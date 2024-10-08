Хорошо, что он не выпрыгнулс с крыши высотки. Вот было бы смеху)
16 человек, которые по жизни не скучают, а все из-за имени с фамилией
Имена и фамилии при рождении выбираем не мы, и в принципе, это даже хорошо, потому что тогда было бы куда меньше смешных совпадений. Скажем, в группе детсада могут попасться Волк и Заюшкина, да еще и вести себя будут как герои мультфильма. Или можно, например, выйти замуж за человека по фамилии Счастье.
- Как-то сидела в очереди к стоматологу, рядом на диванчике пристроился молодой паренек. Он сильно боялся, мне стало его жалко, и я ему сказала: «Не дрейфь, ты же не льдина». А он мне: «Да, но у меня фамилия Мамонтов». Посмеялись, разрядили обстановку. Теперь мы хорошие друзья. © Подслушано / Ideer
- С мужем вместе уже четыре года, все прекрасно, даже не на что жаловаться. Познакомились совершенно случайно: он лайкнул мою фотографию, я лайкнула его, он написал, начали общаться. Сейчас он говорит, что не помнит, как это у нас так все вышло резко — мы друг друга не знали и общих знакомых не было. А недавно рассказал, что фамилия преподавательницы, которая спасла ему когда-то зимнюю сессию, была Родникова. Он вбил ее в поиске и случайно попал на мою красивую фотографию. Говорит, что это судьба. © Мамдаринка / VK
- Был у меня один знакомый, который все предлагал мне стать голубем. Думала, что он так шутит, смеялась, но не придавала этому никакого значения. Буквально на днях узнаю, что у него фамилия Голубь. Это были самые смешные подкаты в моей жизни. © Подслушано / Ideer
- На первом курсе университета толком еще никто не познакомился и по фамилиям не ориентировались. Бывали деканатские проверки, когда приходил сотрудник посреди лекции и проверял присутствующих, оглашая список. Услышала странную и абсолютно дурацкую фамилию и подумала: «Господи, бедный, как можно с такой фамилией жить?» И тут судьба, видимо, решила знатно поржать надо мной, потому что теперь это моя фамилия, а тот «несчастный» — мой муж. © Подслушано / Ideer
- Сидела я в поликлинике, ждала своей очереди. Меня позвал в кабинет врач, и тут неожиданно за меня ни с того ни с сего вступился незнакомый молодой человек. Он чуть было не поругался с доктором, который назвал меня «страшной». Позже мы ему с улыбкой объяснили, что это у меня такая фамилия, и меня никто не оскорблял. Но мне было приятно, что кто-то за меня заступился. Я пообещала парню, что мы сходим с ним на кофе на следующие выходные. © Карамель / VK
- Когда я училась в универе, у нас была девушка по фамилии Сплошная, а имя у нее было Любовь. Как ее любили преподаватели вызывать на лекциях... «А что скажет нам Сплошная Любовь?» С другим именем эта фамилия бы так не звучала. © user4608133 / Pikabu
- Много лет назад в одном из классов, где я преподавала биологию, учился мальчик по имени Мирон и по фамилии Лев. Родители у него были затейники, конечно. Естественно, его задолбали вопросом: «Что из этого имя, а что фамилия?» Сколько его помню, он всегда говорил: «Вот женюсь и возьму фамилию жены, чтобы это наконец закончилось». Не так давно я встретила Мирона в парке в компании молодой девушки. Обрадовались, обменялись приветствиями. «Это моя жена Алина», — представил он. Было слегка неловко спрашивать при девушке, но сдержать любопытства я не смогла: «Фамилию-то ее взял?» Ребята переглянулись и заржали. «Нет, со старой хожу. И Алина с моей ходит». Мирон выдержал паузу. «Знаете, какая у нее девичья фамилия была? Зоя! Алина Зоя, прикиньте!» И Алина улыбается: «Всю жизнь мечтала от нее избавиться, а то задолбали спрашивать, что из этого имя, а что фамилия!» © NaginiSnake / Pikabu
- Моя работа связана с недвижимостью, компания известная, поток клиентов большой. Люди разные, не всегда адекватные. Бывает, оставляют ребенка со словами «пусть тут посидит», один раз пришли с кошкой без переноски. Часто к концу дня в такой карусели уже с трудом соображаешь. Так вот вечер, заходит в кабинет агент и говорит с порога: «Здравствуйте, это мы пришли!» «Кто мы?» — устало уточняю я, не отрываясь от документов. «Ну как, я и лось!» Оказалось, фамилия такая необычная у клиента — Лось. Но честно, я уже была готова ко всему. © Подслушано / Ideer
Насчет людей, у которых непонятно, где имя, где фамилия.
В детском возрасте я понимаю, проблема, но во взрослом-то почему мучаются? Представляешься по ФИО: "Алина Ивановна Зоя", и всё, никаких вопросов.
