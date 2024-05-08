16 историй, прочитав которые думаешь: «Какое счастье, что я давно школу закончил»
У кого-то школьные времена вызывают ностальгию, а у кого-то лишь мысли: «Как хорошо, что это все закончилось». Наверняка у каждого из нас есть хотя бы одна история про учебу, которая запомнилась на всю жизнь. А у родителей и учителей таких историй может быть еще больше.
- Дочь принесла свою первую двойку — еще и по физкультуре! Я так удивилась, потому что она у меня гимнастка. Я вообще ребенка за оценки не ругаю, но реально интересно стало, как хорошая спортсменка такую оценку получила. А дочка мне выдает:
- У меня что, двойка?!
- Да. Ты что, не видела?
- Покажи!
Оказалось, она и сама не видела, что там учитель выставил. Но на следующий день выяснилось, что Георгий Васильевич ее дневник перепутал с дневником одноклассника: ему поставил 5 баллов, а моей - двойку. © Мамдаринка / VK
- У меня в 9 классе была вредная учительница по черчению. Чертила я очень аккуратно и правильно, а она выше "4" не ставила. Однажды я пожаловалась маме, и она сказала: "Значит, ты недостаточно хорошо выполняешь работу!" На что я в сердцах ответила: "Ну сделай тогда ты одну, докажи, что можно лучше".
Мама моя - на тот момент профессиональный чертежник с более чем 30-летним стажем, начертившая миллион проектов - решила меня повоспитывать. И реально начертила за меня домашку. На следующий день я принесла и показала ей эту работу, украшенную шикарной тройкой! Больше у мамы вопросов не возникало. © KeraTamara / Pikabu
- Вспомнилась одна коротка история из детства. Было дело в 3 классе, я только перевелся в другую школу. Диалог с учителем во время урока:
- Что кушают ежики?
- Червей, жуков, прочих мелких насекомых.
Тут я замечаю недоумение на лицах учителя и одноклассников. Далее учитель:
- Ну, не знаю, мне кажется, что нет. Настя, что кушают ежики?
- Яблочки, груши!
- Правильно, Настенька!
Атмосфера в классе расцвела, все радостные от восстановленной справедливости. © TihiyNoDikiy / Pikabu
- Я сшила на урок труда грелку на чайник в виде совы. И мне не поверили, что я сама шила. Типа слишком ровные строчки. Я виновата в том, что у меня руки растут ровно, что ли?! © jmaranello / Pikabu
"Ребенок в первом классе. Нужно было сделать домашку. Ну сделал и сделал, дело обыденное. Оказалось, что есть и такие домино".
- Мне 30, дочке 16. Нет, я не родила в 14, мы с мужем удочерили девочку, так получилось. Так вот, за 2 года мы сменили 2 школы. Вначале я забрала ее из той, в которую она ходила. Но когда учителя узнавали, что ребенок приемный, начинался ад. Любая ошибка, оплошность, невыученный урок и учителя такие: "Неудивительно, ты же приемная". А на любой положительный сдвиг в учебе говорят: "Смотрите, дети, какая молодец, а ведь приемная!" © Мамдаринка / VK
- История про парня из моей параллели. Артем всегда был ниже других. Кличка "Карлик Нос" намертво прилипла к вполне симпатичному мальчику. Однажды он пропал почти на весь учебный год - родителей по работе переводили в другой город. Про Артема все почти забыли. И вот в один прекрасный день во время уроки физкультуры открылась дверь и в зал зашел потрясающе красивый и высокий парень. С трудом признав в нем Артема, мы столпились вокруг. Он оглядел нас с высоты своего "нового" роста. Все мальчишки из наших 9-х классов были ему по плечо. "И что вы скажете теперь?" - спросил он, ухмыляясь. А они сказали: "Ну ты и жираф!" © Chertila.87 / Pikabu
- Сегодня я осуществил детскую мечту. На последних звонках, выпускных и прочих школьных собраниях меня всегда раздражали официальные лица, которые затягивали длинные пафосные неискренние речи. Каждый раз я думал, что если когда-нибудь я сам стану таким "официальным лицом", то обязательно скажу кратко и по существу. Сегодня я поздравлял выпускников 9-х классов в школе, которую сам закончил 21 год назад. Ровно 15 секунд. Только самое важное. Мне кажется, сегодня я слышал самые искренние аплодисменты. © Max51 / Pikabu
- Занимаюсь с сыном английским. Нужно выучить неправильные глаголы. Произношение берем оригинальное британское, на официальном сайте. Все выучил. В итоге получил двойку. Сказали, что произношение неправильное. Звоню преподавателю.
- Добрый день. Хочу узнать, какое именно произношение требуется. Берем оригинальное британское. На официальном сайте.
- Ну как какое? У нас британский английский. "Фазер", "мазер" и все в таком роде.
