15 историй, которые бы точно не случились, если бы не наши любимые пушистики

Истории
7 минут назад

Животные делают нашу жизнь лучше и дарят нам кучу положительных эмоций. Но иногда они так себя ведут, что возникает ощущение, будто они в миллион раз смышленее, чем мы привыкли считать.

  • Были непростые времена. Просыпаюсь дома у родителей мужа, а их кот что-то тяжелое тащит по кухне. Мама мужа останавливает его, а там связка сосисок. Все забрала, одну ему оставила. На следующий день этот же кот рыбу огромную волочет. Дальше то же самое: всю рыбу семье, а голову и хвост коту. Откуда брал — загадка. Только спустя полгода выяснилось, что он перепрыгивал забор и тащил обратно через дырку всю еду от соседей. Пришлось перекрывать ходы воришке, ибо некрасиво вот так вот нагло у них все таскать. © Мамдаринка / VK
  • Выгуливал свою собаку — Лану. В какой-то момент она пропала. Я пошел искать и обнаружил ее в кустах. Лана нюхала какой-то пакет. Пришлось открыть. Смотрю, а там три котенка. Видно, что совсем крошки, но главное — живые. Я помчался к ветеринару, он подтвердил, что с ними все в порядке. Выписал специальную смесь, которой я каждые два часа поил малышей из пипетки. Котята по итогу потом даже спали вместе с Ланой, а она даже пошевелиться боялась, чтобы им не помешать. Уверен, что теперь они считают ее своей мамой. © Палата № 6 / VK
  • К нам в дом прибежала кошка и ни в какую не хотела уходить. Сначала она просто жалобно мяукала, но как мы только попытались ее прогнать, она давай кусаться и царапаться, как дикий гремлин.
    Я предполагала, что это кошка моего соседа, поэтому мы не хотели ее брать себе, это же выглядело бы так, будто мы ее украли. Но в конце концов мы узнали, что он о ней не заботился, и ей приходилось жить на улице. Поэтому мы решили ее все таки забрать, после того, как она регулярно оставалась у нас ночевать. © misatillo / Reddit
  • Наша кошка недавно родила, но во время родов у нее случились осложнения, и мы мигом повезли ее в ветеринарку. Там новоиспеченную мать мы оставили на 2 дня, чтобы ее привели в чувства. Котята остались дома, нам объяснили, как за ними ухаживать и кормить из шприца. Всю ночь дежурили над ними по очереди с мужем. Утром позвонил врач и сказал, что кошка сбежала. Никто так и не понял, как ей это удалось, она еле дышала еще и после наркоза. А через пару часов она уже запрыгнула в нашу форточку. Сбежала, видимо, чтобы покормить котят. Вот это инстинкты. © Мамдаринка / VK
  • Знакомый таксист как-то довез очередного клиента. Приехав, вышел из машины, чтобы помочь клиенту вытащить чемодан. Сел обратно, надавил на педаль и услышал возмущенное: «Мяа-а-а!» Оказалось, к нему в машину успел заскочить крошечный котенок. У крохи была ранена лапка, но в целом малыш был боевой. У друга несколько дней назад умерла 17-летняя кошка, так что он забрал мелкого к себе. Лапку вылечили, и уже 2 года у них с женой живет пушистая красотка. © Подслушано / Ideer
  • Мой дедушка как-то раз остановился у придорожной свалки, хотел выбросить из машины мешки со строительным мусором. Минут пять перетаскивал из багажника эти мешки, затем сел в машину, начал заводить ее и вдруг чувствует, как ему на плечо кто-то руку положил. У него душа в пятки ушла в этот момент. Дедушка резко развернулся и увидел кота, который смотрел на него и мурчал. Оказывается, он успел запрыгнуть в машину, когда дедушка открывал дверь, перелез на заднее сидение и решил обратить на себя внимание. Дедуля забрал его, сейчас у них на даче с бабушкой живет толстый, ленивый, но невероятно добрый котяра. © Подслушано / VK
Марта
1 день назад

Если бы мне так неожиданно лапку положили, то я даже знаю, что случилось бы... ;D

