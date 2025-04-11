15 человек, которые просто хотели отдохнуть в Таиланде, но не тут-то было

Путешествие в другую страну — всегда залог ярких и непредсказуемых впечатлений. Особенно когда это страна с совершенно иной культурой, как Таиланд. Здесь нас могут ожидать такие сюрпризы, которые для местных — привычное дело, а для нас — настоящее "вау"!