19 историй о заказах через интернет, которыми так и хочется поделиться со всеми
Заказать вещи через интернет — это быстро, просто и доступно, но иногда покупка не приносит радости и даже самой вещи сложно дождаться. Несколько историй о том, какую свинью подложили людям онлайн-заказы, и как доставки испортили настроение на весь день.
- Попросил ребенок на Новый год у Деда Мороза игрушку - Базза Лайтера. Заказал, жду. Приезжает 24 декабря посылка подозрительно небольшого размера. Вскрываем — там беспроводные наушники вместо игрушки! Оформили возврат, срочно ищем замену. На том же маркетплейсе уже в два раза дороже, по совсем неприличной цене. И при этом сроки доставки неясные. В магазинах игрушек примерно так же. В общем, нового добыть не успеваем. Придется теперь придумывать историю для сына, почему Дед Мороз так накосячил. Спасибо неизвестному сборщику, чтоб ему икалось. © Unknown author / Pikabu
- Решил порадовать свою кошку — купить когтеточку-столбик. Она состоит из мягкого квадратика-основания и самого столбика. Пришел в ПВЗ, сотрудница пропикала код и удалилась на склад. Вернулась с шерстяным квадратиком. Я беру его и интересуюсь: «Где вторая половина?» Она смотрит в компьютер и выдает: «Так вы же заказывали когтеточку-столбик». Я снова спрашиваю: «Ага, где столбик?» Девушка говорит: «Нету...оно так пришло». Спустя несколько неловких минут молчания оформили возврат. Заказал снова. Жду 3 дня, потом статус заказа пропадает, около суток висит: «Мы уточняем сроки доставки». Доуточнялись до того, что опять взяли и отменили. Заказал уже в 3-й раз. Жду. © apelsiniys / Pikabu
- Заказала себе платье в интернет-магазине, ждала доставки около месяца. И сегодня оно наконец-то приехало! Очаровательное изумрудное платье с пайетками, 48-го размера. Хотя заказывала я на свой 42-й, бордовое вечернее... © Карамель / VK
«Нашел эти ключи в кармане "нового" пальто, которое я заказал онлайн»
- Купил матрас с эффектом памяти. Ну, знаете, из тех, что приходят в сжатом состоянии, в термоусадочной пленке, а потом расправляются. Он оказался слишком мягким. Я захотел его вернуть, но магазин отказался посылать курьера и попросил меня самому отвезти матрас в пункт выдачи. Как же долго я пытался запихнуть его в машину... В общем, мне это так и не удалось. Я отдал матрас соседу и смирился с потерей денег. © Herefortheover / Reddit
- Та же ерунда. Мне пришлось склеить кучу коробок в одну огромную и уродливую, чтобы упаковать матрас. © BabyKoala68 / Reddit
«Заказал один, прислали два. Жаль, нет столько места на столе»
А где-то есть услуга бесплатного возврата силами курьера непонравившегося товара?