- Мне в чеке попадалось — «Дядюшкина Любовь». Не мог понять сначала, что это за товар, думал, молоко со сметаной название поменяли, что ли? Оказалось, это кассир. © Swtrs / Pikabu
- С моим мужем меня познакомила фамилия. Ему понравилась моя одногруппница и он решил к ней необычно подкатить: пошел к нашему куратору и попросил домашний телефон, а у той в записной книжке записаны рядом две Григорьевы Н. Однофамилицы мы. Только я Надежда, а она Наталья. Куратор не вспомнила, кто где, и дала верхний номер. Вот и стал он мне названивать и общаться. Так через пару месяцев до встречи и договорились. А уж там, как он говорит, хоть и понял, что ошибся, но был уже безумно влюблен в мой голос. Прошло 22 года, до сих пор все примирения у нас идут по телефону. Говорит, что сразу вспоминает, почему он меня полюбил. © Мамдаринка / VK
- Стою в очереди к гинекологу, уже вот сейчас заходить. Вперед меня просится девушка с животом уже внушительных размеров, в отличие от моего — мол, только карточку взять. Пропускаю, она заглядывает, медсестра просит назвать фамилию. Девушка громко и четко диктует: «Моя фамилия Пузач». И улыбается. А я еще долго на приеме врача не могла успокоиться. Вот тебе и говорящая фамилия сроком на 9 месяцев. © Подслушано / Ideer
- У одного моего контрагента работала девушка, которую звали Люба. А фамилия у нее была Лютая. И у второго поставщика тоже был специалист — звали ее Ляля, а фамилия — Черная. И вот как-то возник у клиента косяк, надо было срочно отправлять небольшую комиссию от обоих поставщиков для разруливания. Прихожу на работу, а девчонки мои хохочут. Спрашиваю, в чем дело, а они: «Случайно клиента напугали — сообщили ему, что к нему на разборки поехали Ляля Черная и Люба Лютая. Клиент сказал что только Соньки Золотой ручки до кучи не хватает». © fish.hleb / Pikabu
- Как оказалось, мы назвали нашу младшую дочь (ей сейчас 4 годика) редким именем. Очень редким. По годовой статистике нашего ЗАГСа за 2020 год у нее самое редкое имя, которым назвали младенца женского пола. Когда мы вставали на учет в детской поликлинике, регистраторша сказала, что у них нет ни одной девочки от 0 до 18 лет с таким именем и очень давно не было. Везде, где приходится озвучивать имя дочки, слышим одно: «Какое редкое имя!» Зато нянечки в детском садике (практически все пенсионного возраста) млеют. Потому что большинство из них зовут так же. Готовы услышать имя? Мы назвали дочь Галиной. © CTporaR / Pikabu
- У нее замечательное имя. Галя.
- И главное, редкое.
Рязанов еще тогда что-то знал :).
- Поехал на свадьбу дочери друга в другой город. На второй день празднования, который проходил в соседней станице, стоим за калиткой. Мимо проходит пара в возрасте за 40, песню поют. Хоть и станица, но все же поющие люди — это не очень повседневное зрелище. Здороваемся, спрашиваем, чего такие радостные, а они в ответ «Да мы просто счастливые! Сегодня поженились, и фамилия у нас Счастье!» Я не поверил, говорю, мол, не может быть, не бывает такой фамилии. А они паспорта достали, показывают — реально фамилия Счастье. © tu3.14k / Pikabu
- Несколько лет работаю воспитательницей в детском саду, в прошлом году мне дали новую группу малышей. На удивление ребята мне попались весьма спокойные, только двое детей часто капризничают, мальчик и девочка. Они никак не могут сдружиться, всегда находят повод для ссоры — игрушку не поделят, кто-то затронет кого-то, разрушит замок или заберет еду. И вроде бы ничего необычного, во всех группах такое может быть, но у нас сложилось все идеально. У мальчика фамилия Волк, а у девочки — Заюшкина. © Мамдаринка / VK
- После первого брака подруга оставила фамилию мужа — Попова. Через пять лет встретила второго, тот тоже Попов. Поженились, все вроде хорошо и тут муж выдает: «Иди меняй фамилию!» Оказалось, он считает, это не его фамилия, а бывшего. Хочу, мол, чтобы ты носила именно мою фамилию. Муж в истерике, подруга в шоке, как и тетки в паспортном столе. © Подслушано / Ideer
Ребятам из другой нашей статьи тоже скучать не приходится с такими-то именами и фамилиями.
Комментарии
Есть хорошая мужская фамилия - Лысин. Но девочкам подобную фамилию не пожелаешь
Последний муж такой обсос ущербный. Бежать от него роняя тапки!
Хотя это и невозможно, никто не будет менять одинаковые фамилии в паспортном столе. Или это возможно?