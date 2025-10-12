Мы добавили перчинку в 18 всемирно известных картин и теперь слезы от смеха вытираем
Многие шедевры мировой живописи кажутся современному человеку скучными и статичными. Вот мы и подумали: а что будет, если добавить в известные полотна капельку безумия?
«Дама с горностаем» — предположительно, Леонардо да Винчи
«Девушка с жемчужной сережкой» — Ян Вермеер
© Girl with a Pearl Earring / Johannes Vermeer / Mauritshuis / Wikimedia Commons, AI-generated image
«Девочка с персиками» — Валентин Серов
«Черный квадрат» — Казимир Малевич
«Купчиха за чаем» — Борис Кустодиев
«Звездная ночь» — Винсент Ван Гог
© The Starry Night / Vincent van Gogh / Museum of Modern Art / Wikimedia Commons, AI-generated image
«Отчаяние» — Гюстав Курбе
«Утро в сосновом лесу» — Иван Шишкин
«Итальянский полдень» — Карл Брюллов
«Мона Лиза» — Леонардо да Винчи
«Портрет мадам Муатесье» — Жан Огюст Доминик Энгр
«Девятый вал» — Иван Айвазовский
«За туалетом. Автопортрет» — Зинаида Серебрякова
«Ирисы» — Винсент Ван Гог
«Леди из Шалот» — Джон Уильям Ватерхаус
«Бедная Лиза» — Орест Кипренский
«Июньский день» (Лето) — Исаак Левитан
«Молочница» — Ян Вермеер
В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.
Фото на превью Купчиха за чаем / Б.М. Кустодиев / Государственный Русский музей / Wikimedia Commons, AI-generated image, The Milkmaid / Johannes Vermeer / Rijksmuseum / Wikimedia Commons, AI-generated image
