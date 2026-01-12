Мы решили пойти на риск и пересмотреть кастинг золотого фонда кино. Результат просто вау

«Девчата», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Москва слезам не верит» — мы знаем эти и другие не менее известные фильмы чуть ли не наизусть. Согласитесь, представить на месте любимых героев кого-то другого уже практически невозможно. Но мы решили пофантазировать, как культовые образы раскрылись бы через харизму других легендарных артистов того времени. Результат получился настолько убедительным, что легко поверить, будто они и правда там снимались!