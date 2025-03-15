19 историй о заказах через интернет, которыми так и хочется поделиться со всеми

Истории
1 час назад

Заказать вещи через интернет — это быстро, просто и доступно, но иногда покупка не приносит радости и даже самой вещи сложно дождаться. Несколько историй о том, какую свинью подложили людям онлайн-заказы, и как доставки испортили настроение на весь день.

  • Попросил ребенок на Новый год у Деда Мороза игрушку - Базза Лайтера. Заказал, жду. Приезжает 24 декабря посылка подозрительно небольшого размера. Вскрываем — там беспроводные наушники вместо игрушки! Оформили возврат, срочно ищем замену. На том же маркетплейсе уже в два раза дороже, по совсем неприличной цене. И при этом сроки доставки неясные. В магазинах игрушек примерно так же. В общем, нового добыть не успеваем. Придется теперь придумывать историю для сына, почему Дед Мороз так накосячил. Спасибо неизвестному сборщику, чтоб ему икалось. © Unknown author / Pikabu
  • Решил порадовать свою кошку — купить когтеточку-столбик. Она состоит из мягкого квадратика-основания и самого столбика. Пришел в ПВЗ, сотрудница пропикала код и удалилась на склад. Вернулась с шерстяным квадратиком. Я беру его и интересуюсь: «Где вторая половина?» Она смотрит в компьютер и выдает: «Так вы же заказывали когтеточку-столбик». Я снова спрашиваю: «Ага, где столбик?» Девушка говорит: «Нету...оно так пришло». Спустя несколько неловких минут молчания оформили возврат. Заказал снова. Жду 3 дня, потом статус заказа пропадает, около суток висит: «Мы уточняем сроки доставки». Доуточнялись до того, что опять взяли и отменили. Заказал уже в 3-й раз. Жду. © apelsiniys / Pikabu
  • Заказала себе платье в интернет-магазине, ждала доставки около месяца. И сегодня оно наконец-то приехало! Очаровательное изумрудное платье с пайетками, 48-го размера. Хотя заказывала я на свой 42-й, бордовое вечернее... © Карамель / VK

«Нашел эти ключи в кармане "нового" пальто, которое я заказал онлайн»

  • Купил матрас с эффектом памяти. Ну, знаете, из тех, что приходят в сжатом состоянии, в термоусадочной пленке, а потом расправляются. Он оказался слишком мягким. Я захотел его вернуть, но магазин отказался посылать курьера и попросил меня самому отвезти матрас в пункт выдачи. Как же долго я пытался запихнуть его в машину... В общем, мне это так и не удалось. Я отдал матрас соседу и смирился с потерей денег. © Herefortheover / Reddit
  • Та же ерунда. Мне пришлось склеить кучу коробок в одну огромную и уродливую, чтобы упаковать матрас. © BabyKoala68 / Reddit

«Заказал один, прислали два. Жаль, нет столько места на столе»

Плодожорка
3 дня назад

А где-то есть услуга бесплатного возврата силами курьера непонравившегося товара?

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  • Заказала матрас в интернет-магазине. Большой такой, для двуспальной кровати. Сказали, что привезут через 2 недели. На следующий день звонок: «Если вы не забираете матрас в течение 10 минут, мы оставляем его около двери подъезда и уезжаем», — покупка и доставка оплачены заранее. Бросаю все дела, несусь домой, а там матрас, который в лифт точно никак не войдет. Да и я, хрупкая девушка, его и поднять-то не в силах. К тому же живу в высотке на верхнем этаже. Курьеры смотались в мгновение, даже не подумав предложить помощь. © Подслушано / VK
  • Все наши местные группы-барахолки стали абсолютно бесполезными. Люди там перепродают всякий безвкусный декор и хлам с маркетплейсов, который им не подошел. Венец всего: одни ребята пытались перепродать открытую банку маринованных огурцов. Они попробовали один и им не понравилось. Главным аргументом было что-то вроде «это довольно дорогие огурцы, не выбрасывать же». © finfan44 / Reddit
  • Заказанный туалетный ершик приехал грязным. Не думаю, что его использовали по прямому назначению, но и идеально новым он не выглядел. Я написала в поддержку, приложила фото и думала, что они просто вернут мне деньги. Но нет, они заставили меня отнести его обратно на пункт выдачи для возврата. Интересно, что подумал оператор в пункте выдачи. © Goodgoodthings / Reddit

