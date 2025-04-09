Это и была лягушка, которую мафиозные боссы закатали в асфальт за то, что квакала без должного уважения.
13 неоднозначных снимков, которым воображение придает новую форму
Фотоподборки
3 часа назад
У всех нас есть привычка дорисовывать детали и видеть больше, чем есть на самом деле. Но иногда реальность сама подкидывает удивительные кадры. Стоит лишь взглянуть под определенным углом, и самые обычные вещи начинают казаться совсем другими.
"Трещина в асфальте выглядит как лягушка"
"Выглядит, как будто мой вентилятор ест спагетти"
«Этот кусок курочки в моей еде похож на собаку»
"У этой машины сзади вмятина. Выглядит, как будто у нее огромные губы"
А прикольно. Даже исправлять не нужно, свою тачку везде узнаешь =D
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"Это украшение с вечеринки выглядит как балерина"
"Похоже, в моей шоколадной плитке кто-то есть"
"А вы тоже видите женщину с длинным носом?"
"Жена наткнулась на этот листик. Выглядит он, как будто с него хватит"
"Зашел на кухню с фонариком, увидел это и как заору!"
"Этот желток выглядит как человечек"
"У моего кота хвост как у лемура"
"Наткнулся на него в лесу"
- Это ты случайно не через ИИ генерировал? Невероятно! © Dapadabada / Reddit
«Пейзаж из моего окна выглядит как картина»
Тут больше статей про странные фотографии:
Фото на превью manlybrian / Reddit
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