У меня челюсть отвисла и уши завяли. Вопрос отпал. © mirfabrique / Pikabu
Этому бегемоду не хватает характерных усов к кителю и трубке
- Пришла за дочерью в школу. Стою в коридоре у ее класса, уроки у них закончились, все дети выходят. Моя еще с учительницей что-то обсуждает, а я сбоку стою, жду и вижу, как ее одноклассница выходит заплаканная. Дочь тоже выходит спустя две минуты, мы идем с ней домой, а я спрашиваю, мол, почему твоя одноклассница так плакала сильно. Она мне рассказала, что та с парнем рассталась. Боже, девочки в 11 лет уже из-за парней плачут! А я в их возрасте рыдала из-за того, что мамонтенок ищет маму. © Мамдаринка / VK
- На уроке по природоведению поставили тройбан за то, что я про подсолнухи сказал, что они вращают свой цветок вслед за солнцем, поэтому так и называются. Учительница такая: "Нет, они носят такое название потому, что похожи на солнце, а поворот - это общее заблуждение и выдумка". Я спорить не стал. Дома меня встречали подсолнухи. Они смотрели прямо на меня из палисадника, когда я открывал ворота, приходя из школы. И каждое утро, когда мы с папой завтракали, они смотрели на нас в окно, в сторону вставшего солнца. © Marsikot / Pikabu
- О том, что моя дочка не очень любит одноклассников, я догадывался давно. Но вот степень этой нелюбви для меня стала новостью. На родительском собрании классрук попеняла мне, что дочь охотно дает списывать и даже сама предлагает. И вокруг нее теперь собралась шайка прихлебателей. Я дома стал дочь расспрашивать, мол, зачем это тебе. А она как выдаст: "Так они же у меня спишут, а сами знать не будут. Плохо, что ли?" © XBOCT.KOTA / Pikabu
- Я во втором классе как-то не хотела идти в школу. Утром встала раньше всех, спрятала вещи (типа ушла) и под кровать залезла. Непонятно, чем думала - наверное, что потом выберусь, меня чуть поругают, но идти не придется. Утром меня искали. В итоге, когда я вылезла, оказалось, что сегодня воскресенье. Просто такой провал. © Hefna / Pikabu
вообще, задание можно выполнить и не соврав, тут же не написано, от чего надо отказаться )
- Уроков химии я ждал давно, класса с 5-го. И вот первый урок. Учительница объясняет в общем про химию, про то, что любой процесс на земле можно описать химической формулой. Вопросы? У меня их есть: "А какая формула у костра? Ведь он же поглощает кислород в процессе?" И тут начался цирк: "Ха-ха! Посмотрите какой глупый! Формула костра! Ха-ха! Какой глупый ребенок!" Лидия Федоровна, отбившая раз и навсегда желание ходить на твои уроки. Это называется «интенсивный процесс окисления». © barkan12 / Pikabu
- Учился всегда хорошо, на четверки и пятерки по всем предметам. Кроме языка и литературы - там были твердые тройки всегда, учительница невзлюбила меня с первого дня. И вот задали нам в 8-м классе выучить стихотворение Пушкина и прочитать наизусть. Выучить не было проблемой, но вот прочитать стих с правильной интонацией - было тяжело. В общем, купил я диск, где разные известные актеры читали стихи.
Выбор пал на стихотворение "Признание", которое читал Олег Даль. В итоге я повторил один в один за Олегом Далем, выступил перед родителями, чтобы наверняка не облажаться, и вуаля - 3 балла! Потому что неправильно выдержал паузы и интонация не та! Спасибо вам, Елена Аркадьевна! Это вы не мне 3 балла поставили, это вы Олегу Далю тройбан влепили! © PlanetaPolar / Pikabu
- Когда мой сын учился в 4 классе, он нашел у меня книгу «Язык телодвижений». Книга его захватила. Как понять, когда человек лжет, искренняя ли его улыбка, интересен ли ему разговор, какие используются жесты в разных странах, какие бывают рукопожатия и многое другое. Естественно, он сразу начал практиковаться. На следующий день в дневнике была запись — меня вызвали в школу. Малой сорвал урок английского языка. Формулировка претензии была великолепна: "Ваш сын смотрел на учительницу". © Vipman84 / Pikabu
- Задали мне в 3-м классе задачку. Был вопрос типа: "Какой угол образуют стрелки часов в 12:10, 15:00 и 16:50?" Я подсчитал отклонение минутной стрелки от 12-ти и часовой, посчитал разность и выдал результат. Кое-где получилось с угловыми минутами. Еще думаю, ни фига себе, задачи в начальной школе. Правильный ответ был: острый, прямой и тупой. Почувствовал себя умным и глупым одновременно. © panf00tich / Pikabu
А вот еще подборка историй о школьных временах, которые прочно засели в памяти у героев нашей статьи.
Комментарии
Снижение оценки за чтение без выражения неправильно. Это урок литературы, а не актёрского мастерства. Многие детишки робкие. Рассказал стих без запинки - ну и молодчинка, видно же, что работал, запоминал, иногда видно, как ему трудно даётся выступление перед аудиторией. Нет, дайте не так, а с цыганочкой с выходом. Уже не говоря про элемент субъективизма, как в случае в статье.
P.S.: у меня всё было нормально с выразительной декламацией, так что это не личное, это чувство несправедливости.