Испортили, кстати, этой Ягой всего "Кузю". Обидно, неплохой фильм получился.
Не узнать! Как изменились со времен нашего детства кинообразы героев новогодних сказок
Раньше, чтобы превратить актера в Кощея, требовались часы грима и невероятная харизма, а теперь — зеленый экран и команда дизайнеров. Старые сказки брали душевностью, современные — масштабом и спецэффектами. Мы решили отбросить ворчание в стиле «раньше было лучше» и просто посмотреть, как выглядят герои нашего детства сегодня.
Молодая Баба-яга
У каждой ведьмы была бурная молодость, и Яга — не исключение. В классической сказке «Огонь, вода и... медные трубы» нам показали ее «юную» версию. Этой кокетке всего-то сто лет, и она одержима идеей выйти замуж за Кощея.
Современное кино пошло еще дальше. Юлия Пересильд во вселенной «Последнего богатыря» показала нам Ягу-красавицу. Это настоящая история становления: мы видим не горбатую ведьму, а сильную ведунью, которой только предстоит стать той самой легендой.
А вот Екатерина Стулова в новом фильме «Домовенок Кузя 2» сыграла Ягу, которая отлично адаптировалась к XXI веку. Попав в современный мир, пожилая колдунья преображается в ухоженную деловую дамочку со стильной прической и элегантной метелкой наперевес.
Кощей
Первым идеальным Кощеем стал Георгий Милляр. Это было не просто зло, а нечто потустороннее: кожа, кости и леденящий взгляд.
Олег Табаков в фильме «После дождичка, в четверг» показал нам совершенно другой образ. Его Кощей — не старик, чахнущий над златом, а румяный мужчина в золотом костюме. Зло, которое не пугает, а скорее раздражает своим цинизмом и самодовольством.
А в новой экранизации «Домовенок Кузя 2» Кощея воплотил Иван Охлобыстин. Создатели решили уйти от канонов: вместо лат и костей — стильный костюм и демоническое обаяние. Глядя на эти кадры, сложно отделаться от мысли, что перед нами не Кощей, а скорее Азазелло или Гомес Аддамс, который случайно забрел в нашу сказку.
Снегурочка
Очень простите, но мне кажется , «…красавица,…..обреченная влюблять в себя всех вокруг», это явно не про замерзшего подростка с правого фото.
Эталонной Снегурочкой нашего кино стала Евгения Филонова. В фильме 1968 года она создала образ, который до сих пор считается каноническим: хрупкая, нежная, словно сотканная изо льда. Ее героиня была невероятно красивой, но недосягаемой, как и положено зимнему духу.
Ирина Алферова переосмыслила этот образ. В фильме «Снегурочку вызывали?» она сыграла не волшебницу, а одинокую театральную актрису, которая сама нуждается в чуде.
А современное кино вернулось к истокам, но в мрачных тонах. В новой интерпретации пьесы Островского «Холодное сердце» действие перенесли в полупустую деревню наших дней. Снегурочка в исполнении Маши Кошиной здесь — та же, что и века назад: холодная красавица, не способная любить, но обреченная влюблять в себя всех вокруг.
Лель
В фильме «Снегурочка» роль Леля досталась Евгению Жарикову. Актер был настолько популярен, что идеально вписался в образ первого парня на деревне, чьего внимания жаждут все девушки. Его герой — эталонный романтик: звонкоголосый пастух, который пытался растопить ледяное сердце Снегурочки своими песнями.
В новой экранизации «Холодное сердце» образ перевернули с ног на голову. Теперь Лель — это модный диджей, который приехал в глушь на каникулы из Москвы.
Мизгирь
Роль Мизгиря в старой экранизации «Снегурочка» досталась Борису Химичеву, королю костюмных драм. Его герой — богатый купец, привыкший, что все в этом мире продается. Он холоден и эгоистичен. Но именно равнодушие Снегурочки ломает этого гордеца, пробуждая в нем настоящую, сжигающую страсть.
В наши дни этот типаж переосмыслили. В фильме «Холодное сердце» Мизгирь в исполнении Никиты Кологривого — это преуспевающий бизнесмен из райцентра.
Купава
Ирина Губанова подарила нам Купаву, сотканную из нежности и света. Это была красавица — живая, теплая, полная противоположность холодной главной героине.
