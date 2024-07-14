17 фото, от которых становится теплее на душе и расцветают ромашки

Добро окружает нас повсюду. Оно в наших близких, в жизненных успехах и в мелочах, которые делают для нас совершенно незнакомые люди. Главное — уметь их замечать. А если еще и запечатлеть их на камеру, то они будут еще долго согревать душу. Прямо как эти фото.

«Мои родители долго и упорно трудились, и вот, наконец, они открыли магазин игрушек. Они назвали его в честь нашего лабрадора!»

«В нашем районе какой-то незнакомец оставляет соседям конверты с маленьким подарком внутри. Мне тоже достался один»

«Надеюсь, тебе понравится этот подарок! Хорошего дня»

«Этот год начался тяжело: я остался на улице без копейки в кармане. Но сейчас все налаживается. У меня даже появился свой почтовый ящик»

© chet- / Reddit Vianna 38 минут назад Увидела "Уолш" и невольно подумала о Шэннон Догерти, сыгравшей Бренду Уолш. Как же невероятно грустно. Всего 53 года, из них 10 лет бесконечной борьбы с онко, с отрезанной грудью, химией, радио, лучевой терапией. Еще и муж напоследок нагадил. Вот же судьба богатой и знаменитой, а нет здоровья и в чем смысл ... жалко ее очень. И Люк Перри, с которым они самую мою любимую пару сыграли, тоже так рано умер... :( - - Ответить

«Я работаю в столовой в доме престарелых. Вот что я приготовил для наших подопечных»

«На прошлой неделе я встретил своего старого друга, с которым мы не виделись почти 40 лет! Раньше мы всегда играли в гольф»

«Я обожаю малину. И мой папа специально высадил ее на своем участке, чтобы радовать меня урожаем»

«Сегодня был очень длинный и тяжелый рабочий день. Когда я вернулась домой, меня ждали чистая посуда и букет от моего парня»

«У нас на работе есть девушка, которая всем на день рождения дарит торт. Сегодня я получил свой»

«Предыдущая рабочая неделя была очень сложной. Коллега решила меня поддержать и оставила маленький подарок на моем рабочем месте»

«Привет, Барби! Это место не заслуживает такого замечательного человека, как ты. Никогда не забывай об этом и всегда оставайся собой»

«У нашей собаки был день рождения, поэтому мы решили побаловать ее»

«В местной кофейне можно бесплатно взять росток»

«Бесплатные растения. Пожалуйста, возьмите бесплатный росток. Их вырастили специально с использованием переработанных остатков кофе»

«Сегодня во время похода я встретил этого приятеля. Кажется, он хочет, чтобы я почесал ему животик»

«Я одна воспитываю сына. Сегодня, когда я собирала ему рюкзак в школу, я нашла открытку. Когда я спросила, что это такое, он сказал: «С днем отца, мама. Ты лучший мама-папа на свете».

«Мне разом удалили все зубы мудрости. И моя мама приготовила для меня все это»

«Кто-то заказал у нас пиццу в честь своего 25-летия. Это маленький жест, но я надеюсь, что он сделает его день лучше»

«Я жил в машине 6 месяцев. И теперь, спустя все это время, я начинаю свою жизнь заново»

«Эта парочка полюбила друг друга еще в школе, но судьба их развела. Они встретились вновь спустя 50 лет. И сегодня я их поженил»