20 человек, которые просто заказали доставку, но что-то пошло не так

Народное творчество
18 часов назад

Спасибо службе доставки, теперь нам даже не нужно выходить из дома, чтобы купить еду или какую-то необходимую вещь. Правда, иногда что-то идет не по плану: или курьер совершает ошибку, или мы сами умудряемся что-то пропустить, и простое получение посылки превращается в незабываемую историю.

  • В преддверии Нового года решил воспользоваться службой доставки, заказал сок и газировку. Добавил пометку, чтобы курьер оставил все у двери. Через некоторое время мне позвонила милая девушка и сообщила, что части продуктов нет. Ладушки — поменяли. И вот получаю уведомление, что заказ доставлен. Открываем дверь — ничего нет! Курьер сообщает, что заказ доставил, фотографии сделал, дескать, пишите в поддержку. Обошли мы в итоге весь дом, вдруг продукты оставили у другой двери, но ничего не нашли. Написали в службу поддержки, ответ от оператора получили через 4 часа, после чего он опять пропал. В итоге заказ мы так и не получили, а в поддержке нам написали, что деньги вернутся только днем 1-го числа. Праздник был слегка подпорчен. © user10040952 / Pikabu
  • Заказал пачку труселей по дешевке, и о чудо, посылка прибыла в мой город всего за 5 дней. Рано я радовался, потому что она неожиданно уехала в другой город, там ее не смогли доставить по адресу и отправили обратно продавцу. Сделал новый заказ, на этот раз удачно. А через 2 месяца неожиданно прибывает первая посылка. Открываю и у меня челюсть отваливается: в коробке лежит одна пара трусов ядрено-желтого цвета, да еще и на два размера меньше. © AFCBlink / Reddit
  • Купила новую куртку онлайн, но ее так и не привезли. Ждала несколько недель, а потом позвонила в службу доставки, и мне сказали, что она была утеряна. Отлично, думаю, потеряли мою куртку! Начала выяснять, что можно сделать, но оказалось, что деньги мне вернут только через месяц. Теперь сижу без куртки и без денег. Зато научилась не доверять интернет-магазинам. Но самое обидное, что я прям мечтала об этой куртке. Теперь вот не знаю, заказывать ли что-то снова. © Палата № 6 / VK
  • Решили на работе китайской еды из местного ресторанчика заказать. По совету коллеги взял цыпленка в чесночном соусе. Привезли заказ, я откусываю кусочек, а блюдо такое соленое, что у меня аж глаза на лоб полезли. Но я был жутко голодный и попробовал таки одолеть этого цыпленка. Правда, вскоре мой язык чуть не отсох от всей этой соли. Наконец сдался, позвонил в ресторан, и выяснилось, что нашу еду готовил новенький повар, который перепутал соль и чесночный порошок. В результате нам привезли новые блюда, да еще и деньги за заказ вернули. © Sorry_Masterpiece / Reddit
  • Заказала ожерелье ручной работы с именем, выгравированным на нем, и прождала свою посылку 4 месяца. А самое обидное, что девочка, которая их делает, все это время продолжала постить у себя фотки доставленных изделий. Так и не поняла, почему мое ехало так долго. © Unknown author / Reddit
  • Заказала еду и попросила оставить пакет у двери. Получаю сообщение о том, что заказ прибыл, мчу на площадку, а там пусто. Ладно, звоню курьеру, а он мне неправильный номер дома называет. Поправила его, проверила в истории заказа — все верно написано. Через 15 минут этот волшебный человек звонит мне, и я слышу, как он параллельно ругается с какой-то женщиной. Орет на нее, какого черта она забрала чужую доставку, если ничего не заказывала, и почему не хочет теперь платить за нее. Послушала их перепалку и просто положила трубку. Ну, хоть деньги мне вернули. © chelsealikethehotel / Reddit
  • Купила в интернете упаковку фломастеров. Они добирались до меня 2 года. © THEpingufan4321 / Reddit
Boltun
5 часов назад

Потому что девушка постит заказы, которые ей поступил 4 месяца назад. Это называется очередь.