- Заказала матрас в интернет-магазине. Большой такой, для двуспальной кровати. Сказали, что привезут через 2 недели. На следующий день звонок: «Если вы не забираете матрас в течение 10 минут, мы оставляем его около двери подъезда и уезжаем», — покупка и доставка оплачены заранее. Бросаю все дела, несусь домой, а там матрас, который в лифт точно никак не войдет. Да и я, хрупкая девушка, его и поднять-то не в силах. К тому же живу в высотке на верхнем этаже. Курьеры смотались в мгновение, даже не подумав предложить помощь. © Подслушано / VK
- Все наши местные группы-барахолки стали абсолютно бесполезными. Люди там перепродают всякий безвкусный декор и хлам с маркетплейсов, который им не подошел. Венец всего: одни ребята пытались перепродать открытую банку маринованных огурцов. Они попробовали один и им не понравилось. Главным аргументом было что-то вроде «это довольно дорогие огурцы, не выбрасывать же». © finfan44 / Reddit
- Заказанный туалетный ершик приехал грязным. Не думаю, что его использовали по прямому назначению, но и идеально новым он не выглядел. Я написала в поддержку, приложила фото и думала, что они просто вернут мне деньги. Но нет, они заставили меня отнести его обратно на пункт выдачи для возврата. Интересно, что подумал оператор в пункте выдачи. © Goodgoodthings / Reddit
«Лучшая покупка в жизни! Все 27 книг всего за $140. "Падение Нуменора" вообще было еще в пленке»
- Понадобился мне тренажер. Связывается со мной продавец: цена доставки в 12 раз больше, чем насчитал маркетплейс. Неприятно. В техподдержке маркетплейса утверждают, что их цена верная и платить больше ничего не нужно. Скидываю им переписку с продавцом. В итоге у оператора, видимо, сдали нервы, и она выдает: «Какой у вас тогда вопрос к нам, если вы уже все обсудили с продавцом?» После очередного обращения пообещали компенсировать разницу за счет площадки. © ************* / Pikabu
- Мой отец обожает "наводить порядок" в интернете. На днях пожаловался на магазин игрушек, где продавались разные настольные игры. Что же ему там не понравилось? А то, что фотография не соответствовала реальности. Отец заметил, что на фото набора шахмат слон стоит не там, где нужно! Это и написал в жалобе. © Палата№6 / VK
«Спасибо курьеру за то, как он обошелся с моей посылкой»
Ну,я думаю,курьер молодец! Он дал понять, что это ваша вещь,накрыв её вашим ковриком))
- Я бы дал ему чаевые. Это сделало мой день, ржу. © L3xusLuth3r / Reddit
«Купил коробку с коллекционными картами, и каждая пачка была разрезана снизу. Понятно, что их кто-то открывал»
- Заказал на маркетплейсе радиатор для чипсета. Оформлял в дороге, тогда еще подумал, дороговато, ну да ладно. Дома еще раз поискал, отсортировал по цене – опа, такой же, но в три раза дешевле. В чем разница? У второго продавца доставка из Китая, поэтому подольше. Ну, допустим, ладно, мы платим за скорость. Но вот почему дорогой вариант вылезает первым на главной с плашкой «Цена что надо»? Писал в техподдержку – им плевать. Считаю, что накрутка в три раза это перебор. © D1d1e / Pikabu
- Сделал заказ, жду. Один раз доставку посылки перенесли, другой. Пишут: «Ждите, едет». А в итоге вообще отменили. Спрашиваю: «Можно ли переотправить товар?» Отвечают: «Конечно, хоть сейчас». Захожу я на страницу товара, и угадайте что? Скидки на товар нет, а она, между прочим, была процентов 40. А теперь он почти в 2 раза дороже, и естественно покупать я уже не стал. Вернули деньги и баллов сверху насыпали, но осадочек остался. © DenverDMD / Pikabu
- Заказал письменный стол для ребенка. Приезжает доставка – столешница сломана пополам. Пишу отказ, водитель уезжает. Заказ сперва долго висит на стадии «в доставке», а потом и вовсе сменяется на «получен» Техподдержка бесполезна, шлют меня делать возврат, а возвращать-то нечего! Уже месяц отписки, стола нет, денег нет. © demon161 / Pikabu
«Купил себе геймпад»
«Мясорубка»
- Я так же заказал беспроводные наушники. Мне пришла пачка детской смеси. Отправил ее обратно, а из магазина пишут «Вы должны были вернуть нам наушники». Прошло уже полгода: ни наушников, ни денег. © Shmashi / Reddit
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Комментарии
Подборка странных покупателей, которые сначала не проверяют цены, потом не проверяют условия доставки, потом не проверяют товар при получении, но виноват во всём магазин.
особенно повеселил парень, который заплатил втридорога, потом удосужился помониторить рынок и начал писать жалобы в ТП.