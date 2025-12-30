Мари стала намного лучше и милее в "оживленном" варианте. А Лабубу.... Не понимаю за, что многие любят эту игрушку и хотят ее. Ведь это очень жуткая игрушка. Обоссатся от нее можно. А если ее в темноте увидеть, то "кирпичи" обеспечены.
Мы оживили героев зимних мультфильмов, поместили на улицы наших городов и мечтаем с ними встретиться
1 час назад
Мы пошли на дерзкий эксперимент и «очеловечили» героев любимой зимней классики. В нашей подборке — самые неожиданные перевоплощения: от Снеговика-почтовика в роли галантного швейцара до Щелкунчика, ставшего трендовой игрушкой, о которой не мечтает только ленивый.
1. «Щелкунчик»
2. «Снеговик-почтовик»
3. «Падал прошлогодний снег»
4. «Зима в Простоквашино»
горнолыжные крепления на беговых лыжах, что может быть несуразнее? еще и под 50-й размер лаптя.
-
-
-
5. «Умка»
6. «Двенадцать месяцев»
7. «Дед Мороз и Серый волк»
8. «Когда зажигаются елки»
9. «Варежка»
10. «Времена года»
11. «Мисс Новый год»
12. «Ну, погоди!» (выпуск 8)
13. «Снегурочка»
14. «Шайбу! Шайбу!»
15. «Снежная королева»
16. «Серая шейка»
17. «Приезжайте в гости»
Фото на превью Зима в Простоквашино / Союзмультфильм, AI-generated image, Снежная королева / Союзмультфильм, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
