств того, что внешность бывает ой как обманчива
Народное творчество
10 месяцев назад
15 пар, которым пришлось посмотреть на отношения с другой стороны из-за неожиданных сюрпризов
Истории
3 месяца назад
20+ человек, которые умеют быстро и доходчиво ставить хамов на место, и вас научат
20+ совпадений, которые тянут на сюжет для бестселлера
Народное творчество
5 месяцев назад
15+ историй о людях, которые узнали кое-какую правду о близких
Истории
5 месяцев назад
20 человек, которые записывают контакты в телефоне так, что все потом со смеху покатываются
18 историй о том, что съемное жилье может преподнести сюрприз
Истории
5 месяцев назад