15 историй, которые бы точно не случились, если бы не наши любимые пушистики

Если бы мне так неожиданно лапку положили, то я даже знаю, что случилось бы... ;D
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Животные делают нашу жизнь лучше и дарят нам кучу положительных эмоций. Но иногда они так себя ведут, что возникает ощущение, будто они в миллион раз смышленее, чем мы привыкли считать.
Если бы мне так неожиданно лапку положили, то я даже знаю, что случилось бы... ;D
С появлением домашних питомцев наша жизнь меняется и они становятся полноценными членами семьи. Эти хитрецы даже умудряются завоевать сердца тех, кто никак не планировал их заводить.