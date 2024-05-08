16 историй, прочитав которые думаешь: «Какое счастье, что я давно школу закончил»

Снижение оценки за чтение без выражения неправильно. Это урок литературы, а не актёрского мастерства. Многие детишки робкие. Рассказал стих без запинки - ну и молодчинка, видно же, что работал, запоминал, иногда видно, как ему трудно даётся выступление перед аудиторией. Нет, дайте не так, а с цыганочкой с выходом. Уже не говоря про элемент субъективизма, как в случае в статье.

P.S.: у меня всё было нормально с выразительной декламацией, так что это не личное, это чувство несправедливости.