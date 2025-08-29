Как бы выглядели 18 известных картин, если бы бы их написали другие художники

Интересное
4 часа назад

Нам вдруг стало любопытно, а как бы выглядели мировые шедевры картин, если бы они были созданы руками других живописцев. Признаться честно, мы сами остались по впечатлением от результата.

«Звездная ночь»

«Поцелуй»

© The Kiss / Gustav Klimt / Belvedere / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image

«Американская готика»

«Женщина с зонтиком»

«Крик»

«У модистки»

«Когда свадьба?»

«Иван Царевич на Сером Волке»

«Девушка с кошкой»

«Автопортрет»

Наталия
1 час назад

Ну, у Малевича есть автопортрет; зачем бы он стал на автопортрете изображать Ван Гога?

-
-
Ответить

«Дама с горностаем»

«Женщина с цветком»

«Весна»

Nico Strizs
7 минут назад

У Мухи и Боттичелли почти всегда яркие, интересные женщины. Хоть сегодня на обложку модного журнала.

-
-
Ответить

«Донна Велата»

«Хрустальный шар»

«Пьеро и Арлекин»

«Итальянский полдень»

Олена-на-на
2 часа назад

Тут ИИ не справился, от слова совсем. Ван Гог делал мазки имитируя движения людей: на его автопортрете есть ощущение, что он вот-вот встанет, "девушка с зонтиком" борется с ветром. А тут итальянка должна сморщится как изюм?

-
-
Ответить

«Подсолнухи»

Фото на превью Lady with an Ermine / Leonardo da Vinci / National Museum in Kraków / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
3 часа назад

Хорошо что каждый художник написал свою картину так, как только он умеет. Подражание мастеру не везде удачно. Лучше оригинала нет.

-
-
Ответить

Похожее