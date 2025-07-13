20+ онлайн-покупок, после которых остается только смеяться, чтобы не заплакать

Оказалось, что заказать что-либо в интернете — это всегда немного лотерея. На фото и в описании все выглядит в одном свете, а в реальности — совсем иначе. Или, например, с товаром все в порядке, а вот сам производитель или курьер сумел начудить. Вот несколько историй про людей, которые, вероятнее всего, зареклись что-то заказывать в интернете.