В новой экранизации «Холодное сердце» Мила Ершова показала нам другой образ. Ее Купава — это влюбленная до потери памяти девушка, готовая исполнять любые желания Мизгиря. Она меняет наряды, сверкает пайетками и буквально дрожит от любви, пытаясь соответствовать статусу подруги «короля района».
Лиса Алиса
Лиса Алиса Елены Санаевой — это эталон. Актриса сыграла мошенницу так ярко и гротескно, что режиссеры надолго повесили на нее ярлык комедийной звезды.
Современную версию рыжей плутовки в фильме «Буратино» доверили Виктории Исаковой. Выбор интригующий: мы привыкли видеть Исакову в серьезных драмах или фантастике (как в недавнем хите «Сто лет тому вперед»). Посмотрим, удастся ли ей добавить в образ классической лисы новые, современные нотки.
Черепаха Тортилла
Невозможно забыть черепаху Тортиллу в исполнении Рины Зеленой. Ее героиня, которая советовала Буратино быть «веселым, дерзким, шумным», стала эталоном мудрости.
В новой экранизации «Буратино» золотой ключик доверили Светлане Немоляевой. И это тот случай, когда замену можно назвать равноценной: роль мудрой черепахи перешла от одной легенды кино к другой, не менее любимой миллионами.
Морозко
В фильме «Морозко» 1964 года сурового, но справедливого волшебника сыграл Александр Хвыля. Это канонический и самый известный образ, созданный режиссером Александром Роу, который стал для нескольких поколений главным представлением о Морозко.
В новой экранизации «Морозко» шубу и посох примерит Кирилл Зайцев. Выбор интригующий: актер, известный по ролям статных красавцев и спортсменов, явно сделает образ Морозко более молодым и динамичным.
Настя
Настенька из фильма «Морозко» 1964 года запомнилась многим своим юным личиком, огромными глазами и нежным голосом. Ее сила была в смирении и доброте, за которые так хотелось переживать. Играла героиню Наталья Седых, на момент съемок ей было 16 лет.
В 2026 году сказку переосмыслят. В фильме «Морозко» Настенька в исполнении Марии Канунниковой получилась совершенно другой. Судя по первым кадрам, перед нами девушка с характером, которая не замерзнет под елью, а, если надо, сама наведет порядок в волшебном лесу.
Наина
В двухсерийной классике «Руслан и Людмила», роль злой колдуньи досталась Марии Капнист (хотя изначально планировали снимать Цецилию Мансурову). Капнист с ее острыми чертами лица и пронзительным взглядом создала образ, от которого веяло настоящей древней магией.
В новой экранизации «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» мантию колдуньи примерит Елена Николаева. И, судя по первым кадрам, она превратится в эффектную злодейку, следуя моде современного фэнтези.
Варвара-краса
Чудо-Юдо
Георгий Милляр сыграл Чудо-Юдо так, как умел только он: гротескно и гениально. Его подводный царь был карикатурным злодеем, которого мы любили не меньше положительных героев.
А вот Микита Воронов предстал в кардинально ином образе. Его Чудо-Юдо — персонаж обаятельный и немного комичный, способный менять облик и превращаться то в птицу, то в зверя, то даже в прекрасного принца.
Бонус: А вот еще один интересный ремейк многими любимой новогодней сказки
Алиса Фрейндлих в фильме «Тайна Снежной королевы» (1986) создала любимый многими образ. Ее героиня — это коварная похитительница, но при этом женщина невероятного стиля и величия.
В сериале «Волшебный участок» сказка превратилась в детектив. Образ ледяной девы примерила Ольга Медынич. Ее Королева сохранила холодную, отстраненную красоту, но теперь она живет не в ледяном замке, а вписана в суровый мир.
А в новой масштабной экранизации «Снежная королева» (2026) роль ледяной красавицы перейдет к Любови Аксеновой. Официальных кадров пока нет, так что интрига сохраняется. Ждем с нетерпением!
Споры о ремейках не утихнут никогда. Но режиссеры продолжают искать новые грани в старых сюжетах. А нам остается самое интересное: смотреть, сравнивать и честно отвечать на вопрос — удалось переплюнуть оригинал или нет?
А здесь мы раскрыли все карты: узнайте, кому достались роли других культовых персонажей в грядущих ремейках.