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  • Когда съехались с мужем, у него уже была кошка. Довольно вредная барышня. Я ее всегда недолюбливала. Чуть что не по ее — ор страшный. При двух лотках в туалет ходит в ванную, ест как свинюшка. Понятно, я ее не трогала, но и любви особой не испытывала. Но вдруг я заболела. Температура под 40 три дня. Так она от меня не отходила, лежала рядом все трое суток, мурлыкала, лизала руки. В общем, мнение о ней я поменяла. Хотя, может она просто ждала, что я наконец-то исчезну. © Подслушано / Ideer
  • Несколько лет назад мы с мужем гуляли с собакой. Когда проходили мимо одного скромного дома, во дворе увидели пса боксерской породы. Наша любимица им заинтересовалась. Так, благодаря питомцам, мы и познакомились с пожилой хозяйкой песеля.
    Через несколько лет у бабушки случился инсульт, спустя год после которого ее не стало. Родни у нее не было, поэтому мы с мужем организовали ее похороны. А спустя время нас шокировал ее адвокат, который сказал, что она завещала нам все свое имущество и деньги.
    По сей день я безумно ей благодарна, так жаль, что ее нет с нами. Она научила нашего сына-аутиста завязывать шнурки на ботинках, и каждый раз, когда я смотрю, как он это делает, я скучаю по ней. © Charlotte Marks / Quora
  • Есть у меня подруга, а у нее в дворе жил серенький котярик. Всегда провожал подругу до работы, встречал с работы, ходил с ее дочерью в школу, тоже провожал, наверное. Жил кот, да не тужил. Но однажды он пропал. Подруга, конечно, искала своего любимца — безрезультатно. Ревела горькими слезами вся семья. Спустя два с половиной года кот пришел к ней на работу! Ночью домочадцы слышали, как кот плакал по-своему, по-котовьи. Предполагаем, что его украл один негодник, который жил за 50 км. © Подслушано / Ideer
  • Сестра крайне агрессивно относилась к проникновению на ее территорию, комнату держала взаперти, отслеживала все попытки туда войти без ее ведома. Думали, что переходный возраст. А она там котенка прятала! Боялась, что родители не разрешат оставить. Третий год в доме теперь живет здоровый и счастливый кот Веня. © Подслушано / Ideer
  • Мой песель, когда мы впервые встретились, просто подошел, аккуратно сел ко мне на колени и прижался. Он был настолько худым, что я могла без труда пересчитать все его ребра. Мое сердце, конечно, не выдержало, и я решила, что обязана подарить этому парню лучшую жизнь на свете. © capycabara / Reddit
  • Мне всегда приятно видеть, как в парах, которые провели вместе уже лет 20, все еще есть романтика. Крестная рассказала, как, придя домой раньше, чем положено, услышала из спальни голос мужа: «Что она скажет, когда узнает?» Будучи весьма ревнивой особой, она кинулась в комнату и застала там мужа вместе с котенком, и он ей говорит: «Дорогая, помнишь ты говорила, что в детстве мечтала о котенке?» Теперь у них в семье живет чудесная кошка. © Подслушано / Ideer
  • Моя знакомая обратила внимание на то, что ее кот перестал приходить к мужу, ласкаться с ним, да и вообще стал его избегать. Далее действия только набирают обороты: кот начинает шкодить в кровать на место супруга. Она недоумевала, а потом узнала, что у мужа появилась любовница. Он даже не стал пытаться сохранить семью. Развелись они быстро, а кот ведь все чувствовал и метил предателя. © Подслушано / Ideer
  • Спустя несколько дней после того, как наша кошка ушла на радугу, мы пошли в местный приют, чтобы отдать туда остатки корма и игрушек. И тут моей жене приходит в голову блестящая идея — одним глазом посмотреть на животных. И как только мы туда заходим, супруга видит скромного и пушистого кота, прячущегося под столом. Заметив ее, он сразу кинулся к ней на колени. А мы вскоре должны были уехать из города, поэтому не смогли его забрать.
    Но приют вел прямую трансляцию, а камера как раз показывала эту комнату. Несколько раз в день жена заходила на сайт и часами наблюдала, как кот выходил по ночам и ел. В итоге нам пришлось прервать поездку, и мы забрали этого шерстяного, который, кстати, живет у нас уже 7 лет. © ATC_av8er / Reddit
  • Жила у нас в подвале кошка, но умерла. Вспомнила, что месяца два назад она ходила с большим животом, я позвонила в управляющую компанию, мне открыли подвал. Я нашла там пятерых котят, подросших, но жутко голодных. Собрала всех, собираюсь уходить, вдруг вижу в углу шевеление. Ну, думаю, еще котенок. Подхожу, а там гнездо из какой-то тряпки сделано, а в нем хомяки спят! Видимо, из зоомира на первом этаже сбежали. Теперь у меня дома 5 котят и 3 хомяка. Не знаю, как расставаться буду со стадом. © Подслушано / Ideer

С появлением домашних питомцев наша жизнь меняется и они становятся полноценными членами семьи. Эти хитрецы даже умудряются завоевать сердца тех, кто никак не планировал их заводить.

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