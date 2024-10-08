16 человек, которые по жизни не скучают, а все из-за имени с фамилией

Имена и фамилии при рождении выбираем не мы, и в принципе, это даже хорошо, потому что тогда было бы куда меньше смешных совпадений. Скажем, в группе детсада могут попасться Волк и Заюшкина, да еще и вести себя будут как герои мультфильма. Или можно, например, выйти замуж за человека по фамилии Счастье.