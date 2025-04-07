17 теплых историй про то, что семья — это наша поддержка и опора
Добро
2 часа назад
Счастье нередко состоит из мелочей. Если в семье принято поддерживать друг друга, проявлять заботу и внимание, то практически любое, даже незначительное, событие становится поводом для радости. И ситуации, которые на первый взгляд кажутся вопиющими, в итоге разрешаются с легкой улыбкой. Герои нашей статьи умеют подмечать хорошее и в своем браке, и в чужих отношениях, и у них есть, чему поучиться.
- Собирались всей семьей на день рождения к моему папе. С мужем заранее купили подарок, уже почти вышли, а сын сидит в кресле и тихонько себе поет. Подошла, спрашиваю: «Назар, а ты что дедушке подаришь? Может, заедем по пути, выберешь что-то от себя?» Он серьезно так отвечает: «У меня уже есть подарок — песня!» Я удивилась: «И что же за песня такая? С днем рождения?» А он мне с выражением так поет: «В этот день родили меня на свет! В этот день с иголочки я одет! В этот день теплом вашим я согрет! Мне сегодня тридцать лет!» И хоть дедушке исполнялось 75, он был в восторге и радовался, как ребенок. © Карамель / VK
- Мне в наследство досталась квартира с «бабушкиным ремонтом». Хотели ее сдавать, но дядя мужа попросился пожить. Пустили, денег с него не брали. Через полгода он засобирался в столицу. Мы пришли за ключами и обалдели: дядька выбросил всю старую мебель, переклеил обои, линолеум новый постелил, купил с рук недорогой, но современный шкаф, кровать, диванчик. Квартира стала, как конфетка. Мы ему: «Сколько с нас?» А он отмахнулся: «Вы ж с меня за аренду не брали? Вот вам ремонт в счет аренды. Мне все равно вечерами делать было нечего». Хороший мужик, рукастый.
- Решила постирать костюм мужа и нашла во внутреннем кармане коробочку с золотыми сережками. Подумала: «Мой-то хороший, сюрприз мне готовит!» Положила на место. Прошла неделя — сережек нет. Прижала мужа к стенке: «Любовнице подарил?» А он такой: «Жена, ты в себе? У нашей дочки через неделю день рождения. Я для нее сережки купил — она давно хотела золотые в виде колец». И достал коробочку из своего ящика с бельем, куда он ее перепрятал, чтоб не потерять. Хороший папа у моей дочки, заботливый.
- Жена решила подарить брату цветущий куст. Но она считает, что если за растения не заплатить символически, то не приживутся они. Брат приехал, куст выкопал, она пишет ему: «С тебя 7 рублей». Он тут же переводит ей 7 тысяч. Жена в шоке! А братец, как оказалось, просто неправильно ее понял! Удивился еще, что дороговато. Конечно, жена перевела деньги обратно, позвонила с извинениями — она и не ожидала, что ее так поймут. © Unknown author / Pikabu
- Сегодня моя 7-летняя дочь впервые выступила на танцевальном шоу в настоящем театре, и я был так горд, что у меня навернулись слезы. Помог ей справиться с волнением перед сценой, и она спросила, мол, откуда ты так много знаешь? Я сказал, что ходил в театральную школу с 14 лет и был полупрофессиональным танцором до 20 лет. Она была в шоке. Дочь сказала, что мужчины, которые служат в полиции, не танцуют. Я ответил, что они чертовски хорошо танцуют! Нужно откопать несколько видеокассет с чердака. © a_sword_and_an_oath / Reddit
- Я угрохала 4 года на то, чтобы научить бабушку пользоваться компом, зато теперь у нее дома есть вай-фай. Она сидит в инете, общается с давно потерянными друзьями по скайпу и записывает видео о родном городе с ее собственными комментариями. Говорит, что жизнь заиграла новыми красками. А еще теперь уже она учит своих подружек. © Подслушано / Ideer
- Я только что за минуту у себя в голове приревновала мужа, поругалась с ним и уже чуть ли не подала на развод. А все началось с того, что он задержался после работы. Пишу ему «Ты где?» Он ответил, что у него дела. Конечно, я знала, что дел у него нет. Написала ему, что не жду его. Не успела обидеться, как он заходит домой. Оказывается, он вышел на две остановки раньше, чтобы купить мне квашеной капусты. Вчера сказала ему про задержку и что хочу соленого. Сижу, ем, а самой стыдно и приятно. Больше доверяйте своим половинкам! © Мамдаринка / VK
- Я вот женился не по любви. Я имею в вид то, что обычно называют любовью: буря чувств, восторг от одного нахождения рядом. Внешность моей жены была почти вообще не в моем вкусе. Но мне страшно нравилось с ней общаться. У нас было очень много общего, схожий интеллект, мы могли говорить часами. Я понял, что настолько духовно близкого человека нельзя упускать. За шестнадцать лет мы прошли через многое. Мы до сих пор любим дурачиться вместе, говорить обо всем на свете. Мне мой жизненный союз с родным человеком дороже, чем вспышка страсти. © Unknown author / Pikabu
- Шла мимо роддома. Мужчина нес девочку лет 4-5 на руках. Видимо, они поговорили с мамой через окно и возвращались к машине. Девочка увидела другого мужчину с розами и спросила: «А ты маме купишь розы?» Папа кивнул. А дочка сказала: «Кyпи сто!», на что бедный папа тяжко вздохнул и сказал: «Ладно». Ох уж эти маленькие женщины. © Карамель / VK
- У меня в доме напротив пожилая пара живет. Я их с балкона частенько вижу. Ходят гулять вдвоем. Милые такие. Остановятся передохнуть, воркуют чем-то. Я им мысленно посылала всякие лучики добра. А тут не было их несколько дней. Я гнала от себя плохие мысли, думала, может, по времени не совпадаем, пропускаю увидеть прогулку. А потом смотрю — выходит дедуля, и с ним еще один дедушка, но пободрее и помоложе. Похоже, сын. Тут у меня все и оборвалось. Так жалко эту пару стало!
