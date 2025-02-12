13 историй о выборе автомобиля: от смешных до грустных
Покупка машины — всегда немного лотерея. Кто-то уходит из салона с улыбкой до ушей, а кто-то с мыслью: «Зачем я это сделал?» В этой подборке — 13 историй о людях, которые мечтали о новом авто, но получили куда больше, чем рассчитывали. И не всегда в хорошем смысле.
- Работаю в автосалоне. Молодая пара купила у меня машину. Оформление, выдача — всё как обычно. Машина уже за воротами, даю последние советы, и тут парень говорит: «Пожалуйста, не бросайте нас, мы не умеем водить». Не умеют, блин, водить! И это они решили сообщить после покупки. © Подслушано / VK
- Один из руководителей нашей фирмы пару лет назад купил себе новый BMW. Первым делом накрыл стол для всех и сказал: мол, эта машина — заслуга каждого, спасибо за работу. Сейчас та машина продана. А все потому что у компании возникли трудности, и он без раздумий продал своё любимое авто, чтобы выплатить зарплаты. Думаю, не нужно объяснять, почему у нас почти нет текучки. © Подслушано / VK
- Моя подруга встречалась с обычным парнем полгода. Думала, влюбилась — после богатых парней выбрала простого работягу. Но всё оказалось проще: он работал в автосалоне, и она встречалась с ним ради скидки на новый Porsche. Как «родственнице» ей сделали минус 10%, а сразу после покупки она его бросила. Экономия, что тут скажешь. © Подслушано / VK
- Была у нас старенькая машина на механике, ездила в основном я — у мужа служебка. Накопили на новую машину и поехали в другой город. В машине — папа со стажем 30 лет, муж со стажем 10 лет и я со своими 3 годами. Кто за рулём? Правильно, я. И ладно бы просто так, но я была на 31-й неделе беременности и никого не пустила за руль — потому что, видите ли, на водительском сиденье удобнее. Новый Nissan оформили тоже на меня. Муж говорит, это был мой единственный бзик за всю беременность, а я, честно говоря, ждала машину больше, чем декрет. © Мамдаринка / VK
- В 2017 году купил Honda Accord за наличные в автосалоне. Разослал письма в 6 дилерских, указал, сколько готов заплатить «под ключ» (по минимальной цене). Ответили двое, один из них и получил мою сделку. Всё просто, без лишних движений. Был конец месяца, и менеджер сказал, что это удачное время — нужно было закрывать план. Хотя на моей покупке он заработал всего $ 500. © FIREd_up81 / Reddit
- Мой друг учился в универе за границей как иностранный студент. Вместо того чтобы оплатить учёбу деньгами от родителей, он купил себе Ferrari. Когда пришло время получать диплом, оказалось, что он должен универу кучу денег, и его просто не выпустили. В итоге оформили рассрочку на оплату, но когда он попытался получить финансовую помощь, ему отказали. Вот так инвестиция! © mixxoh / Reddit
- Мой друг купил Lamborghini Countach 1987 года одном маркетплейсе. Приехал весь гордый, хвастается, какая выгодная сделка. Пока я не объяснил, что это старый Pontiac с обвесом. Урок усвоен: всегда читай объявление до конца. © CIAMom*** / Reddit
- Пришла семья, чётко настаивали на своём бюджете и намерении торговаться до последней копейки. Я показал им машину, которая подходила по всем параметрам и вписывалась в бюджет. Но они упёрлись в полностью нафаршированную модель на парковке — понравился цвет. Когда дошло до расчётов, сердце упало: платёж в три раза выше их бюджета. Они долго советовались, а потом жена согласилась вернуться на вторую работу в фастфуде, с которой только что уволилась. Безо всяких торгов просто подписали договор. © Realistic-Sea-9193 / Reddit
- Моя первая машина была подарком от отца за то, что я рассталась с парнем и послушала семью. Он не хотел, чтобы я слишком переживала из-за этого «лузера», поэтому сказал пойти развеяться, а потом удивил меня машиной! Сказал, что гордится мной за здравый выбор. Это был милый Nissan Micra — идеальный для меня. Родители боятся, что ты выйдешь замуж за полного придурка, и находят способы показать свою любовь, не будучи резкими. Будь они строже, я бы только ещё больше к нему привязалась. А так — я уже ехала на новой машине! © Asia Khatoun / Quora
Мой друг купил Lamborghini Countach 1987 года одном маркетплейсе - может, хотя бы авторам разрешите использовать тот самый предлог?
- Была у меня история. Поехал в автосалон Audi покупать Q5 2019 года. Всё изучил, сам оформил финансирование, знал, сколько стоит моя старая машина. Пришёл подписывать документы, а передо мной 19-летний парень оформляет Maserati Ghibli — по той же цене. С ним мама, подписывает с ним договор и всё, что её волнует: «Только чтоб бак был полный!» Ни про условия, ни про платежи — ни слова. Я стоял, смотрел и думал, что надо бы сказать парню, какую он глупость делает… но, кто я такой, чтобы учить? © MrCastle52 / Reddit
- Купил Subaru и поехал в дальнее путешествие — 700 км. Туда доехал, обратно — "бах" под капотом. Движку пробило насквозь, масло фонтаном. Ловлю фуру, водила Серёга, мужик с золотым сердцем, говорит: «Дотащу». Трос короткий, купили ещё. На улице +3, печка не работает, руки синие, в туалет хочется с первой минуты. Аккумулятор сел, темно, дождь льёт. Уже не вижу фуру - еду, высунувшись в окно. Ливень в лицо, грязь от колёс, но доехали. Спасибо Серёге и человеческой доброте! © Archi1604 / Pikabu
- Купила себе б/у Peugeot 308 2012 года в трейд-ин отделе приличного автосалона. Пробег 120 тыс., но заверили, что всё окей, кроме стойки стабилизатора и отсутствия антифриза. Документы оформили, антифриз долили — поехала довольная. Приехала на сервис поменять стойку и заодно решила проверить машину. Результат: тормоза на исходе, опора ДВС, термостат, сайлентблоки — всё под замену. Ремонт на 50 тысяч. Вернулась в салон с вопросом «Вы серьёзно?» — ответ убил: "Ну, это же б/у, расходники, сами понимаете." А почему в диагностике не указали? "Механик ошибся" Подала претензию, требую вернуть деньги. Машину забрали на повторную диагностику, ждём ответа. © Pav.stason / Pikabu
- Эта история — одна из причин, почему я ушёл из автопродаж. Пришёл клиент с плохой кредитной историей, рассказал, что хочет начать новую жизнь: устроился на хорошую работу на алюминиевом заводе в 20 милях от города, нужна надёжная машина. Единственное, что смог ему подобрать — новый VW Passat 2018. Чудо, что вообще одобрили кредит: без первого взноса, без ничего. Сел с ним, говорю: "Не покупай эту машину." Объяснил, почему, показал платежи — $ 800 в месяц на 6 лет. Он посмотрел на меня и сказал: "Мне нужно добираться до работы." Подписал. Я только добавил: "Ок, но не звони мне, когда эта машина начнёт тебя разорять." Прошло три недели. Он позвонил. Его уволили, и он хотел вернуть машину. © puravidaamigo / Reddit
Покупка машины — это всегда маленькое приключение, полное эмоций, сюрпризов и иногда… лёгких разочарований. Кто-то находит идеальный вариант, кто-то — ценный жизненный урок. Но если вы думаете, что неожиданные повороты бывают только с автомобилями, то загляните в статью про 20+ ситуаций, когда покупка б/у вещей обернулась неожиданностью. Там тоже хватает забавных и поучительных историй!