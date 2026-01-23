А мы смеялись над парнем, который ходил в кружок художественного чтения и в классе всегда читал данные ему отрывки с выражением и по ролям. А сейчас я слушаю аудиокниги и вспоминаю его. Он просто не мог читать плохо. А мы не понимали.
20+ школьных учителей, которых люди будут помнить дольше, чем табличку умножения
Школьные годы — это не только друзья и первые влюбленности, но и учителя, которые оставили след в наших сердцах. В этой статье бывшие школьники рассказывают о преподавателях, которые запомнились им навсегда благодаря своим неоднозначным поступкам, невероятной харизме или доброму сердцу.
- У нашей пожилой учительницы физики было хобби: все свое свободное время она вязала. На выпускной она всему классу связала шапочки. Спустя 20 лет моя шапочка все еще хранится у меня. © imemperor / Reddit
- У моего учителя химии был плюшевый крот, который «рассказывал» нам материал урока. Как-то на последнем перед каникулами уроке учитель сказал, что мы будем заниматься «кухонной химией», и мы приготовили карамель. На Хэллоуин он давал дополнительные баллы детям, если они пришли в костюме и смогли объяснить, как их костюм связан с химией. Химию я так и не полюбила, но этого учителя просто обожала. © Coygon / Reddit
- Мой учитель был замечательным. Когда он сердился из-за того, что кто-то из учеников ведет себя как клоун и всем мешает, он подходил к доске, рисовал человечка размером с ладонь, писал имя этого ученика и добавлял стрелку, указывающую на человечка. Затем он шел к раковине, смачивал тряпку водой, вставал в паре метров от доски и изо всех сил швырял мокрой тряпкой по нарисованному человечку. Это было очень громко, а мокрая тряпка, конечно же, прилипала к доске и стирала фигурку. Это было весело. © SunshineDaydream13 / Reddit
- В 9-м классе задали сочинение про Татьяну Ларину. Я до утра книжку читала, разные статьи лопатила, с мамой обсуждала и с душой все написала. И мне влепили тройбан, а тем, кто просто текст из интернета содрал, — пятерки! Так обидно было, пошла разбираться. Училка глянула сердито и выдала: «Девочкам в твоем возрасте подобные мысли в голову не приходят. Это не ты писала сочинение». Но я тоже не лыком шита — стала требовать проверить сочинения всего класса на антиплагиат. Одноклассники напряглись, учительница отмахнулась. Я пошла к директрисе, потом маме все рассказала. В итоге поставили мне пятерку, но вас, Нина Петровна, я долго помнить буду!
- В старшей школе учительница вывела меня из класса с просьбой поговорить в коридоре. Меня регулярно ругали за то, что я слишком много болтал на уроках, поэтому я подумал, что у меня проблемы. Но она спела мне песню «С днем рождения» на немецком. Я никогда этого не забуду. © Techghetto / Reddit
- Писали сочинение. Я рискнула и выкатила рассказ про девушку, совершившую бесчестный поступок. Читаю вслух в классе — девочки переглядываются, мальчики ржут. Училка попросила остаться. Она молча открыла ящик стола и вытащила блокнот. И спросила: «Слышала когда-то выражение „писать в стол“? Это про меня. Я всегда боялась публиковаться. А ты так не делай. Ты хорошо пишешь. Пусть кто-то смеется, но ты продолжай, если есть чувство, что это твое». Потом мы еще про литературу говорили. Домой я шла, призадумавшись. Сейчас мне 36, у меня уже 5 изданных книг. Деньги мне основная работа приносит, но писательство — моя отдушина.
- В школе у меня была идеальная грамотность. Писала выпускное сочинение, и там были слова «тисненая обложка». Училка исправила на «тисненная» и снизила оценку. А когда я возмутилась, заявила: «Кто учитель, ты или я?» Ну, я и пошла разбираться к директору. В результате оказалось, что я права и оценку мне исправили.
