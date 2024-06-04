20+ раз, когда языковой барьер в анекдот какой-то вылился

Народное творчество
59 минут назад

Невозможно знать иностранный язык в совершенстве, ведь он — явление живое и постоянно развивающееся. Герои этой подборки на совершенство и не претендовали, когда им пришлось вспоминать школьные уроки английского или напрягать мозги в поисках слова на незнакомом языке. Вот так перья у них стали «одеждой курицы», а в желудке начала завтракать какая-то палочка. А в бонусе — история о том, что там, где не знаешь языка, поможет находчивость.

  • Подходит как-то ко мне молодой человек-иностранец. Сам чуть не плачет и на моем родном языке умоляет: «Помоги! Кровать-ошибка!» Я хотела покрутить у виска, а его вдруг осенило, просит, мол, подожди! Достает планшет, заходит в переводчик и пишет там что-то на английском. Глянула на экран — оказалось, что у него в кровати завелись клопы, а он «bed bug» сначала перевел как кровать-ошибка. Пока искал средство от клопов, распугал всех продавцов в магазинах. © Подслушано / Ideer
  • Стою как-то большом торговом центре. Подходит ко мне парень лет 17 и спрашивает по-французски: «Вы говорите по-французски?» Я его в школе изучала, поэтому спокойно ответила, мол, да, чем могу помочь? А парнишка в ответ спокойненько выдал на моем родном языке и без акцента: «А вот я не говорю», и ушел. © Подслушано / Ideer
  • В Таиланде мой желудок решил выйти из чата, а пятая точка захотела его поддержать. Побежал в супермаркет — я знал, что там продают средства от диареи. Тайки упорно отказывались понимать слово «Diarrhea». Но все же одну из них озарило. Она покачала головой и сказала: «Aah, ooh, puk puk?!», а затем повернулась, продемонстрировала полуприсед и торжественно положила передо мной заветную пачку. Под легкое хихиканье и сочувствующие причитания «puk puk, o-o-о» я побежал обратно в свой номер. © barr.ell / Pikabu
  • Были с сыном в Турции. Там в бассейне у него немецкий мальчик начал отнимать надувной матрас. Дело в том, что в бассейне отеля был такой же, но общественный, а парень решил, что это именно он и есть, и надо делиться. Я в школе учил немецкий, поэтому напряг память и говорю: «Это наше, мы его купили». Парень странно на меня посмотрел, отстал и уплыл. И тут я добавил его папаше на чистом немецком: «Да-да, купили». И папа тоже отвалил. Потом я решил себя проверить. Оказывается, я говорил, что матрас мы продаем. © iikor / Pikabu
  • Bчepa кypьep пpивез мне тoлькo пoлoвинy зaкaзa, втopyю зaбыл в мaшинe. Я oбpaтилcя в пoддepжкy. Чepeз чac этoт кypьep пpиeзжaeт, нaчинaeт извинятьcя. Наш язык — нe eгo poднoй. Я oтвeчaю:
    — Ничeгo cтpaшнoгo, бывaeт.
    Oн oбщaeтcя ко мне нa «вы». Ho, видaть, oчeнь cильнo xoтeл извинитьcя, поэтому выдaл:
    — Извинитe, бpaтaн. © Just Story / VK
  • Отдыхали с подругой за границей и забрели в кафешку, где готовят пасту. За стойкой симпатичный парень начал нам что-то объяснять на английском, а мне все мимо ушей льется — засмотрелась на красавца. И вот он в конце: «Окей?» Я радостно согласилась, не зная, о чем речь. В общем, пасту мы так и не поели, потому что парень просто говорил, что они закрываются. Это уже подруга мне передала. А парень увидел, как она пересказывает мне, что он сказал, посмотрел на меня и послал воздушный поцелуй. © Карамель / VK
