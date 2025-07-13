20+ онлайн-покупок, после которых остается только смеяться, чтобы не заплакать
Народное творчество
4 часа назад
Оказалось, что заказать что-либо в интернете — это всегда немного лотерея. На фото и в описании все выглядит в одном свете, а в реальности — совсем иначе. Или, например, с товаром все в порядке, а вот сам производитель или курьер сумел начудить. Вот несколько историй про людей, которые, вероятнее всего, зареклись что-то заказывать в интернете.
- Заказал в онлайн-магазине наполнитель для кресла-мешка, оплатил. Прихожу на почту, оператор называет сумму втрое больше, чем обычно. Смотрю в чек, а там включена стоимость наполнителя, за который я уже заплатил. Думаю, ладно, не такие уж большие деньги, потом разберусь. Получаю посылку, прихожу домой, разворачиваю, а там еще одно кресло-мешок, стоимостью раз в пять больше наполнителя. © Подслушано / Ideer
- Я заказала еду на день рождения мужа для нашей семьи из четырех человек. Хорошо, что я отслеживала передвижения водителя на онлайн-карте, потому что вскоре заказ, который мы не получили, был помечен доставленным. Я была почти уверена, что мы обнаружим нашу коробку в соседнем коттеджном районе. Поэтому мы с мужем отправились на прогулку и нашли этот заказ возле чьей-то двери. Чуть не испортили нам праздник. © LICK-A-*** / Reddit
- Заказала клубнику в шоколаде у знакомой, изумительную на вкус по ее словам. Хотела поддержать девчонку, оплатила. Целый день ждала доставку — без толку. Вечером мягко поинтересовалась: «А клубника готова?» Так девица мне в ответ: «Вообще-то я думала, что ты просто поддержала финансово, ладно, сейчас, жди». Я была в шоке от такой наглости, слов нет. Дождалась эту клубнику, а она просто ужасная на вкус. © wekuirrb / Threads
- Попросила подругу заказать пару вещей на китайском сайте одежды, так как сама с этим делом не дружу. Оформляла она заказ на имя моей мамы. И все бы хорошо, но в графе «имя» она указала «тетя Галя». В итоге подружка истерично ржет, я на нее ору, а все мои деньги благополучно пропали, так как теперь оплаченную посылку на почте невозможно забрать. © Подслушано / Ideer
- Я очень непривередливый человек. На прошлый Новый год заказала себе платье в онлайн-магазине. Пришла забирать, а в пункте выдачи предпраздничная суета. Быстренько в примерочной надела, понравилось, забрала. А потом дома, когда я уже надела платье правильной стороной вперед, оно мне понравилось еще больше. © Подслушано / Ideer
- Я однажды присмотрела на сайте миленькую блузку с зауженным передом и пышными рукавами. Она мне так понравилась, что я даже не обратила внимание на отсутствие отзывов. В итоге мне пришла огромная мужская футболка, к которой были пришиты длинные рукава и добавлены манжеты. © JeIIokitty / Reddit
- Заказала под Новый год одежду ребенку. Так как планировали уехать, указала, что доставка должна быть в самый последний день из предложенных. Мы как раз к 16 января должны были вернуться. Благополучно до 15 января забываю про приложение. Захожу накануне доставки, и что я вижу? Часть товара уже оформлена как возврат, потому что вещи не забрали. Кое-как дозвонилась до службы поддержки. Там мне заявили, что раз товар пришел раньше, надо было забирать. Обратно его не отправляют, так что вы сходите, поищите в магазине и купите уже по новой цене. Вот так. Больше в этом магазине ничего не заказываю. © user6487480 / Pikabu
- Знакомая заказала комплект из учебника французского языка и рабочей тетради к нему. Получила цветную копию учебника без дисков и дополнительных материалов типа книжки с транскрипции и тестами. Стоило столько же, сколько и нормальное издание. © Алниола / ADME
- Месяц назад заказала онлайн свадебное платье. Мне не назвали мне дату доставки, поэтому я стала читать правила магазина. Оказалось, даже если платье придет поврежденным, возврат оформить не получится. Но у меня оставался шанс отменить заказ в течение 24 часов. Я немедленно сделала это. Мне не отвечали 4 дня, а потом сказали, что уже отправили платье и не могут сделать отмену. © princess-captain / Reddit
«Заказал жене пуфик. Эх, надо было сразу уточнить его размеры».
