20 человек, которые просто заказали доставку, но что-то пошло не так

Потому что девушка постит заказы, которые ей поступил 4 месяца назад. Это называется очередь.
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Спасибо службе доставки, теперь нам даже не нужно выходить из дома, чтобы купить еду или какую-то необходимую вещь. Правда, иногда что-то идет не по плану: или курьер совершает ошибку, или мы сами умудряемся что-то пропустить, и простое получение посылки превращается в незабываемую историю.
Потому что девушка постит заказы, которые ей поступил 4 месяца назад. Это называется очередь.
Вот это квест по поиску посылки! Хорошо, что не в другом городе нашлась. 😆
Кстати, простой поход в магазин тоже может обернуться тем еще приключением.
Карма модницы! 😂 Теперь придется искать пальто в тон к красным сапогам.