  • Из села, где в совхозе-техникуме училась студентка из Нигерии, привезли ее в другое село в больницу, где медсестрой работала моя мама (она и рассказала эту историю после беспокойного дежурства). И вот эта студентка, получавшая особое питание как иностранка, вдруг стала требовать корову, очень настойчиво требовать, вплоть до того, что отказывалась вообще есть. Весь медперсонал стоял на ушах, пытаясь угодить капризной дамочке. Даже завотделением из дома тащила всякую снедь. Но все было не то. Оказывается, студенточка хотела всего лишь говядину! © Наталья Заховаева / Dzen
  • В экспедицию вместе с нашими поехал геолог из Франции. Почти в самом начале они нашли много шампиньонов. Собрали, вкусно приготовили. После этого француз каждый день стал просить нашего показать ему эшантийоны. Наш отвечал, что сегодня их не нашел. Так продолжалось несколько дней, пока француз не разозлился и не накричал на нашего, что тот полные рюкзаки таскает, а от него скрывает, хотя они вместе работают. Оказалось, эшантийон по-французски — это образец, в данном случае, проба минералов. © юрий с. / Dzen
  • Отдыхали с мужем в отеле в Турции. Лежим на шикарных лежаках, балдеем. Подходит к нам пожилой немец и начинает очень возмущенно говорить, дергая мужа за полотенце: «Майне плаце цап-царап!» Мы не понимаем. Тут к немцу подлетает его жена и такая начинает ругаться, мол, это не наше, и жестами показывает в сторону соседних лежаков. Старик отцепляется от мужниного полотенца, видит, что на соседних двух лежаках лежит его полотенце и по-немецки смущенно извиняется. Все оставшиеся дни отпуска этот немец, встречая нас взглядом на территории отеля, сначала кричал: «Майне плаце цап-царап!», а потом приветственно махал рукой. © Foxinbush / Pikabu
  • Всякие бывают приколы с языками! Мой сын после того, как жил у нас в Греции, поехал работать в Италию. Начал учить итальянский, но однажды немного запутался, на каком языке надо говорить. А было так: пришел он в магазин, чтобы купить рыбу. Он у нас парень высокий, кудрявый, блондин с голубыми глазами, все девушки итальянские от него в восторге! Вот и девушка в рыбном отделе стала строить ему глазки, а он от смущения забыл, на каком языке надо спросить: «Сколько стоит?» И спросил на греческом: «Посо кани?» Девушка в ужасе на него посмотрела. Тут подходит к нему друг, смеется и говорит: «Знаешь, что ты спросил? „Можно собаку?“» © МТтт Таб / Dzen
  • Работала я официанткой в «Интуристе». Английский знаю со школы, а немецкий уже на работе слегка выучила. Обслуживаю группу немцев. Немка просит «айсес васер». Приношу воду со льдом, быстро ухожу (мало времени). На следующий день ситуация повторяется. Приношу воду, разворачиваюсь, но немка успевает поймать меня за руку и с ударением произносит: «Хайсес васер». Спрашиваю у коллег, что это значит, а оказывается, это кипяток! А еще такое было: коллега принял заказ у финна, тот просил «курку», официант решил, что это цыпленок табака. Финн через 10 минут пытается спросить, мол, где его «курку». Официант успокаивает: «Сейчас будет». Через полчаса вынес цыпленка, финн съел, но оказалось, что курку — это огурцы. © Vera Fomenko / Dzen
  • Мой муж-добряк, увидев на лестнице девушку, помогающую подниматься слабому дедушке, мигом втащил того наверх под благодарные бормотания его спутницы. А вот если бы он лучше знал немецкий, услышал бы, что помощь им не нужна, и это были такие специальные упражнения для деда. © vie_fastueuse / Twitter
  • Стал со мной в соцсети знакомиться англоязычный парень. Я просто рыдала от хохота, прочитав его супер-комплимент: «Ты прекрасна, как твои уши, развевающиеся на ветру». Посоветовала больше не пользоваться автоматическим переводчиком. © Не все поймут / VK