А потом ничего, снова вышла бабушка вместе со своим дедушкой. Видать, болела, а сын приезжал поддержать. © nijuyttarra / Pikabu
У дедушки сын дедушка? Ой, ну не знаю. У меня мама пожилая, но если б меня назвали бабушкой, хоть и бодренькой, мигом бы кому-то в филей с ноги прилетело.
Вероятнее всего, младший брат одного из супргуов
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- Подходит ко мне сын (8 лет) и говорит:
— Папа, давай посмотрим «Терминатор», у нас в школе все про него говорят, а я не смотрел и поэтому не могу поддержать разговор.
Я, конечно, удивился тому, что современные дети вдруг вспомнили такую классику. Устроились поудобнее. «И восстали машины...» и понеслась. Ох, как давно я не пересматривал первого «Терминатора», шикарный боевик! Сижу, кайфую, смотрю, сын тоже втянулся (откровенные сцены пропустил на перемотке). Наконец терминатор побежден, Сара Коннор уезжает на джипе в закат, идут титры.
И тут сын спрашивает:
— Пап, а когда корабль будет?
— Какой корабль?
— Ну который в айсберг врезается и тонет.
— Погоди, ты точно хотел «Терминатора» посмотреть, а не «Титаник»?
— А, точно! «Титаник» фильм называется!
Занавес. © DP*y / Pikabu
- У меня так тетка 3 часа смотрела «Властелин колец», чтобы под конец фильма выдать фразу: «Я что-то не поняла, а где тут Гарри Поттер?!» © Atrezzo / Pikabu
- У каждой мамы в памяти остается этот момент — первый детский утренник ее малыша. У нас дети выступали в костюмах. Сын выбрал себе роль медведя, и мы всей семьей начали готовиться: купили меховую шапку, сшили костюм и репетировали дома танец, который они должны были исполнить. Но настал день выступления, и мой сын вдруг застеснялся. На сцену вышел, но вместо того, чтобы танцевать, просто стоял на месте. Я понимала, что для него это огромный стресс, но не могла не улыбаться. Все равно он был самым милым медведем на свете. После утренника мы вернулись домой, и он сказал: «Мама, в следующий раз я станцую!» Это обещание он выполнил на следующем утреннике, а тот первый опыт стал для нас семейным анекдотом, который мы с удовольствием вспоминаем. © Мамдаринка / VK
- С наступлением осени у нас дома начинается настоящий ритуал — дети обожают собирать листья и делать из них поделки. Каждый год, как только начинает опадать первый желтый лист, мы идем в парк и собираем целые охапки разноцветных листьев. Потом дома разложим их по столу, и начинается творчество: аппликации, гирлянды, осенние букеты. Этот процесс занимает несколько часов, но что самое главное, дети настолько увлечены, что даже забывают о телефонах и мультиках. Осень для нас — это не просто листья, это маленький семейный праздник. © Мамдаринка / VK
- Моему сыну три года, и мы впервые в этом году пошли в детский садик. Это было еще тем испытанием для нас обоих. Оставила его с воспитательницей, вышла и услышала, как он начал плакать. Три часа сидела под детским садом и не могла успокоиться, пока сын не перестал рыдать. Забрала вечером, по дороге домой мы разговаривали. Я спросила, почему он плакал, а сын ответил: «Я просто соскучился по тебе, но потом поверил в себя и свои силы и перестал бояться». Я горжусь им! Думаю, он сможет достичь больших высот! © Мамдаринка / VK
Мой сын просто пытался уйти из сада, благо входные двери очень тяжёлые и ему было не открыть
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- Моему сыну недавно исполнилось 5. Укладываю его спать, и тут он спросил: «Папа, а ты всегда будешь со мной?» От такого вопроса у меня внутри будто что-то перевернулось. Я вернулся, сел на край его кровати и посмотрел ему в глаза. Сын лежал, крепко обняв своего плюшевого мишку, и серьезно смотрел на меня, будто ждал самого важного ответа в своей жизни. «Я буду очень-очень стараться быть с тобой всегда-всегда», — сказал я и почувствовал, как сын чуть расслабился. Сын кивнул и, задумавшись, добавил: «Знаешь, папа, когда я вырасту, я тоже всегда буду с тобой. Если ты вдруг потеряешься, я тебя обязательно найду.» На секунду мне показалось, что передо мной сидит не мой пятилетний сын, а какой-то маленький мудрец. Я обнял ребенка и прошептал, что теперь мне не страшно потеряться. © Мамдаринка / VK
- Есть у нас милые старички, все время вместе. Смотрю сегодня в окно: дедушка идет. Один. Медленно — на улице снежная каша. В руках кулек газетный. Не бывало такого, чтобы он один, никогда! У меня прям сердце оборвалось, мысли всякие дурацкие. А он дошел до подъезда и стал кулек разворачивать. А там букет хризантем, пышный такой, яркий. Он бантик поправил. Плечи расправил, домой почесал. Наверное, сегодня праздник у них какой. Хоть бы да, и хоть бы они подольше вместе были! © adedas / Pikabu
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