12 человек, которые хотели как лучше, а получилось как всегда
Истории
23 минуты назад
Иногда самые благие намерения становятся прологом к самым нелепым провалам. Так вышло и с героями нашей подборки. Лицо с одной нарисованный бровью и провальная свадебная речь — лишь малая часть этих неловких ситуаций.
Некоторые изображения в статье созданы ИИ.
- Я была в коротких шортах. Еду в метро, и замечаю, что один парень все пялится и пялится на меня. Симпатичный вроде, но мне неловко. И тут я вижу, что он встает и собирается выходить на следующей. Он подходит ко мне и на ушко говорит: «Косинус 30».
Я зависла. Он добавил: «У вас на шортах сзади пример написан, если его решить, получится косинус 30» и вышел. Я еще станции две не могла понять, что он несет. Потом вспомнила, что у меня на карманах нашивки с какими-то буквами и цифрами, которым я никогда значения не придавала.
© Палата № 6 / Telegram
- Брат был подростком, его впервые одного отправили в магазин. Бабушка хотела обычный листовой черный чай. Сказала брату: «Купи чай, любой, но не зеленый и не в пакетиках». Ну и брат пошел, и вернулся с коробкой зеленого чая в пакетиках. Неправильно бабушка поставила техническое задание.
- Коллега ехала в автобусе утром на работу. На нее все смотрел и смотрел мужчина напротив. Женщине очень льстило его внимание, но ровно до тех пор, пока она не пришла на работу и не посмотрелась в зеркало. Она с утра забыла нарисовать вторую бровь.
- Я была на свадьбе. Свидетель произносил речь и назвал неправильное имя невесты. В зале раздался коллективный вздох. Невеста была слегка в шоке. Суть в том, что он сказал имя бывшей девушки жениха. © irlydontwanausername / Reddit
- Я заболела, папа пошел в аптеку. Я знаю его тягу к экономии. Поэтому написала на бумажке название лекарства и сказала: «Купи только его, никаких аналогов дешевле — не надо. Будут вопросы — звони, а лучше — передай трубку фармацевту». Ну, папа, конечно, купил аналог, который был на 2 евро дешевле, но ни фига не работал.
- На уроке истории учительница задала легкий вопрос: «Что такое разделочная доска?» Наверное, 80% класса подняли руки, чтобы ответить. И чтобы не выглядеть глупо, я тоже поднял руку. Учительница попросила ответить меня. А я-то не знал! Крайне неловко было сказать: «Я не знаю ответа, мне просто захотелось поднять руку». Учительница посмотрела на меня так, будто у меня выросла вторая голова. © iAmMitten1 / Reddit
- Пошел в первый раз поесть суши, про азиатскую кухню не знал ничего. Принесли заказ. С соевым соусом разобрался, а про белую мокрую трубочку подумал, что это хлеб. В итоге закусил суши полотенцем. Это полбеды — самый отжиг случился с васаби. Я подумал, что это десерт. Поэтому, когда суши закончились, я эту зеленую штуку одним махом забросил себе в рот. А раньше васаби было куда ядренее, и клали его прямо от души. Так что мое красное от боли лицо и попытки дышать огнем заметили все за соседними столиками. © dreamia / Pikabu
- Я знакомил свою девушку с друзьями и в этот момент забыл ее имя. Мой мозг ушел в отпуск. © Attention_Bear_*** / Reddit
- Мы с друзьями были на фудкорте. Рядом с нами сидела женщина с малышом, которая уронила 5 долларов. Я обратил на это внимание моего друга, так как он сидел ближе. Вместо того, что отдать деньги женщине, друг попытался незаметно поднять их и забрать себе. Но в этот момент случайный прохожий поднял деньги и отдал их владелице. Ох, как же мне было неловко. © Shihedo / Reddit
- Друг решил приготовить плов, купил крутой казан. Приехали на дачу, поставили казан на костер разогреваться, пошли готовить продукты. Возвращаемся — казана нет! «Неужто украли», — подумали мы. Но все оказалось проще — он растаял. Дело в том, что «крутой» казан, купленный другом, оказался алюминиевым, поэтому банально расплавился и стек в костер. © Nail889 / Pikabu
- Была девушка, которая мне очень нравилась. Я начал нелепо шутить, а потом вообще сказал, что уже встречаюсь с кое-кем. Она переключилась на другого парня. Но я соврал, потому что боялся, что недостаточно крут для нее. Эх, упустил свое счастье. © skycake23 / Reddit
- Пошел в кинотеатр с другом. Решил купить закуски. Я поздно вытащил наушник и не услышал то, что сказала довольно милая девушка на кассе. Я подумал, что это было: «Что я могу вам предложить?». Поэтому я просто сказал: «Да, я возьму попкорн». И только потом друг мне передал, что ее слова были: «Мне нравится твоя рубашка». © Sgt_Meowmers / Reddit
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