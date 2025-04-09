20+ странных гастрономических идей со всего мира, которые удивят похлеще селедки с вареньем

"Оба шарика были довольно сладкими. У того, что с чернилами - больше цвета, чем вкуса, так что оно похоже на обычное, просто черное. А вот второе было с крошечными хлопьями морского ежа, так что в послевкусии можно было почувствовать намек на этот пикантный океанский вкус".