- Наш учитель истории разработал собственную валюту, и мы играли в викторину, где она была призом. За нее можно было приобрести бесплатный ответ на следующем тесте, возможность на уроке или плюс 1 балл на экзамене. Последнее было самым дорогим. Это было гениально! © MountainCatLaw / Reddit
- Мой учитель был потрясающим. Он был бывшим профессиональным велогонщиком и часто рассказывал нам истории о своих гонках, а еще обожал старые фильмы, и показывал их нам. Он также поощрял меня писать, а свои рассказы о приключениях разных зверей разрешал зачитывать классу. В каждом рассказе появлялся новый персонаж, которого я называла в честь одного из одноклассников. © Red_AtNight / Reddit
- Наш класс был не самым дружным. Обычным. Но перед днем рождения нашей классной всех объединяла общая цель — украсить кабинет для нее, и на первом уроке отпроситься у учителей для чаепития в честь праздника. Она была с нами с 8 по 11 класс, каждый год со слезами на глазах удивлялась сюрпризу, как будто не знала заранее. © Подслушано / Ideer
- Мне повезло с учительницей английского. Она была с чувством юмора. Как-то раз английский был первым уроком. Прозвенел звонок, учителя нет. Кто-то спросил: «Может, с ней что-то случилось?», и тут с пафосным криком: «Не дождетесь!», учительница вынырнула из-под стола, после чего продолжила в своей обычной манере вести урок. © Дарья / ADME
- Моя первая учительница на уроке рисовании дала задание: «Нарисуйте свой лучший рисунок, а на выпускном, когда вы уже и забудете о нем, я вам его вручу как память о начальной школе». Я решила изобразить свой класс. Мы все сидим спинами, а учитель лицом к нам. Изобразила прически одноклассниц и подписала фамилии на спинках стульев, чтобы потом вспомнить, кто где сидел. И все 11 лет я помнила об этом рисунке! Разочарование посетило на выпускном. Вместо моего лучшего рисунка всего класса мне вручили аппликацию петуха. © Подслушано / Ideer
- У нас в школе была учительница, которая только-только пришла из института, поэтому ей было тяжеловато справляться с детьми. Несмотря на это, она никогда не повышала голос, не выходила из себя и всегда старалась придумать, как демократично добиться нашего внимания. В какой-то момент она, видимо, вывела формулу успеха. Стала звать всех детей по имени и отчеству. Звучало это примерно так: «Владислав Владимирович, будьте добры, прекратите плевать в Игоря Витальевича!» Все сразу начинали чувствовать себя взрослыми и важными и старались вести себя прилично. © Не все поймут / VK
- Как-то моя любимая учительница сказала окружать себя тем, что приносит мне счастье. Только в таком случае я смогу быть по-настоящему счастливым человеком. Я долго не могла понять, от чего я буду улыбаться. Из-за друзей, вечеринок или еды? А может, из-за новой одежды? Только недавно до меня дошло, что я по-настоящему счастлива из-за животных. Именно они заставляют меня радоваться, смеяться, улыбаться. Поэтому с осени я работаю в приюте для животных. © Не все поймут / VK
- Когда-то в 5 классе я шла в школу и заметила по дороге котенка. Мне стало его так жаль, что я не стала думать и забрала его с собой. В классе мне помогла добрая учительница, которая нашла для него коробку и разрешила оставить до конца уроков. В тот же день я принесла пушистика домой, но родители не разрешили его оставить. Я сильно плакала, пока мама не позвонила той самой учительнице, которая любезно согласилась взять его к себе. До сих пор общаюсь с Анной Михайловной, потому что в тот день мы с ней сильно сблизились, как раз из-за этого котенка. Он до сих пор живет с ней, правда, подрос прилично из-за вкусной еды и искренней любви. © Палата № 6 / VK
- У нас в школе был дресс-код, но не строгий. И вот пришла к нам новая директриса. Характер у нее был тот еще, и как-то раз мне начала доказывать, что я одета не по форме. А все из-за того, что я надела черные штаны с крохотными металлическими заклепками. А заклепки, по ее мнению, бывают только на джинсах. При этом она сама была в ярко-розовом брючном костюме с декольте и с серьгами, похожими на елочные шары. © Loony Loo / Ideer
- Учительница биологии стерла все мои пятерки по предмету в журнале — тогда как раз вошли в моду эти ручки-корректоры. И поставила мне за четверть тройку. Я возмутилась, а она такая: «Скажи спасибо, что не два». А когда мой отец пришел разбираться, она вдруг показала журнал, в котором у меня были одни двойки и тройки, хотя в моем дневнике стояли пятерки... Я любила биологию, но учитель не любила меня. © valevialiova / YouTube
- До третьего класса в школе у нас была замечательная учительница музыки. Как она виртуозно играла на пианино! И вот однажды она нам сказала написать в тетрадях ноты, какие только захочется, а потом она их сыграла. Все дети улыбались до ушей, прыгали, ждали, когда же их мелодию сыграют. Хоть наши мелодии и были, конечно, набором звуков, но мы почувствовали себя композиторами. Спасибо ей, ведь она точно сделала одного ребенка в этом мире счастливее. © Подслушано / Ideer
История про учительницу биологии нереалистична. Учителю зачем всё это?? Я думаю, её просто придумали и опубликовали.
