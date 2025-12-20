Не узнать! Как изменились со времен нашего детства кинообразы героев новогодних сказок

У каждой ведьмы была бурная молодость, и Яга — не исключение. В классической сказке «Огонь, вода и... медные трубы» нам показали ее «юную» версию. Этой кокетке всего-то сто лет, и она одержима идеей выйти замуж за Кощея.

Современное кино пошло еще дальше. Юлия Пересильд во вселенной «Последнего богатыря» показала нам Ягу-красавицу. Это настоящая история становления: мы видим не горбатую ведьму, а сильную ведунью, которой только предстоит стать той самой легендой.

А вот Екатерина Стулова в новом фильме «Домовенок Кузя 2» сыграла Ягу, которая отлично адаптировалась к XXI веку. Попав в современный мир, пожилая колдунья преображается в ухоженную деловую дамочку со стильной прической и элегантной метелкой наперевес.