«Лучшая покупка в жизни! Все 27 книг всего за $140. "Падение Нуменора" вообще было еще в пленке»

  • Понадобился мне тренажер. Связывается со мной продавец: цена доставки в 12 раз больше, чем насчитал маркетплейс. Неприятно. В техподдержке маркетплейса утверждают, что их цена верная и платить больше ничего не нужно. Скидываю им переписку с продавцом. В итоге у оператора, видимо, сдали нервы, и она выдает: «Какой у вас тогда вопрос к нам, если вы уже все обсудили с продавцом?» После очередного обращения пообещали компенсировать разницу за счет площадки. © ************* / Pikabu
  • Мой отец обожает "наводить порядок" в интернете. На днях пожаловался на магазин игрушек, где продавались разные настольные игры. Что же ему там не понравилось? А то, что фотография не соответствовала реальности. Отец заметил, что на фото набора шахмат слон стоит не там, где нужно! Это и написал в жалобе. © Палата№6 / VK

«Спасибо курьеру за то, как он обошелся с моей посылкой»

Nats Khardina
3 дня назад

Ну,я думаю,курьер молодец! Он дал понять, что это ваша вещь,накрыв её вашим ковриком))

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«Купил коробку с коллекционными картами, и каждая пачка была разрезана снизу. Понятно, что их кто-то открывал»

  • Заказал на маркетплейсе радиатор для чипсета. Оформлял в дороге, тогда еще подумал, дороговато, ну да ладно. Дома еще раз поискал, отсортировал по цене – опа, такой же, но в три раза дешевле. В чем разница? У второго продавца доставка из Китая, поэтому подольше. Ну, допустим, ладно, мы платим за скорость. Но вот почему дорогой вариант вылезает первым на главной с плашкой «Цена что надо»? Писал в техподдержку – им плевать. Считаю, что накрутка в три раза это перебор. © D1d1e / Pikabu
  • Сделал заказ, жду. Один раз доставку посылки перенесли, другой. Пишут: «Ждите, едет». А в итоге вообще отменили. Спрашиваю: «Можно ли переотправить товар?» Отвечают: «Конечно, хоть сейчас». Захожу я на страницу товара, и угадайте что? Скидки на товар нет, а она, между прочим, была процентов 40. А теперь он почти в 2 раза дороже, и естественно покупать я уже не стал. Вернули деньги и баллов сверху насыпали, но осадочек остался. © DenverDMD / Pikabu
  • Заказал письменный стол для ребенка. Приезжает доставка – столешница сломана пополам. Пишу отказ, водитель уезжает. Заказ сперва долго висит на стадии «в доставке», а потом и вовсе сменяется на «получен» Техподдержка бесполезна, шлют меня делать возврат, а возвращать-то нечего! Уже месяц отписки, стола нет, денег нет. © demon161 / Pikabu

«Купил себе геймпад»

«Мясорубка»

  • Я так же заказал беспроводные наушники. Мне пришла пачка детской смеси. Отправил ее обратно, а из магазина пишут «Вы должны были вернуть нам наушники». Прошло уже полгода: ни наушников, ни денег. © Shmashi / Reddit

Комментарии

Уведомления
Плодожорка
3 дня назад

Подборка странных покупателей, которые сначала не проверяют цены, потом не проверяют условия доставки, потом не проверяют товар при получении, но виноват во всём магазин.

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Летающий пингвин
1 час назад

особенно повеселил парень, который заплатил втридорога, потом удосужился помониторить рынок и начал писать жалобы в ТП.

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