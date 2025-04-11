15 человек, которые просто хотели отдохнуть в Таиланде, но не тут-то было

Истории
3 часа назад

Путешествие в другую страну — всегда залог ярких и непредсказуемых впечатлений. Особенно когда это страна с совершенно иной культурой, как Таиланд. Здесь нас могут ожидать такие сюрпризы, которые для местных — привычное дело, а для нас — настоящее "вау"!

  • Была в Таиланде, попала в мистическое место для загадывания желаний. Все просили что-то свое, а я, будучи замужем, почему-то изо всех сил попросила себе любимого мужа - корейца. Через год развелась со своим мужем и неожиданно попала в Сеул. Влюбилась в одного корейца внезапно и бесповоротно. Сначала были отношения на расстоянии около полугода, но уже весной женимся. © Подслушано / Ideer
  • Путешествовал автостопом по Таиланду, и недавно случилась интересная история. Шел вдоль трассы, остановился пикап с монахом, спросил, куда я направляюсь. "В Чиангмай", – ответил я. "Прыгай в кузов. А деньги есть?" – спросил он. Я сказал, что нет. Проехали немного, он остановился и сказал: "Я отвезу тебя в полицию, там снимут отель на ночь, а утром ты поедешь в Чиангмай на автобусе". Так и вышло – привез меня к полицейским, да еще и 200 бат дал на дорогу. Полицейский накормил меня, но я решил не оставаться, и он подбросил меня еще на 20 км. © Палата №6 / VK
  • Я не знал о "Лойкратхонг" и традиции запускать небесные фонари, пока не вышел на свой балкон с потрясающим видом на Чиангмай. А здесь к этому фестивалю относятся всерьез. Я застыл в изумлении – сотни, а может, и тысячи фонарей плыли мимо, некоторые так близко, что было слышно, как пламя внутри реагирует на ветер. Небо в ту ночь будто специально подчеркивало их свет – высокие облака с легкими дымками ниже создавали особую атмосферу и музыка действовала по-особому, создавая магическую картину. © Unknown author / Reddit
  • На пляже в Пхукете я решил покататься на «банане» за 1500 бат, но оказалось, что это цена за весь аттракцион. Прокатился в одиночку, уверенно удерживаясь, несмотря на попытки тайца сделать поездку экстремальной. Когда он понял, что сбросить меня не удастся, разогнал катер к берегу и резко развернулся – а я по инерции продолжил движение, эффектно приземлившись среди шезлонгов. Поднялся, поправил плавки, взял полотенце и спокойно ушел, оставив зрителей в легком шоке. © Северная Пальмира - подслушано Санкт-Петербург / VK
  • Живу в Таиланде и уже 4 года нет новогоднего настроения. Куча других местных праздников на ура, а Новый год как-то без снега не воспринимается. Но мы нашли выход: мандаринки, масло с запахом хвои и оливье на балконе под фейерверки создало настроение! Мы даже куртки одели на пару минут для правдоподобности. © Палата №6 / VK
  • В последнее время часто слышу возмущения по поводу бездомных собак. Я много бываю в Таиланде, и там к ним особое отношение — все бездомные собаки считаются принадлежащими королю. В буддизме есть поверье, что люди с дурной кармой могут переродиться в собак, а самые жестокие — в черных. Поэтому там собак не обижают, их кормят и заботятся о них, будь то домашний пес или уличный. Даже ночью, проходя мимо своры, не чувствуешь страха. Проблема не в собаках — они бывают злыми лишь от жизни и от того, как к ним относятся люди. © Подслушано / Ideer
  • Друг привез из Таиланда местный перец, мол, тайцы все с ним едят, и он даже гормон счастья вырабатывает. Я забыл о нем, но через полгода решил сварить пельмени и щедро добавил приправу. Первый же пельмень устроил пожар во рту, пот, слезы, молоко не помогло, но я упрямо доел. Через час жжение утихло, и я действительно ощутил счастье – просто потому что боль прошла. © Топовое чтиво / VK
  • Мой жених всегда находил общий язык с людьми, но в тот раз все зашло слишком далеко. В отеле он познакомился с приветливой тайкой, она обратилась с личной просьбой, и они надолго исчезли. Я начала переживать, как вдруг застукала их за написанием любовных писем. Оказалось, что женщина влюбилась в постояльца, но боялась заговорить с ним, а писать по-английски не умела. Поэтому попросила моего жениха под диктовку написать за нее письмо, наполненное чувствами. Это было так романтично! Я действительно надеюсь, что они все еще вместе. © Chazman199 / Reddit
  • Мой муж - бортпроводник. Прилетел из Таиланда и едет домой, но по пути попал в аварию. Звонит и говорит: "Сам в порядке. У машины капот под замену, но это ничего страшного. Я тебе фрукты из Бангкока везу и переживаю, что испортятся, пока доеду". Вот такой вот мой мужчина. © Карамель / VK
  • Поехал на Дой Сутхеп в дождливый и облачный день, но все равно умудрился получить один из самых сильных солнечных ожогов в жизни. Я два дня не мог нормально двигаться от боли, а полностью зажил только через неделю. В это время я успевал ходить на свидания, причем постоянно носил с собой алоэ вера и мазал ожоги, когда был в ванной. © yarvem / Reddit
  • В прошлом году отдыхали в Таиланде. Лежим у бассейна, рядом компания прыгает с бортика, потом со стола. Таец, который должен следить за порядком, просто смотрел. Когда они принесли стул и начали прыгать с него, он развалился. Таец подошел и спокойно положил счет, после ушел. Все замолчали. Мы подошли посмотреть, а там 4-значная сумма в долларах. © Палата №6 / VK
  • Отдыхали с другом в Таиланде, где местные постоянно подходят с предложениями. Лежим на пляже, рядом девушка ходит в модном купальнике, и тут к ней подходит тайка, показывая на ее тело, и выдает на нашем ломаном языке: "Смотри, какие волосы растут! Ой-ой! Давай я их тебе уберу!" Мы подумали, что девушка провалится от стыда в землю. © Подслушано / Ideer
Гороухща не сдаёцца
1 час назад

"Я два дня не мог нормально двигаться от боли, а полностью зажил только через неделю. В это время я успевал ходить нна свидания.."
Как же челу хотелось-то, аж невмоготу :))

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  • Езжу в Тайланд с набором полотенец расцветок как в крутых отелях (сам живу в недорогом), чтобы не палиться, когда сижу в них в джакузи под открытым небом. © Подслушано / Ideer
  • Я уже давно живу и работаю в Таиланде. В один из обычных вечеров ко мне подошел мужчина — вежливо задал вопрос, а я, не в духе, ответила резко, как обычно делаю с назойливыми незнакомцами. Он ушел, но вдруг меня что-то кольнуло — почему я так груба? Подошла, извинилась, помогла. Потом, уже без лишних мыслей, усадила его подальше и забыла. Спустя время он вернулся — захотел быть ближе. Я не возражала. Ирония в том, что он совсем не мой типаж, да и туристы из Австралии меня никогда не привлекали. Но, как видите, теперь я счастлива в браке с мужем-австралийцем. © Не все поймут / VK
  • В Таиланде я повидала много интересного и необычного. Но вот прокладок с эффектом морозной свежести я никак не ожидала! © Карамель / VK

Комментарии

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Гороухща не сдаёцца
1 час назад

"Езжу вв Тайланд с набором полотенец расцветок как вв крутых отелях... чтобы не палиться, когда сижу вв них вв джакузи под открытым небом"
Чо-чо?

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