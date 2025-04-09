13 неоднозначных снимков, которым воображение придает новую форму

Фотоподборки
3 часа назад

У всех нас есть привычка дорисовывать детали и видеть больше, чем есть на самом деле. Но иногда реальность сама подкидывает удивительные кадры. Стоит лишь взглянуть под определенным углом, и самые обычные вещи начинают казаться совсем другими.

"Трещина в асфальте выглядит как лягушка"

Cookie
9 часов назад

Это и была лягушка, которую мафиозные боссы закатали в асфальт за то, что квакала без должного уважения.

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"Выглядит, как будто мой вентилятор ест спагетти"

Angelika
8 часов назад

Сначала не поняла, в чём дело...
Правда, будто макаронину есть!😁🍜

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«Этот кусок курочки в моей еде похож на собаку»

"У этой машины сзади вмятина. Выглядит, как будто у нее огромные губы"

"Это украшение с вечеринки выглядит как балерина"

"Похоже, в моей шоколадной плитке кто-то есть"

"А вы тоже видите женщину с длинным носом?"

"Жена наткнулась на этот листик. Выглядит он, как будто с него хватит"

"Зашел на кухню с фонариком, увидел это и как заору!"

"Этот желток выглядит как человечек"

"У моего кота хвост как у лемура"

"Наткнулся на него в лесу"

  • Это ты случайно не через ИИ генерировал? Невероятно! © Dapadabada / Reddit

«Пейзаж из моего окна выглядит как картина»

Фото на превью manlybrian / Reddit

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