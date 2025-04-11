15 человек, которые просто хотели отдохнуть в Таиланде, но не тут-то было

Вы ж мои зайки 😂 В первоисточниках везде ТаЙланд, а они поправили как надо 😂
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Путешествие в другую страну — всегда залог ярких и непредсказуемых впечатлений. Особенно когда это страна с совершенно иной культурой, как Таиланд. Здесь нас могут ожидать такие сюрпризы, которые для местных — привычное дело, а для нас — настоящее "вау"!
Вы ж мои зайки 😂 В первоисточниках везде ТаЙланд, а они поправили как надо 😂
"Я два дня не мог нормально двигаться от боли, а полностью зажил только через неделю. В это время я успевал ходить нна свидания.."
Как же челу хотелось-то, аж невмоготу :))
Таиланд - совсем другая страна, поэтому многое нас может удивлять:
"Езжу вв Тайланд с набором полотенец расцветок как вв крутых отелях... чтобы не палиться, когда сижу вв них вв джакузи под открытым небом"
Чо-чо?