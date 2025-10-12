Мы добавили перчинку в 18 всемирно известных картин и теперь слезы от смеха вытираем

Многие шедевры мировой живописи кажутся современному человеку скучными и статичными. Вот мы и подумали: а что будет, если добавить в известные полотна капельку безумия?

«Дама с горностаем» — предположительно, Леонардо да Винчи

«Девушка с жемчужной сережкой» — Ян Вермеер

«Девочка с персиками» — Валентин Серов

«Черный квадрат» — Казимир Малевич

«Купчиха за чаем» — Борис Кустодиев

«Звездная ночь» — Винсент Ван Гог

«Отчаяние» — Гюстав Курбе

«Утро в сосновом лесу» — Иван Шишкин

«Итальянский полдень» — Карл Брюллов

«Мона Лиза» — Леонардо да Винчи

«Портрет мадам Муатесье» — Жан Огюст Доминик Энгр

«Девятый вал» — Иван Айвазовский

«За туалетом. Автопортрет» — Зинаида Серебрякова

«Ирисы» — Винсент Ван Гог

«Леди из Шалот» — Джон Уильям Ватерхаус

«Бедная Лиза» — Орест Кипренский

«Июньский день» (Лето) — Исаак Левитан

«Молочница» — Ян Вермеер

В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.

