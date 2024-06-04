20+ раз, когда языковой барьер в анекдот какой-то вылился

Невозможно знать иностранный язык в совершенстве, ведь он — явление живое и постоянно развивающееся. Герои этой подборки на совершенство и не претендовали, когда им пришлось вспоминать школьные уроки английского или напрягать мозги в поисках слова на незнакомом языке. Вот так перья у них стали «одеждой курицы», а в желудке начала завтракать какая-то палочка. А в бонусе — история о том, что там, где не знаешь языка, поможет находчивость.