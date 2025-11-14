Форму взяли вместо 24 на 28 сантов. Вот тесто и ""сплющилось".
15 фотодоказательств, что ожидание и реальность порой оказываются будто из разных миров
Покупать вещи в интернете, выбирать отель по фото, заказывать торт или отправляться в салон красоты — все это иногда напоминает лотерею. Никогда не знаешь: получишь ты шикарный торт или сладкого монстра, сделают тебе маникюр мечты или такой, что захочется прятать его в варежки. Мы собрали 15 случаев, когда реальность превзошла ожидания, да только не в ту сторону.
«Мы хотели своими руками сделать торт, но что-то пошло не так. Вкус, правда, был отменный»
«Я думала, мне на лицо нанесут такие же золотые хлопья, но посмотрите, как выглядело это безумие. Ну а результат того стоил»
Ну и что за польза от тех хлопьев была бы? А тут жирненько как, от души)))
- Невозможно не хохотать! © nogoodbrat / Reddit
«Мама попыталась связать шапочку для собаки»
Чё плоха шапочка? Собачке идёт, а вам лишь бы к маме придраться.
«Вот какими в моих ожиданиях были наши с малышкой прогулки, а какими оказались. До сих пор мой ребенок для меня — это какая-то загадка»
«Заказал милую игрушку и вот что мне пришло вместо нее»
«Заказала накладную челку, называется. Должно было быть круто»
Ну если б у вас была такая причёска, как у модели... А простите плюхнуть на лысину, так что оно должно быть?
«Подруга жены заказала украшение, ну и моя решила заказать такое же. А пришло вот что»
«Показала парикмахеру фото, чтобы она меня подстригла именно так, а она решила все по-своему сделать. Выглядит модно, конечно, но не подходит под мое лицо»
«Поучаствовала в конкурсе по украшению тыкв. Фото для вдохновения и моя работа»
«Заказывала торт для парня в местной пекарне. Они сказали, что смогут повторить с фото. Я была в шоке, когда забрала торт, теперь это мой любимый провал»
- Боже, ну и умора получилась! © Fancy_Possible9891 / Reddit
«Хотела такой маникюр. Один мастер сразу сдался, а другой всеми силами пытался спасти. Но мне не нравится»
- Я вообще не готова была увидеть то, что на втором фото. © atruepear / Reddit
«Теперь у меня есть придверный коврик вместо ковра»
На все покрывала и коврики нужно смотреть размер. Тоже как-то увидела ковровую дорожку на маркетплейсе, понравилась, но цена подозрительно низкая. А в характеристиках выяснилось, что размер 0,5х0,8м И есть варианты длиной до 4м.
«Моя новая ваза оказалась пластиковой и сплющенной. Честно говоря, я просто не читала описание»
Сейчас мятые вазы в тренде . мне не нравится, но хотя бы можно продать.
«Худший опыт отдыха за мою довольно долгую жизнь»
«Клянусь, у меня рука нормального размера»
Люди, вы вообще адекватные? Сто лет существуют интернет магазины, а вы блин до сих пор не можете посмотреть размеры товара!!!! Что с вами не так?
Не зря говорят: «Не очаровывайся, чтобы не разочаровываться». Это, пожалуй, правило, которым, может, и не стоит руководствоваться всегда, но его точно стоит помнить. Ведь иногда жизнь преподносит сюрпризы, которые вообще никак нельзя было предсказать.
Комментарии
Главное, в отношениях этот трюк не проделывать.
"Я теперь за всем слежу, чтоб как пёс, не ошибиться" В. Гафт
Парикмахер все сделала по-своему? А по-моему, она сделала ровно то, что и просили. А вот то, что у клиентки волосики жидковаты для такой стрижки, это да, мастер виноват