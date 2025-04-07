16 снимков, на которые хочется посмотреть дважды — понять, что вообще происходит
Фотоподборки
37 минут назад
Иногда в жизни можно встретить оптические иллюзии, которые сбивают с толку и поражают своей реалистичностью. И нужно время, чтобы понять, на что конкретно мы смотрим. Но, в конце концов, тайну удается разгадать.
«Смотрите, какие у моего мужа тут коротенькие ножки»
«Клянусь, мой друг сидел в лодке, но на фотке каким-то образом оказался за бортом»
Ладно всадник без головы, так теперь еще и лошадь
Сможете с первого раза найти, где начинается платье невесты?
"Балконы в виде печенек"
Такая версия «Звонка» нам больше нравится
"Нашел наше фото с девушкой. Где, блин, ее вторая ступня?"
Нет, это не гигантский супермаркет, закрывающий небеса
Сложно поверить, что это не кадр из фильма ужасов
Трудно, наверное, по такой грязи без колес ездить? А, блин, опять подловили
«Мой кот левитирует»
Ничего такого, просто эльфийка пришла посмотреть матч
"Моя собака выглядит сегодня как-то иначе"
«Проснулся ночью водички попить и вижу в отражении в окне вот это. Думал, призрак, а оказалось, просто мой пиджак на стуле висит»
На самом деле в машине пусто
«Какой-то непонятный гоблин наблюдал за мной весь полет»
Вот еще 25 оптических иллюзий, которые играют с нашим мозгом как хотят. Убедитесь в этом сами.
Фото на превью Unknown author / Imgur, TeamMiserable / Reddit
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