- Заказала клетку для птички по акции, а она приехала некомплектной. Я ее вернула, но потребовала заменить на аналогичную уже в полной сборке. Возвращать пришлось ножками нести, а вот замену мне уже привезли домой. Тут тоже случился казус. Курьер мне сказал, что я должна оплатить доставку. Я сообщила, что это косяк магазина, и я не собираюсь ничего оплачивать. Пришлось позвонить на «горячую линию»: минут 10 разборок со мной, потом — трубка курьеру, и все решилось. © sparkle777bk.ru / Pikabu
- Владельцам пункта выдачи заказов не понравилось что моя жена поставила «1» за хамство со стороны оператора. У меня даже был разговор с хозяйкой данного заведения, что с нами будет тесно общаться ее грозный муж. В итоге десяток заказов мелкой ерунды и постоянные «1» за обслуживание поставили хамов на место. А с мужем хозяйки я так и не встретился. © SGT11 / Pikabu
- Заказал онлайн кроссовки, а мне отправили только один правый. Потом в магазине «исправили» проблему и прислали мне еще два «подходящих» кроссовка. Оба на правую ногу. © BerninatinTheCountry / Reddit
- Однажды заказывала кофту, а привезли сковородку. Сковорода была, мягко говоря, недешевой, в 3 раза дороже купленной мною тряпочки. Пришлось вернуть, я же порядочный человек. © Просто комментатор / ADME
- Сегодня впервые в жизни поставила единицу пункту выдачи заказов. Не за товар, не за очередь, не потому что найти не могут, куда положили. Взбесило, что сотрудница сунула нос в мой заказ, всплеснула руками и снисходительно сообщила: «Вам же можно было это купить в 2 раза дешевле. Я даже знаю, в каком магазине». А вот не надо было лезть ко мне в кошелек и на весь пункт орать, что я переплатила. До сих пор подгорает. © Lulincc83 / Pikabu
- Я как-то заказала летние платья и футболки, оплатила экспресс-доставку и... прождала около полутора месяцев. А когда получила посылку, обнаружила, что там лежат плавки размера XXL и мужские пляжные шлепки. © EUPHORIA / ADME
- Срочно вызвали на работу, пришлось мужу встречать курьера. Попросила вскрыть товар и проверить на брак. В итоге на работу ехать не пришлось, возвращаюсь домой. Сидит муж на кухне вместе с курьером и рассматривает мои покупки. А курьер чай с печеньями пьет. Потом выяснилось, что муж не знал, как принято, растерялся и пригласил в гости. А тот сначала долго отказывался, а потом, видимо, решил, что мужик какой-то странный и не отстанет, и зашел.
- Удивилась современным возможностям фотографии. Заказала у хорошей знакомой в подарок бабушке удивительной красоты ирисы из японского фарфора. Выбрала модель по фото, казались как живые. Приехала забирать изделие (то же, что и на фото), а оно ну ни разу не вызывает такого восхищения, как фотография. Просто пластмассовые цветы в горшочке. Цвета обычные, видны отпечатки пальцев. Разочаровалась так, что больше не заказываю подобные вещи. © Подслушано / Ideer
- На 8 Марта решила заказать у своей знакомой клубнику в шоколаде, поддержать новый бизнес. Заказала три немаленькие коробки — маме, жене брата и племяшке. Она сразу сказала: «Вечером сделаю, сначала выполню заказы от незнакомых». Я ответила: «Ок, главное, чтобы отправила, доставка в село занимает два часа, и после шести туда вряд ли кто-то поедет». В итоге, думая, что мой заказ подождет, она не сделала его вовремя. Когда собралась делать, то клубника закончилась, то коробки, то надписи. © m.mir.aida / Threads
- Собрала дома коллег отметить День учителя. Главным блюдом должен был стать пирог из местной пекарни. Гости уже пришли, а пирога все нет. Звонила и в службу поддержки, и в ресторан. Короче, курьер просто слился с моим заказом и отметил, что все доставлено, видимо, сам решил сожрать. Естественно, я потребовала возврат денег. С меня начали требовать доказательства того, что заказ не привезли. Я отправила фото пустых тарелок с подписью: «Здесь мог бы быть ваш пирог». В итоге отмечали в ресторане. Деньги потом вернули. © Миранда Буш v2.0 / ADME
А вот еще несколько классных подборок историй про заказы в интернете:
Комментарии
Уведомления
мне вместо ракушек прислали блёсны. пишу продавцу - говорю это не моё, а он мне в ответ: и не моё тоже
обещал второй раз отправить мой заказ, но так и не отправил
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