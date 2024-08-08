17 трогательных фото, которые доведут вас до мурашек

В жизни происходит столько всего, что многое стирается из памяти. Но порой нам везет запечатлеть моменты, которые затронули наше сердечко. Именно такими снимками и поделились герои нашей статьи. Возможно, и у вас от какого-нибудь фото немного екнет в душе.
«Пока я болел наша собака по-своему заботилась обо мне» «Моя жена уехала за город на три дня. И вот что она оставила мне в холодильнике. Обед и ужин на каждый день»
Ладно, буду умиляться заботливости и любви жены. Оставлю при себе мнение о возможной инфантильности мужа.
«Незнакомец помогал пассажиру пережить приступ паники в самолете» «Мой муж и вторая любовь всей его жизни» «Конная полиция просто фоткается на пляже» «Родители заменяли кровать для гостей. И я сказал им, что знаю кое-кого, кому может понадобиться тот старый матрас» «Просто Арнольд Шварценеггер целует меня маленького» «Муж сфотографировал нашу кошку, наблюдающую за мной, когда я ухожу на работу» «Моя сестра Леа покинула нас недавно. Сегодня я проснулся от того, что на моем потолке написано ее имя» «Наш кот, который ушел на радугу 10 лет назад, и котейка, которого я только что подобрал на обочине дороги» «Нашла вот такое своеобразное взаимодействие между моим старшим (15 лет) и младшим (5 лет) сыновьями»
«Это цветок, я полагаю». «Мне он нравится».
«Моя дочь и очень терпеливая кошка моих друзей» «Во время работы в гараже приходит моя дочь в белой футболке и с бородой из слайма: «Видишь? Я же говорила, что мы похожи!» «Вот так наш малыш дал нам знать, как он там себя чувствует внутри» «Мне 47 лет, и я наконец-то завела свою первую собаку! Мое лицо болит от улыбки» «В марте я ушла от токсичных отношений и переехала к подруге. Вчера мы с сыном получили ключи от нашей квартиры»
«У нас не так много вещей, но теперь у нас есть свое жилье. Не бойтесь начать все сначала, если вы несчастны!»
«Я никак не могла найти, куда делись все мои котята-сиротки. А потом зашла в другую комнату и увидела это»
А вот вам еще подборочка
фото, от которых, возможно, у вас станет немного теплее на душе.