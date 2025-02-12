13 историй о выборе автомобиля: от смешных до грустных

Покупка машины — всегда немного лотерея. Кто-то уходит из салона с улыбкой до ушей, а кто-то с мыслью: «Зачем я это сделал?» В этой подборке — 13 историй о людях, которые мечтали о новом авто, но получили куда больше, чем рассчитывали. И не всегда в хорошем смысле.