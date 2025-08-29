Как бы выглядели 18 известных картин, если бы бы их написали другие художники
Нам вдруг стало любопытно, а как бы выглядели мировые шедевры картин, если бы они были созданы руками других живописцев. Признаться честно, мы сами остались по впечатлением от результата.
«Звездная ночь»
«Поцелуй»
«Американская готика»
«Женщина с зонтиком»
«Крик»
«У модистки»
«Когда свадьба?»
«Иван Царевич на Сером Волке»
«Девушка с кошкой»
«Автопортрет»
Ну, у Малевича есть автопортрет; зачем бы он стал на автопортрете изображать Ван Гога?
«Дама с горностаем»
«Женщина с цветком»
«Весна»
У Мухи и Боттичелли почти всегда яркие, интересные женщины. Хоть сегодня на обложку модного журнала.
«Донна Велата»
«Хрустальный шар»
«Пьеро и Арлекин»
«Итальянский полдень»
Тут ИИ не справился, от слова совсем. Ван Гог делал мазки имитируя движения людей: на его автопортрете есть ощущение, что он вот-вот встанет, "девушка с зонтиком" борется с ветром. А тут итальянка должна сморщится как изюм?
«Подсолнухи»
Если вам по душе такие творческие подборки, то обязательно загляните и в эти статьи:
- 12 исторических фигур, которые в реальной жизни выглядели не так, как мы привыкли их видеть в кино
- Мы представили, как могли бы выглядеть 11 книжных персонажей, если бы реально существовали
- Как в действительности выглядели 16 исторических личностей, образы которых мы знаем по фильмам. Некоторых и не узнать
Комментарии
Неожиданно понравилось, получилось довольно интересно. С Модильяни и Кандинским попали в точку!
Хорошо что каждый художник написал свою картину так, как только он умеет. Подражание мастеру не везде удачно. Лучше оригинала нет.