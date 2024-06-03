19 человек, которые терпеть не могли котов, а эти пушистые нашли ключ к их сердцу

Питомцы точно обладают какими-то суперспособностями, благодаря которым они могут растопить сердце практически любого человека. Мы отыскали истории пользователей интернета, которые убедились в этом на собственном опыте.

«Папа ненавидит кошек, он клялся, что ни одну не пустит на порог. Но смотрите, что он шлет мне каждый раз, когда тусуется с моей шерстяной»

«Он сказал, что не сможет полюбить еще одного кота после того, как наш последний сбежал и пропал. Архимед изменил его мнение»

«Папа считает, что домашние животные — это лишние траты, но смотрите-ка, что он сегодня купил коту на свои кровные»

«Он сказал, что не любит кошек»

«Он грозился развестись, если я притащу домой котенка. Ну вы только посмотрите на это»

«В четверг завели котенка. Муж говорил, что контактировать с ним не собирается. Посмотрите, как они дремлют вместе каждый день»

«Этот человек говорил мне не брать этих кошек, а теперь просит привозить их с собой, когда я приезжаю»

«Моя мама, которая всегда недолюбливала кошек, держит на руках моего кота, который терпеть не может большинство людей»

«Мой муж не хотел кошку, а теперь они не разлей вода»

А все из-за того, что недавно он сильно заболел и его увезли на скорой, а она в прямом смысле плакала, когда смотрела на происходящее. © Unknown author / Reddit

"Муж: ​​"Я ненавижу кошек. Они воняют, орут, кусаются и портят мебель. Не хочу находиться рядом с ними". Две недели спустя"

«Она говорила: „Я не хочу, чтобы кошка заходила в мою комнату, залезала на кровать или трогала мои вещи“»

«Он не кошатник. Ну-ну»

От «Я не хочу кота» до «Может быть, нам стоит вместе проверить электронную почту?»

«Я год назад: „Ненавижу кошек, они злые!“ Я сейчас»

"Муж: ​​"Я не хочу кота. Я их ненавижу. Я не кошатник". Ну и вот чем все закончилось"

«Он был категорически против того, чтобы я заводил животных, но каждый день приходит ко мне домой, чтобы нянчиться с котятами»

«Папа: „Никаких животных в этом доме!“ Также папа:»

«Нам не нужен еще один кот»

«Папа не хотел кошку, но посмотрите на них в первый же день, когда она у нас появилась»