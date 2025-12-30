Мы оживили героев зимних мультфильмов, поместили на улицы наших городов и мечтаем с ними встретиться

Кино
1 час назад
Мы оживили героев зимних мультфильмов, поместили на улицы наших городов и мечтаем с ними встретиться

Мы пошли на дерзкий эксперимент и «очеловечили» героев любимой зимней классики. В нашей подборке — самые неожиданные перевоплощения: от Снеговика-почтовика в роли галантного швейцара до Щелкунчика, ставшего трендовой игрушкой, о которой не мечтает только ленивый.

1. «Щелкунчик»

Даша Коржова
5 минут назад

Мари стала намного лучше и милее в "оживленном" варианте. А Лабубу.... Не понимаю за, что многие любят эту игрушку и хотят ее. Ведь это очень жуткая игрушка. Обоссатся от нее можно. А если ее в темноте увидеть, то "кирпичи" обеспечены.

-
-
Ответить

2. «Снеговик-почтовик»

3. «Падал прошлогодний снег»

4. «Зима в Простоквашино»

irina runova
47 минут назад

горнолыжные крепления на беговых лыжах, что может быть несуразнее? еще и под 50-й размер лаптя.

-
-
Ответить

5. «Умка»

6. «Двенадцать месяцев»

7. «Дед Мороз и Серый волк»

8. «Когда зажигаются елки»

9. «Варежка»

10. «Времена года»

11. «Мисс Новый год»

12. «Ну, погоди!» (выпуск 8)

13. «Снегурочка»

14. «Шайбу! Шайбу!»

15. «Снежная королева»

16. «Серая шейка»

17. «Приезжайте в гости»

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее