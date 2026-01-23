20+ школьных учителей, которых люди будут помнить дольше, чем табличку умножения

Многое мило, но, дети все разные. К сожалению, то что умиляет и вдохновляет одного, может быть неприятно другому. Очень сложная профессия.



С удивлением узнала на одном из вечеров встреч выпускников, что некоторые одноклассники любили постоянно орущую учительницу, ставшую кошмаром моей начальной школы.

Я тогда сидела, слушала и думала: это сон, это сон, я сейчас проснусь и пойду в садик. Только к третьему классу отпустило немного.



Эта дама так орала! Меня от этого прямо парализовало и начинало тошнить. И не сказала бы, что дома, в садике, во дворе или в больнице никто не кричал никогда, но именно она пугала чуть не до рвоты. Спросила у ребят. Многие спокойно отаетил, что да, мол, орала знатно. Ну и что? Как ещё с детьми-то? Это же первая учительница, она нас так любила.