Мы решили пойти на риск и пересмотреть кастинг золотого фонда кино. Результат просто вау

Кино
22 минуты назад
Мы решили пойти на риск и пересмотреть кастинг золотого фонда кино. Результат просто вау

«Девчата», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Москва слезам не верит» — мы знаем эти и другие не менее известные фильмы чуть ли не наизусть. Согласитесь, представить на месте любимых героев кого-то другого уже практически невозможно. Но мы решили пофантазировать, как культовые образы раскрылись бы через харизму других легендарных артистов того времени. Результат получился настолько убедительным, что легко поверить, будто они и правда там снимались!

Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Марфуша, «Морозко» — Ирина Муравьева

Представьте Марфушу не ленивой, а гиперактивной: Муравьева превратила бы сцену под елью в настоящий комедийный ураган.

Настенька, «Морозко» — Галина Польских

Если Наталья Седых была воплощением «кукольной» нежности, то Галина Польских сделала бы Настеньку более земной, душевной и по-настоящему родной.

Тося, «Девчата» — Наталья Селезнева

Звезда гайдаевских комедий добавила бы Тосе Кислицыной задорного обаяния, сохранив при этом железный характер героини.

Гуттиэре, «Человек-амфибия» — Виктория Федорова

Обладая «инопланетной» красотой, Федорова могла бы добавить Гуттиэре лоска и драматической глубины, сделав историю еще более утонченной.

Надя, «Ирония судьбы, или С легким паром!» — Людмила Гурченко

Гурченко пробовалась на эту роль. Ее Надя была бы менее отстраненной и более ироничной, живой и музыкальной.

Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — Наталья Кустинская

Dude
14 минут назад

За такую племянницу 20 баранов и холодильник фирмы «Розенлев» даже маловато будет! Тут еще двушку в центре смело можно просить!

-
-
Ответить

Главная красавица того времени могла бы превратить Нину в настоящую отечественную Брижит Бардо, добавив фильму глянца.

Надя, «Любовь и голуби» — Нонна Мордюкова

Стихийная сила Мордюковой сделала бы Надю Кузякину монументальной: Вася бы просто не рискнул вернуться домой после такого «курорта»!

Раиса Захаровна, «Любовь и голуби» — Любовь Полищук

Со своей эксцентрикой Полищук сделала бы эту разлучницу еще более эффектной.

Екатерина, «Москва слезам не верит» — Маргарита Терехова

Терехова с ее стальным взглядом и внутренней силой идеально бы вписалась в образ директора завода, сделав историю успеха еще более головокружительной.

Людмила, «Москва слезам не верит» — Светлана Крючкова

Людмила в исполнении Крючковой была бы более дерзкой и шумной — настоящий «центр силы», который берет от столицы все и сразу.

Ульяна, «Иван Васильевич меняет профессию» — Лидия Федосеева-Шукшина

Вместо гротеска Крачковской мы бы получили величественную и улыбчивую «хозяйку дома».

Зина, «Иван Васильевич меняет профессию» — Анастасия Вертинская

Вертинская в роли Зиночки добавила бы фильму богемного шика и нездешней легкости, которая так шла актрисам того времени.

Фрося, «Приходите завтра...» — Инна Чурикова

Чурикова наверняка превратила бы Фросю в трогательного и странного гения, чья непосредственность заставляла бы и смеяться, и плакать одновременно.

Рыжова Ольга, «Служебный роман» — Лариса Гузеева

Анастасия
10 минут назад

Светлана Немоляева я считаю тоже шикарно смогла её передать. У меня её игра вызывает сострадание.

-
-
Ответить

Гузеева отлично смогла бы передать щемящую тоску женщины, которая отчаянно пытается вернуть первую любовь.

Кто из альтернативных героев показался вам наиболее убедительным, а чью замену вы категорически не принимаете?

Комментарии

Уведомления
Melancholy
19 часов назад

Вот не надо вот этого. Все равно, что «а давайте посмотрим как выглядят фиолетовые ананасы и синие апельсины».

-
-
Ответить
ESha
18 часов назад

Отберите у эдми доступ к ИИ! Пусть естественным сначала хоть научатся пользоваться

-
-
Ответить

Похожее