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  • На 8 марта заказала в гипермаркете букет из 5 веточек — привезли только одну и ту чахлую. А я уж и забыла, что их должно было быть пять, и вдруг среди ночи меня осенило. Как так? Звоню в службу поддержки, присылаю фото одной веточки (по их просьбе) и прошу вернуть разницу. Мне отвечают, что завтра утром приедет курьер, заберет эту бедолагу, и тогда мне вернут стоимость всей покупки. Утром приехал курьер, забрал растительное недоразумение, мне вернули деньги. Но я так и не поняла, какой смысл было гонять курьера, тратить бензин и его время на высохшую ветку, которую уже и продать-то нельзя. © ingrid222/ Pikabu
  • Заказал я себе футболку в одном интернет-магазине, который находится в другом городе. По моим подсчетам, посылка должна была ехать 1-3 дня, но на сайте мне написали, что примерная дата получения через 3 недели. Либо служба доставки перешла на пеших курьеров, либо они слегка одурели. Когда позвонил туда, мне сказали: "Ну так заказал ваш отправитель". В жизни больше их услугами не воспользуюсь! © Feard1666 / Pikabu
  • Тусили с друзьями после Нового года, на утро заказали доставку, смотрю в приложение — пишет, что приедет какой-то Александр. Спустя полчаса пришло сообщение, что курьер уже на месте. Спустился, стоит какая-то девушка тоже из доставки, но я-то жду Александра. Минут 10 прошло, и девушка нервно начала звонить кому-то. Неожиданно телефон пиликает у меня. Стою, как идиот, она отдает мне заказ, молча разворачивается и уезжает. Зря я линзы снял ночью. Не увидел букву "а" в конце имени. © Палата № 6 / VK
  • Заказала пиццу в заведение неподалеку. Они обычно привозят все очень быстро, а тут уже 45 минут прошло и тишина. Наконец мне позвонили из ресторана и сказали, что курьер попал в аварию на полпути, но они уже заново приготовили мой заказ и скоро его привезут. Мне так жаль было того товарища, что я оставила ему большущие чаевые. © nope_o_matic / Reddit
  • Решили заказать еду под Новый год. Нам было ужасно неловко дергать людей в праздники, так что оставили курьеру солидные чаевые. И вот приложение пишет, что курьер прибудет через 10 минут, мы выходим на улицу, видим его, только он проезжает мимо и удаляется в неизвестном направлении. Вернулся товарищ только через 40 минут. Мы так и не узнали, что с ним случилось, но решили не писать на него плохой отзыв и чаевые не убрали. Хотя осадочек, конечно, остался. © enchantedbug / Reddit
  • Заказал как-то доставку целой упаковки толстовок — по работе надо было. Время идет, а моя посылка все не едет. В итоге из компании пишут, что ее где-то посеяли. Досадно, но ладно, снова заказал, теперь уже удачно. А пару недель спустя приходит ко мне незнакомая женщина с первой посылкой в руках. Оказывается, она нашла ее в парке в 8 км от моего дома. Похоже, курьеру просто лень было искать мой дом, и он просто выкинул ее в чисто поле. Зато я разжился еще одной упаковкой толстовок — они почти не пострадали. © Unknown author / Reddit
  • На прошлой неделе решила заказать суши, буквально пару роллов. Через час звонок в дверь, открываю, а там стоит парень-курьер с огромным мешком. Я, мягко говоря, удивилась. Спрашиваю: "Это точно мне? Я заказывала два ролла". Он смотрит на меня растерянно, проверяет заказ и выдает: "Ой, извините, у вас номеров на дверях квартир нет, это соседи заказали мешок картошки, где здесь 56?" © Палата № 6 / VK
  • Я жару переношу плохо, до обмороков. Денег лишних нет, потому что у мужа и у меня кризис на работе. С марта откладывали на кондиционер — муж знал, как мне это важно. И вот, наконец, приезжает заказанный мною кондей. Я открываю коробку, а там — пусто! Муж, не моргнув глазом, говорит, что он решил купить резиновую лодку, а заодно новый спиннинг и рыболовные примочки. Рыбы нам наловит, я буду ее сушить, солить, парить, жарить, уху варить, тушить, запекать, заодно и на продуктах сэкономим. Я была в шоке. Подала на развод. © Подслушано / Ideer
  • Заказали родители кухню, а так как ждать ее нужно было целый день, попросили меня принять. Я на тот момент была на 9 месяце беременности, все равно в декрете сидела. Приехали грузчики, занесли все, распаковали, сказали, что сборщик будет завтра и попросили на чай. Так как все было оплачено, я не ожидала такого поворота. Нашла в кошельке небольшую сумму. Грузчики обиделись, сказали, чтоб себе оставила эту ерунду, и ушли. А все упаковочные коробки бросили прямо на площадке. Собрала, конечно, смотала и вынесла, но очень хотелось на них жалобу накатать. © Systemic / Pikabu
  • Мне как-то два листа гипсокартона поднимали на 4-й этаж и оставили между 3-м и 4-м. Дескать, на следующую площадку не понесут, потому что им придется разворачиваться и в процессе маневрирования подняться на три ступеньки вверх. А это, между прочим, за еще один этаж считается, и за это им не заплачено. В итоге плюнул и сам занес спокойно за пять минут. © CaptainZerge / Pikabu
  • Покупала ювелирку на одном сайте. Когда уже оформила заказ и собиралась расплачиваться, меня спросили, не хочу ли я оставить чаевые. Отличная идея, только непонятно, как это можно было сделать © Unknown author / Reddit
  • Заказал стул для ребенка с доставкой до двери. Вечером позвонил курьер и вежливо попросил меня спуститься, так как сам он подняться не может. Прозвучало странно, но я согласился. Курьер сидел в машине с бледным потным лицом. Увидев меня, выбрался из машины и сказал, что очень хочет в туалет. Объяснил, что если бы ему пришлось подниматься с тяжелым стулом на четвертый этаж, он бы точно не дошел. Я забрал стул, а курьер рванул с места молниеносной скоростью. Вот бедняга. © Палата № 6 / VK
  • Заказала белые сапоги в тон к пальто. Уже руки потирала в предвкушении, а сапоги все не едут и не едут. Наконец мне сообщили, что заказ доставлен по адресу, да только я ничего не получала. Нажаловалась в компанию, и они согласились выслать мне еще одну пару. И все бы ничего, только эти умники прислали мне красные сапоги на 1 размер больше. Так я и не получила белые сапоги своей мечты. © ILikeBubblesinMyW*** / Reddit

Кстати, простой поход в магазин тоже может обернуться тем еще приключением.

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