- Заболела. Но пока дома лежала, наперед тему по алгебре выучила. Примеры у доски потом расщелкала как семечки. Учительница стояла открыв рот. А потом влепила мне «4» и, немного подумав, вдруг дорисовала надпись «Молодец!» С тех пор я больше алгебру не любила. © Подслушано / Ideer
- Человек, который изменил мою жизнь — это учительница английского. У моего класса было семь уроков английского в неделю, мы обсуждали разные темы: начиная от экологии и заканчивая отношениями. Она всегда говорила, что учит не только языку, но и жизни. Помню, что боялась ее и не любила, мечтала побыстрее окончить школу. Благодаря ей я много путешествовала и у меня большие перспективы на работе. С большой любовью вспоминаю эту женщину! © Подслушано / Ideer
- Мой учитель биологии знал все и обо всем! Всегда меня подначивал — cпециально говорил что-то неправильно, чтобы я его исправляла и доказывала ему свою правоту! В 9 классе он заменил учителя, который меня недолюбливал, и мои оценки сразу стали выше. Только он смог мне вернуть веру в себя и свои способности, а ведь до этого я себя считала глупой. © Василиса Коцофляк / ADME
- В школе учительница по физике называла меня Профессор, и вскоре эта кличка перекинулась ко всем преподавателям. «Профессор, отнеси, пожалуйста, список в столовую», «Профессор, кто сегодня дежурит?» Но самые ламповые моменты были, когда на уроках физике мы доходили до задач третьего уровня (довольно сложные). Звучал вопрос: «Кто пойдет решать?» и весь класс хором отвечал: «Профессор!» На что учительница отвечала: «Давай, Профессор, народ на тебя надеется, нельзя народ подводить». А я что? Хоть мне физика и тяжело давалась, но я стоял у доски до последнего, не мог подводить своих. © Палата № 6 / VK
- У нас была учитель по химии, задания которой нам не очень нравились. Но что она делала на уроках... Устав от наших неправильных ответов, она пела. Какой голос! Ей было в то время хорошо за 50, голос был просто великолепен! Мы сидели и слушали... А после внимали ее голосу и старались сделать то, что она говорит. Это было обалденно! Прошло много лет, но я это не забуду. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Серьёзно!?? Задачи третьего уровня сложноватые (всего 5 существует уровней) для профессора!!?? Какой же это профессор!!! ВООБЩЕ НЕ ЗАСЛУЖЕНО ИМ ТАКОЕ ЗВАНИЕ!!!!
Многое мило, но, дети все разные. К сожалению, то что умиляет и вдохновляет одного, может быть неприятно другому. Очень сложная профессия.
С удивлением узнала на одном из вечеров встреч выпускников, что некоторые одноклассники любили постоянно орущую учительницу, ставшую кошмаром моей начальной школы.
Я тогда сидела, слушала и думала: это сон, это сон, я сейчас проснусь и пойду в садик. Только к третьему классу отпустило немного.
Эта дама так орала! Меня от этого прямо парализовало и начинало тошнить. И не сказала бы, что дома, в садике, во дворе или в больнице никто не кричал никогда, но именно она пугала чуть не до рвоты. Спросила у ребят. Многие спокойно отаетил, что да, мол, орала знатно. Ну и что? Как ещё с детьми-то? Это же первая учительница, она нас так любила.