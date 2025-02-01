20 человек, которые просто заказали доставку, но что-то пошло не так

Спасибо службе доставки, теперь нам даже не нужно выходить из дома, чтобы купить еду или какую-то необходимую вещь. Правда, иногда что-то идет не по плану: или курьер совершает ошибку, или мы сами умудряемся что-то пропустить, и простое получение посылки превращается в незабываемую историю.