  • Рассказывала своей подруге из Польши, что у меня обнаружилась аллергия на перья. Говорили на польском, а я не знала слово «перья» и сказала проще: «Одежда курицы». Отлично поняли друг друга. © Подслушано / VK
  • В супермаркете в Таиланде не нашла тампонов. Показываю один тампон на кассе, чтобы было понятно, чего я от них хочу. Сотрудница магазина ведет меня к своей подсобке, вытаскивает корзину, полную всякой всячины (батарейки, жвачки), достает оттуда пальчиковые батарейки и протягивает мне. Тут уже я не выдерживаю и начинаю ржать, параллельно показывая сотруднице магазина более подробно свой последний (в упаковке) тампон. Тут и до нее доходит, она тоже начинает смеяться, а в итоге ведет меня к стенду с гигиеническими принадлежностями и тычет пальцем в памперсы! © kyklya / Pikabu
  • У меня подруга 30 лет назад вышла замуж за японца. Остановились они у нас с мужем после свадьбы. Готовимся ко сну, выдала им все постельные принадлежности, но на подушках перьевых молодой муж подвис. Спрашивает: «А что там такое мягкое и уютное внутри?» Мы полчаса думали, как объяснить. Вроде и английский, и японский, и другие языки знаем хорошо, но в итоге сказали, что это волосы курицы. До сих пор ржем при встречах над этим случаем. © Ольга Т. / Dzen
  • Детям было лет 14-15, прилетели в Америку на соревнования. Их встречал переводчик. Когда сели в автобус, ребята начали дурачиться. Кто-то кого-то назвал тупицей, слово за слово, началось: «Сам тупица», «он тупица». Переводчик начал срочно куда-то звонить. Когда они приехали в отель, их ждало 40 пицц — каждому по две. © Василёк / Dzen
  • На отдыхе захотелось экзотики. Взяли с собой проводника из местных. Он пошел с сыном. Идем, я красотой любуюсь. Тут проводник останавливается и что-то быстро мне на английском говорит. Я улыбаюсь ему, достаю переводчик и жестом прошу повторить. «Не шевелитесь! На плече тарантул, сейчас палкой собьем!» От ужаса я теряю сознание, телефон вдребезги, паук тоже, я его раздавила собой. © Подслушано / Ideer
  • Попросила я своего финского парня перевести мне рецепт чизкейка с финского сайта, ибо уж очень вкусно у него вышло. И вот некоторые шаги приготовления: сокрушите бисквиты, киньте жир в толпу, взбивайте сливки, чтобы освободить пенопласт, налейте смесь на выпечку и вылейте ее на холод... Суровые, однако, ребята в Финляндии! © Подслушано / Ideer
  • Ездила в Таиланд, отравилась, пришлось вызывать врача в номер. Лежу, почти рыдаю, боль адская, аж желудок сводит. Слова из себя выдавить на могу, только «ес» — «ноу». А врач пользуется голосовым переводчиком. В какой-то момент он выдает: «У вас в желудке палочка и она продолжает завтракать». Стало очень смешно, отчего и полегчало. © Подслушано / Ideer
  • Английский немного знаю, но как будет медуза, забыла, а они, собственно, меня и ужалили в Таиланде. Пошли мы по аптекам. Я вообще была уверена, что медуза и на английском медуза. Конечно, тайцы не понимали, что я хочу, пока не нарисовала медузу им. Вот они с меня угорали! Зато эту «джеллифиш» я запомнила навсегда! © 2903 / Pikabu

Бонус

  • Работаю преподавателем немецкого языка. Заходит на экзамен студент, тянет билет и тут же: «Я не знаю». Ну бывает, разрешаю взять другой. Берет и выдает: «Мне лень отвечать». Обалдела я от такой наглости, смотрю на него вопросительно. Тут он окончательно меня огорошил: «Давайте я вам вместо этого на немецком спою». Усмехнулась, решила послушать. И тут он исполняет арию на немецком языке. Не могла прийти в себя до вечера. Это было так красиво. Это был единственный человек, которому я поставила пять, не раздумывая. © Не все поймут / VK

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