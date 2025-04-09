20+ странных гастрономических идей со всего мира, которые удивят похлеще селедки с вареньем
В мире полно странных, на первый взгляд, вкусовых сочетаний — вроде чая с рыбой, бекона в десертах или соуса чили в мороженом. Но когда речь заходит о кухнях мира, воображение сразу рисует знакомые образы и вкусы: итальянская паста, японские суши или французские круассаны. А порой хочется выйти за рамки привычных гастрономических ассоциаций и попробовать что-то действительно необычное. В разных странах существуют блюда, где ингредиенты, казалось бы, не сочетаются совсем, но результат впечатляет даже самых взыскательных гурманов.
"Тако Сенбэй - Крекер с осьминогом"
«Лунный пряник с начинкой из семян лотоса»
- Ты съел целый лунный пряник в одиночку? Ого, я могу съесть только пару маленьких кусочков за раз. Эта штука очень сытная и сладкая. © eos888 / Reddit
«Популярная закуска в японском Киото — молодой осьминог, фаршированный перепелиным яйцом»
- Наверно, вкусно, но мне придется закрыть глаза, когда я это буду есть. © Heindrick_Bazaar / Reddit
«Пат-бинсу из чая с молоком — корейское блюдо из ледяной стружки»
«Саку Сай Му»
Как будто для нечто, содержащего свинину, не совсем логично считаться десертом)
"Это тайская закуска. Пикантная и слегка сладкая, но не настолько, чтобы быть десертом. Внешняя часть жевательная, не очень вкусная. Внутри — ароматный, приправленный свиной фарш с арахисом и прочими ингредиентами. Приготовлено на пару".
«Традиционное тайское кокосовое мороженое с клейким рисом на булочке из пандана»
Кокосовое мороженое это очень вкусно. Ели в Тае, подавали прям в кокосах его.
"Пицца по-шведски. В составе: ветчина, свинина, креветки, ананас и банан, слегка приправленные карри"
У меня знакомая так пекла пиццу - в начинку шло всё, что завалялось в холодильнике - солёный огурец, картошка, варёное яйцо, яблоко...
- Шведы - странные люди. © slascoundrel / Reddit
«Мороженое — одно с чернилами кальмара, второе — с морским ежом»
"Оба шарика были довольно сладкими. У того, что с чернилами - больше цвета, чем вкуса, так что оно похоже на обычное, просто черное. А вот второе было с крошечными хлопьями морского ежа, так что в послевкусии можно было почувствовать намек на этот пикантный океанский вкус".
"Шоколад с креветками сакура и соевым соусом. Сделано в Сидзуоки"
Ну даже не знаю, как шоколад и креветка может иметь схожий вкус)) сами по себе сушеные креветки вкусно)
"Очень вкусно! Сушеные креветки и шоколад имеют схожие вкусы, а соевый соус играет роль акцента. Стоит попробовать".
"Шведская запеканка "Летающий Якоб" из курицы с соусом чили, беконом, бананами и арахисом"
«Печенье „Орео“, жаренное во фритюре»
«Стейк из конняку»
- Конняку - это как картофель, но приготовленный в виде желе. © Rufio_hatake / Reddit
"Один из моих любимых перекусов после работы здесь, в Таиланде: фрукты, гранола, корица и мед в молодом кокосе"
«Асин Тибуок — филиппинская соль со вкусом кокоса»
«Она очень соленая, чувствуется запах кокоса и имеет „кокосовый и дымный вкус“».
«Корейская интерпритация корн-дога — райс-дог»
- Первый выглядит как сухая лапша ромэн на палочке. © RixaRax / Reddit
- Так и есть! Технически лапша все же готовится — обжаривается. Я знаю, что есть азиатские закуски, которые просто измельчают рамен с сухой приправой. Вы едите его как картофельные чипсы. © jwws1 / Reddit
"Японская пицца с угрем"
"Стандарт для унаги, то есть пресноводного угря, заключается в том, чтобы смазать его сладким соусом тарэ . Это был самый сильный вкус в этом ломтике".
"Мороженое со вкусом ямса, жареное во фритюре"
«Корейский картофель фри с медовым маслом»
Есть белорусское блюдо, соленые огурцы с медом, я тоже удивлена была
«Китайский суп из перезрелых огурцов и свинины»
"Тако с курицей в соусе моле на лепешках из синей кукурузы"
"Соленая рыба с плодами аки, гарнированная рисом, жареными плантанами и голубиным горохом"
"Корейское желе из желудей"
"Бирманский салат из чайных листьев"
"Это очень вкусно. По сути, вы завариваете чайные листья, сливаете воду, затем смешиваете с кунжутным маслом, рыбным соусом, чесноком, имбирем и т. д., затем оставляете на 2 дня".
А если вам просто хочется немного улучшить вкус знакомых блюд, то советуем обратить внимание на эти статьи: