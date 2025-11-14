15 фотодоказательств, что ожидание и реальность порой оказываются будто из разных миров

Покупать вещи в интернете, выбирать отель по фото, заказывать торт или отправляться в салон красоты — все это иногда напоминает лотерею. Никогда не знаешь: получишь ты шикарный торт или сладкого монстра, сделают тебе маникюр мечты или такой, что захочется прятать его в варежки. Мы собрали 15 случаев, когда реальность превзошла ожидания, да только не в ту сторону.

«Мы хотели своими руками сделать торт, но что-то пошло не так. Вкус, правда, был отменный»

«Я думала, мне на лицо нанесут такие же золотые хлопья, но посмотрите, как выглядело это безумие. Ну а результат того стоил»

«Мама попыталась связать шапочку для собаки»

«Вот какими в моих ожиданиях были наши с малышкой прогулки, а какими оказались. До сих пор мой ребенок для меня — это какая-то загадка»

«Заказал милую игрушку и вот что мне пришло вместо нее»

«Заказала накладную челку, называется. Должно было быть круто»

«Подруга жены заказала украшение, ну и моя решила заказать такое же. А пришло вот что»

«Показала парикмахеру фото, чтобы она меня подстригла именно так, а она решила все по-своему сделать. Выглядит модно, конечно, но не подходит под мое лицо»

«Поучаствовала в конкурсе по украшению тыкв. Фото для вдохновения и моя работа»

«Заказывала торт для парня в местной пекарне. Они сказали, что смогут повторить с фото. Я была в шоке, когда забрала торт, теперь это мой любимый провал»

«Хотела такой маникюр. Один мастер сразу сдался, а другой всеми силами пытался спасти. Но мне не нравится»

Я вообще не готова была увидеть то, что на втором фото. © atruepear / Reddit

«Теперь у меня есть придверный коврик вместо ковра»

© Beautiful-Nightmaree / Reddit Киса 2 часа назад На все покрывала и коврики нужно смотреть размер. Тоже как-то увидела ковровую дорожку на маркетплейсе, понравилась, но цена подозрительно низкая. А в характеристиках выяснилось, что размер 0,5х0,8м И есть варианты длиной до 4м. - - Ответить

«Моя новая ваза оказалась пластиковой и сплющенной. Честно говоря, я просто не читала описание»

«Худший опыт отдыха за мою довольно долгую жизнь»

«Клянусь, у меня рука нормального размера»