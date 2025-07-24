Жуткая фотография, неприятная. Будто у бабушки полголовы нет. А девочку месяц не причёсывали, вся в колтунах.
16 фото, которые лучше всяких слов объясняют, что такое любовь
Добро
2 часа назад
Говорят, любовь — это чувство. Но на самом деле она — в действиях. Это жесты, взгляды, моменты, которые легко упустить, но невозможно забыть. Эти фото — не постановочные кадры. Это настоящая жизнь, запечатленная в самые трогательные секунды.
Мы нашли 18 фотографий, которые говорят о любви лучше любого фильма. И предупредим сразу: без умиления не обойтись.
«Любовь»
- Вау, это потрясающее фото по стольким причинам... оно спокойно могло бы стать обложкой журнала Time. © ar-gr / Reddit
«Случайно обнаружила, что муж до сих пор хранит мою фотографию с нашего первого свидания»
- Говорят, мы фотографируем то, что любим больше всего. Похоже, он уже тогда все понял! © x****ity**** / Reddit
«Фото пары, которое я сделал в метро Нью-Йорка»
- Мечтаю о таком искреннем фото с своим партнером. Очень красиво. © itsFrahkenstein / Reddit
«Через три дня после рождения моего младшего сына... Я отошла в ванную, малыш начал капризничать, и мой старший взял его на руки успокоить»
«Мои бабушка и дедушка играют в ту же игру, что и последние 60+ лет»
- Когда я был ребенком, у меня была такая же игра. Мы с родителями играли в нее бесконечно. Вау, такая ностальгия! Спасибо за воспоминания, автор! © Poesy-WordHoard / Reddit
«Каждое утро она приносит мне одежду вместо приветствия»
«Моя жена уехала на три дня, но позаботилась обо мне — приготовила обеды и ужины на каждый день»
- Эта женщина заслуживает день в спа, когда вернется. © artie_pdx / Reddit
«Я просто обязана поделиться этими потрясающими фото с моим парнем!»
- Он заставляет меня чувствовать себя ребенком — мы целый час прыгали под дождем и делали кадры. То, как он смотрит на меня... я чувствую себя единственной в мире. Он без колебаний соглашается на все мои безумные идеи — просто чтобы увидеть мою улыбку. Я безумно его люблю. Он — мое все и даже больше. © jcarpenter017 / Reddit
«Мои родители каждый день играют в Mario Kart 64, а проигравший делает чай. И так с 2001 года!»
«После рождения младшей дочери подруга сделала себе тату»
«Это самое красивое доказательство любви в виде картинки, которое я когда-либо видела»
«Моя великолепная мама»
- А мужчина, на которого она смотрит с такой любовью, — мой отец. © eeekybeeky / Reddit
- Надеюсь когда-нибудь у меня тоже будет жена, которая будет смотреть на меня так же, как твоя мама на отца. © EfficientLoss / Reddit
«Сегодня я впервые взял на руки своего ребенка — и весь мир будто растаял»
«Никогда в жизни я не чувствовала себя настолько любимой»
- У нас с мужем отношения на расстоянии — муж живет в Штатах, а я в Маниле. Он очень старается перевезти меня к себе насовсем, устроил мне свадьбу-мечту, а теперь планирует вторую — на пляже, для моей семьи. Постоянно балует, дарит подарки, даже купил нам дом. © Starsandcards07 / Reddit
«Моя кошка просто обожает бабушку»
«Мне подарили мою любимую фотографию моих прабабушки и прадедушки вместе»
- Мой прадед умер за несколько лет до моего рождения, но я выросла, слушая так много историй о нем и его жизни, что всегда чувствовала, будто я с ним знакома. С самого детства и по сей день — это мое любимое фото с ними. Оно дает мне представление о том, каким я хочу видеть свой брак. Для меня оно показывает, как сильно прабабушка его любила и оберегала. © JaneDoe1997 / Reddit
«Мои бабушка и дедушка — это настоящая любовь (1947)»
Эти фотографии — напоминание, что даже мельчайшие жесты могут хранить огромное чувство. А теперь ваша очередь: расскажите в комментариях, какая фотография тронула вас сильнее всего? Или, может, у вас есть своя история любви, которую стоит рассказать? Поделитесь своей любовью ❤️
Фото на превью eeekybeeky / Reddit, eeekybeeky / Reddit
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